被白蝇叮咬后，细胞外前鞭毛体被宿主的巨噬细胞所吞噬。并在宿主的细胞内转化成无鞭毛体。

Leishmania利什曼原虫生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

这些寄生虫可能局限在皮肤或者播散到鼻咽部黏膜，或扩散到骨髓、脾脏、肝脏，偶尔也会扩散到其他内脏器官，导致利什曼病的3种主要临床表现形式：

皮肤型

黏膜型

内脏型

皮肤利什曼病又名东方或热带溃疡、Delhi或Aleppo疖、uta或Chiclero溃疡或森林雅司病。 主要致病菌种是

L. major 和 L. tropica ，见于欧洲南部、亚洲和非洲

L. mexicana 这些种类主要见于中南美洲。

L. braziliensis这些种类主要见于中南美洲。

以及在中美洲、南美洲及以色列等流行区的旅游者中也有发生。L. braziliensis可在皮肤广泛传播造成罕见的弥散性皮肤利什曼病。

皮肤利什曼病 图片 © Springer Science+Business Media

黏膜利什曼病主要是由L. braziliensis引起，但偶尔也可以由其他 Leishmania引起。利什曼原虫被认为从最初的皮肤病灶通过淋巴和血液传播到鼻咽部组织。黏膜利什曼病的症状和体征往往在皮肤病变出现后的几个月甚至几年后才体现出来。

粘膜利什曼病 图片 图片由 A 博士提供Canese via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

内脏利什曼病通常是由L. donovani 或L. infantumL. chagasi引起，多发生于印度、非洲（尤其是苏丹）、中亚、地中海、南美洲及中美洲，并且频发于中国。大部分病例发生于印度东北部。利什曼原虫广泛散布在沙蝇叮咬的局部皮肤、淋巴结、脾脏、肝脏及骨髓，并能够引起相应的全身症状。亚临床感染多见，其中只有少部分感染可发展成为进展性内脏利什曼病。在感染了L. infantum/chagasi的患者中，儿童往往比成人更容易引起相应的症状。在AIDS患者或者其他免疫力低下的人群中，内脏利什曼病可导致机会性感染。