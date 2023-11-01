Hymenolepis nana短膜壳绦虫（短小绦虫）感染

Hymenolepis nana微小膜壳绦虫，是一种微小的小肠绦虫，是最常见的人类绦虫之一；生命周期不需要中间宿主。用吡喹酮或氯硝柳胺治疗感染。

H. nana短膜壳绦虫长度仅为15~40mm。它与其他绦虫不同，因为它只需要一个宿主，但也可以在两个宿主之间循环。该虫的幼虫仅仅在肠壁移行，而且生存期相对较短（4～6周）。

H. nana短膜壳绦虫较常见于那些生活贫困而且卫生条件很差的人群中，尤其是儿童、在有蚤类存在的情况下。

H. nana短膜壳绦虫有3种感染模式：

间接循环模式，包括两种宿主：啮齿类动物为主要的终宿主，仓储甲虫、蚤类或其他以污染的啮齿类动物的粪便为食的昆虫则作为中间宿主；人类通过误食有虫寄生的昆虫而感染。

人-人、口-肛循环模式：虫卵自一个人传播到另一个人或在一个宿主内反复循环。

自体感染：即虫卵在宿不离开宿主的情况下在肠道内孵育并产生后代个体。自身感染可导致大量蠕虫和症状。

症状和体征 膜鳞龟 感染 感染通常无症状，但严重感染可能导致痉挛性腹痛、腹泻、厌食、肛门瘙痒症和非特异性全身症状。偶尔H。 nana被误诊为 蛲虫感染。

膜鳞龟 感染的诊断 显微镜检查粪便里的虫卵及节片。 诊断 主要通过在粪便标本中找到虫卵。