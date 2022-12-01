原发性阿米巴脑膜脑炎

原发性阿米巴脑膜脑炎是一种罕见的，通常致命的急性中枢神经系统（CNS）感染，由Naegleria fowleri引起。
Naegleria fowleri福氏耐格里属阿米巴生活在世界各地的淡水中。人们主要通过在含有这种原虫的水中游泳而感染，原虫通过鼻腔黏膜经嗅神经及筛板进入中枢神经系统。大部分感染者是健康儿童或青壮年。
症状和体征
原发性阿米巴脑膜炎在感染后1～2周内开始出现症状，有时会伴发嗅觉及味觉异常。 随后发生暴发性脑膜脑炎，表现为头痛、脑膜炎和精神状态改变，通常因脑疝在10天内进展至死亡。只有少数的患者得以存活。
诊断
脑脊液检查
如果患者有在淡水中游泳的病史，可以怀疑本病，但是确诊较为困难，因为CT及常规脑脊液（CSF）检查尽管有必要用于排除其他疾病，但是没有特异性。
进行脑脊液湿法新鲜、不冷藏或冷冻的涂片检查可以发现活动的阿米巴滋养体（可在吉姆萨染色中见到，但常被革兰氏染色技术破坏）。
专业认证的实验室可获得包括免疫组化，阿米巴培养和脑脊液聚合酶链反应和/或脑活检等检测。建议咨询疾病预防控制中心（CDC）或其他专家以诊断阿米巴性脑炎。
治疗
多种药物，包括米替福新联合抗真菌药物和抗生素
最佳治疗方法尚不清楚，但必须尽快开始。建议咨询疾病预防控制中心的专家（拨打疾病预防控制中心紧急行动中心770-488-7100）。
一个方案应包括米替福新，一种抗利什曼病药物，已与其他药物联合使用成功治疗原发性阿米巴脑膜脑炎患者。 米替福新也已成功用于治疗脑炎 Balamuthia和 Acanthamoeba。 米替福星现在可商购。
其他用于耐格里属阿米巴联合治疗的抗菌剂，包括
两性霉素B
利福平
唑类（氟康唑、伏立康唑或酮康唑）
阿奇霉素
抗癫痫药和地塞米松通常用来控制癫痫发作和脑水肿。在最近的病例中，用治疗性体温过低（将身体冷却到正常体温以下）积极治疗脑水肿也与生存和神经功能恢复有关。
关键点
原发性阿米巴脑膜脑炎罕见，通常是致命的。
人们主要通过在含有这种原虫的水中游泳而感染，Naegleria fowleri通过鼻腔黏膜经嗅神经及筛板进入中枢神经系统。
诊断试验应包括CSF标本湿涂片检查和Giemsa染色。
用多种抗菌药物治疗感染，包括米替福新；如有必要，用抗癫痫药和地塞米松治疗癫痫发作和脑水肿。
存活率很低，但在最近的病例中，这归因于早期诊断和治疗以及积极治疗脑水肿。
更多信息
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