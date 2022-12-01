原发性阿米巴脑膜脑炎

脑脊液检查

如果患者有在淡水中游泳的病史，可以怀疑本病，但是确诊较为困难，因为CT及常规脑脊液（CSF）检查尽管有必要用于排除其他疾病，但是没有特异性。

进行脑脊液湿法新鲜、不冷藏或冷冻的涂片检查可以发现活动的阿米巴滋养体（可在吉姆萨染色中见到，但常被革兰氏染色技术破坏）。

专业认证的实验室可获得包括免疫组化，阿米巴培养和脑脊液聚合酶链反应和/或脑活检等检测。建议咨询疾病预防控制中心（CDC）或其他专家以诊断阿米巴性脑炎。