蛲虫病是 Enterobius vermicularis蛲虫的肠道感染，通常在儿童中，但他们的成年家庭成员和照顾者、收容机构的人以及在性行为期间与受感染的伴侣进行肛-口接触的人也有风险。该病主要的症状为肛周瘙痒。诊断主要通过在肛门周围发现线状的蠕虫或通过胶带检测虫卵。治疗药物为甲苯达唑、双羟萘酸噻嘧啶或阿苯达唑。

（参见寄生虫感染。）

全世界各个社会经济阶层的多达 10 亿人受到感染。 蛲虫病是美国最常见的蠕虫感染，估计有 20 到 4200 万人发生。 大多数病例发生在学龄儿童、他们的家庭成员或照顾者身上。

蛲虫感染的病理生理 蛲虫卵在到达会阴的几个小时内会变得具有传染性。感染通常是由肛周的虫卵转移到污染物（衣物、床上用品、家具、地毯、玩具、坐便器），新宿主通过这些物件获取虫卵，将其送到口中并吞食所致。吮吸手指是一个危险因素。很容易通过手指将虫卵由肛周带入到口腔而发生再次感染（自体感染）。成年人中舐肛者可发生绕虫感染。 在下消化道，蛲虫可在2到6周内生长成熟。雌虫移行到肛门附近并在肛周产卵（通常在夜间）。虫卵堆积而成的黏性的凝胶状的物质以及雌虫的活动可造成肛周的瘙痒。在室温条件下，虫卵可在污染物上存活长达3周。 Enterobius蛲虫生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

蛲虫感染的症状和体征 绝大多数感染者没有任何症状或体征，但一些有肛周瘙痒并由于挠抓导致肛周表皮脱落。皮肤可能出现继发性细菌感染。在极少数病例中，移行的雌虫可进入到女性的生殖道，导致阴道炎，在少数病例中也可能发生腹膜损伤。 很多其他的症状也被归结到蛲虫感染（如腹痛、失眠、癫痫发作），但它们之间的因果关系并不确定。在阑尾炎病例中，曾发现有蛲虫堵塞在阑尾管腔中，但寄生虫的存在可能是偶然的。

蛲虫感染的诊断 在肛周检查成虫、虫卵 蛲虫感染可通过在儿童夜晚上床睡觉后1～2小时或早上在其肛周找到雌虫确立诊断，雌虫一般长8--13mm（雄虫为2--5mm），也可在胶带上通过低倍显微镜发现虫卵进行诊断。可在儿童早上起床前用胶带在其肛周皮肤皱褶处粘贴以获得样本，然后将胶膜粘贴面向下粘贴在厚玻片上，再用显微镜进行观察。50×30μm大小的虫卵为椭圆形，有一个薄壳，并含有一个卷曲的幼虫。在胶带和玻片之间滴上一滴甲苯可解除黏性并清除可能会妨碍辨认虫卵的胶膜下气泡。如果需要，应该在连续3个造成重复该程序。 有时，可以通过检查从患者指甲下方采集的样本来进行诊断。 在粪便、尿液或宫颈涂片中也可发现虫卵，但并不常见。

蛲虫感染的治疗 甲苯达唑、双羟萘酸噻嘧啶或阿苯达唑 因为蛲虫感染很少造成损害、流行率高而且再感染很常见，因此治疗主要针对有症状的感染者。但大多数父母都会在他们的孩子感染了蛲虫后积极寻求治疗。 以下任一药物单剂使用一次，2周内重复一次，能够有效清除>90%病例的蛲虫感染（不包括虫卵） 甲苯咪唑 100mg 口服（不论年龄）

双羟萘酸噻嘧啶 11 mg/kg（最大剂量1 g）口服（非处方药物）

阿苯达唑 400m'g 口服 在肛周应用碳酸凡士林（含石碳酸）或其他的止痒药膏或油剂可缓解瘙痒。

蛲虫感染的预防 蛲虫再感染很常见，因为治疗后1周内仍可排出活的虫卵，而在治疗前沉积在环境中的虫卵可存活3周。因为家庭内易多人感染，所以有必要对整个家庭进行治疗。 以下措施可以防止蛲虫传播： 便后、换尿布后以及在接触食物前用肥皂和温水洗手是最有效预防蛲虫感染的方式。

经常洗衣服、床上用品和玩具

感染的患者每天早上应该淋浴来帮助去除皮肤上的虫卵。

尝试用真空吸尘器清扫虫卵

性交时避免口肛门接触