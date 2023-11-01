Hymenolepis nana微小膜壳绦虫，是一种微小的小肠绦虫，是最常见的人类绦虫之一；生命周期不需要中间宿主。用吡喹酮或氯硝柳胺治疗感染。
H. nana短膜壳绦虫长度仅为15~40mm。它与其他绦虫不同，因为它只需要一个宿主，但也可以在两个宿主之间循环。该虫的幼虫仅仅在肠壁移行，而且生存期相对较短（4～6周）。
H. nana短膜壳绦虫较常见于那些生活贫困而且卫生条件很差的人群中，尤其是儿童、在有蚤类存在的情况下。
H. nana短膜壳绦虫有3种感染模式：
间接循环模式，包括两种宿主：啮齿类动物为主要的终宿主，仓储甲虫、蚤类或其他以污染的啮齿类动物的粪便为食的昆虫则作为中间宿主；人类通过误食有虫寄生的昆虫而感染。
人-人、口-肛循环模式：虫卵自一个人传播到另一个人或在一个宿主内反复循环。
自体感染：即虫卵在宿不离开宿主的情况下在肠道内孵育并产生后代个体。自身感染可导致大量蠕虫和症状。
症状和体征 膜鳞龟 感染
感染通常无症状，但严重感染可能导致痉挛性腹痛、腹泻、厌食、肛门瘙痒症和非特异性全身症状。偶尔H。 nana被误诊为 蛲虫感染。
膜鳞龟 感染的诊断
显微镜检查粪便里的虫卵及节片。
诊断 主要通过在粪便标本中找到虫卵。
短膜壳绦虫感染的治疗
吡喹酮
或者硝唑尼特，或氯硝柳胺（美国尚无）
治疗 H. nana 短膜壳绦虫感染的措施有
吡喹酮25mg/kg一次口服
替代药物包括硝唑尼特和氯硝柳胺（美国尚无）。
硝唑尼特的使用剂量为
11岁以上患者：500 mg口服，一天2次，疗程3日
4～11岁的患儿：200 口服，一日2次，疗程3日
1～4岁患儿：100mg 口服，一日2次，疗程3日
氯硝柳胺的使用剂量为
成人：2g口服，每日1次，连服7日。
34kg以上患儿：第1天单剂量1.5g，之后每天1次，每次1g，口服，继续治疗6天
11-34kg患儿：第1天单剂量1g，之后每天1次，每次500mg，口服，继续治疗6天
治疗结束后一个月应重复检测粪便样本，以验证治愈情况。
也可以看看疾病控制和预防中心:寄生虫-膜壳病（也称为膜鳞龟 感染）。