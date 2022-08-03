单纯疱疹病毒性角膜炎

单纯疱疹病毒性角膜炎是指角膜的单纯疱疹病毒感染。它可累及虹膜。症状和体征包括：异物感、流泪、畏光和结膜充血。复发很常见，可能导致角膜感觉迟钝、溃疡、永久性疤痕、混浊、角膜基质变薄和视力下降。诊断基于特征性的树枝样角膜溃疡，有时需要病毒培养。治疗为局部或全身使用抗病毒药。

单纯疱疹性角膜炎通常累及角膜表面，但有时累及角膜基质（角膜的深层）或角膜内表面（内皮）、前房和虹膜。 基质层受累可能是由于对病毒的免疫反应造成的。

与所有的单纯疱疹病毒感染一样，首先为原发感染，然后进入潜伏期，在潜伏期期间病毒进入神经根。潜伏期的病毒可以被激活，引起复发。

单纯疱疹性角膜炎是全世界失明的主要原因。

单纯疱疹病毒性角膜炎的症状和体征 原发感染 最初感染（原发感染）通常是无特殊的自限性结膜炎，常见于儿童期并且通常不伴角膜病变。如果累及角膜，症状包括异物感、流泪、畏光和结膜充血。有时出现泡性睑缘炎（眼睑小水泡），症状加重，视力模糊，睑缘的小泡破溃形成溃疡，然后约一周内愈合不留瘢痕。 复发感染 复发性眼疱疹会影响角膜。 单纯疱疹性角膜炎的三种主要类型是 上皮性角膜炎（树突状角膜炎）

盘状角膜炎（局部内皮炎）

间质性角膜炎 单纯疱疹（树枝状角膜炎） 图片 ARGENTUM/SCIENCE PHOTO LIBRARY 暴露于紫外线（例如，强烈的阳光、角膜交联 [一种使角膜变硬的紫外线治疗] 或激光屈光程序）、发烧、月经、显着的全身性身体压力（例如，烧伤或多处骨折）、免疫抑制或使用糖皮质激素（局部眼用、眼周注射、眼内注射或全身注射）。复发通常表现为上皮性角膜炎（也称为树突性角膜炎），伴有撕裂、异物感和角膜上皮的特征性分支（树突状或蛇纹状）病变，末端呈球状，末端被荧光素染色。多次复发可能导致角膜感觉减退或麻醉、溃疡、永久性疤痕、混浊、角膜基质变薄和视力下降。 大多数患有主要累及角膜内皮的盘状角膜炎的患者有角膜上皮炎病史。盘状角膜炎表现为深层、盘状、局灶性继发角膜基质水肿和模糊，伴前部葡萄膜炎。这种形式可能会导致疼痛、畏光和可逆的视力丧失。 基质角膜炎可能导致基质坏死和严重疼痛、畏光、异物感、溃疡、永久性疤痕、混浊、新生血管、角膜基质变薄和不可逆的视力下降。

单纯疱疹病毒性角膜炎的诊断 裂隙灯检查 单纯疱疹上皮性角膜炎（树突状角膜炎） 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 必须进行裂隙灯检查。大部分病例裂隙灯检查发现树枝样病变时就可明确诊断。当表象尚无定论时，病毒培养或病灶的核酸扩增试验（NAAT） 拭子可确诊。

单纯疱疹病毒性角膜炎的治疗 局部使用更昔洛韦或三氟胸苷

口服或者静脉用阿昔洛韦或伐昔洛韦

累及基质或者出现葡萄膜炎时，抗病毒药物基础上加用局部皮质类固醇 大多数患者需要至眼科医生处诊治。如果出现角膜基质病变或者累及葡萄膜，进一步的治疗则必须转诊至眼科医生处。 树突状（上皮）角膜炎可采用局部治疗（例如，清醒时每3小时施用0.15%更昔洛韦凝胶[5次/天]或清醒时每2小时滴1%三氟尿苷[9次/天]）。局部治疗通常是有效的，并在 2 至 3 周内逐渐减少。 或者，口服治疗（例如，阿昔洛韦400mg口服，3至5次/天或伐昔洛韦1000mg口服，2次/天）也是有效的。阿昔洛韦 400 mg 口服两次/天或伐昔洛韦 500 至 1000 mg 口服一次/天可作为抑制疗法，以防止视力受到威胁的患者频繁复发并保护视力。 免疫功能低下的患者通常需要静脉应用抗病毒药物（如阿昔洛韦5mg/kg，静脉用药每8小时1次，治疗七天）。 角膜上皮炎禁用局部皮质类固醇，但是后期出现基质受累（盘状角膜炎或基质角膜炎）或者葡萄膜炎时，与抗病毒药物联合应用可能有效。 对这些病例，初始剂量为1％醋酸泼尼松龙，每2小时一次，症状缓解后减至每4～8小时1次。 如果树枝样病变周围的角膜上皮疏松和水肿，用棉拭子在用药前轻轻拭除病变上皮清创可促进愈合。局部用1%阿托品或者0.25％东莨菪碱滴眼可以缓解畏光。