阿米巴角膜炎是由棘阿米巴属引起的han'jian角膜感染，经常发生于隐形眼镜携带者。

各种棘阿米巴属可以引起正常宿主的慢性、进行性、破坏性角膜炎。主要是由于戴隐形眼镜（占85％的病例），特别是戴隐形眼镜游泳或者是使用没有经过消毒的隐形眼睛护理液。一些感染还会引起角膜擦伤。

Acanthamoeba棘阿米巴或曼德利尔属阿米巴广泛存在于水、土壤、污水及淡水当中。它们也可以存在于自来水、淋浴、热水浴缸和空调装置中。 Acanthamoeba的生命周期只有2个阶段：包囊和滋养体（感染形式）。 滋养体形成双层囊壁的包囊抵抗根除。 两种形式都可以通过各种途径（如眼睛、鼻粘膜、破损的皮肤）进入人体。 Acanthamoeba进入眼睛后，会导致严重的角膜炎。感染患者的角膜组织中可发现包囊和滋养体。

阿米巴角膜炎的症状和体征 阿米巴角膜炎患者的病变通常非常疼痛，并产生异物感、发红、光敏性、过度流泪和视力下降，但通常不是全身症状。 最初，病变呈现类似单纯疱疹性角膜炎的树突状外观。最初阿米巴角膜炎表现类似单纯疱疹性角膜炎的树状表现，之后出现斑片状渗出，有时会出现特征性的铃形病变。 常有前葡萄膜炎。

阿米巴性角膜炎的诊断 角膜刮屑的检查和培养 咨询眼科医生对阿米巴角膜炎的诊断和治疗非常重要。 通过姬姆萨染色或者三色染色的角膜刮片检查并在特定培养基上培养可以明确阿米巴性角膜炎的诊断。如果考虑单纯疱疹性角膜炎可进行病毒培养。

阿米巴性角膜炎的治疗 角膜清创

外用氯己定、聚六亚甲基双胍或两者都用 早期表浅的阿米巴角膜炎治疗效果较好。 对上皮病变应进行清创，并给予渐进的药物治疗。 初治选择 局部应用0.02％洗必泰

局部用0.02％聚六亚甲基双胍

两种药物 治疗前3天，每1~2小时给药一次。其他用作辅助疗法的局部用药包括双脒剂丙烷脒（0.1%）或己脒定（0.1%）。 早期识别和治疗已经消除了大多数情况下治疗性角膜移植术的需要，但是当药物治疗失败时，角膜移植术仍然是一种选择。 第一个月要进行渐进治疗，后逐渐减少用药剂量，但要持续治疗6～12个月。 如果过早停药会导致复发。

阿米巴角膜炎的预防 为预防阿米巴性角膜炎，隐形眼镜应按照眼保健提供者和制造商的建议进行清洁和存放。操作前应彻底清洗双手。溶液应保持新鲜，不可重复使用，不可加满；绝对不能使用自来水。不要使用自制的非无菌的护理液。在游泳和沐浴时不要使用隐形眼镜。