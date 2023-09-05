许多酵母菌和真菌能在引起免疫缺陷患者各种机会性感染，甚至是威胁生命的感染。而该类微生物很少使免疫功能正常者受感染。酵母菌往往引起真菌血症以及皮肤和其他部位局限性感染。

（参见真菌感染概述）。

Blastoschizomyces capitatus芽生裂殖菌芽生裂殖菌 和 毛孢子菌属Trichosporon SP（包括 T. ovoides, T. inkin, T. asahii, T. mucoides, T. asteroides, 和 T. cutaneum，常导致致命的播散性感染，特别是在中性粒细胞减少的患者。在毛孢子菌属Trichosporon中, T. asahii 最易引起播散性感染性疾病。T. beigelii的命名现在已经过时了，以前指的是所有毛孢子菌属Trichosporon SP的真菌。

Malassezia furfur 是一种酵母，导致 花斑癣 和 毛囊炎 并且还可能导致通过中心静脉导管接受胃肠外脂质治疗的患者出现导管相关的败血症。导管相关性脓毒症常影响婴儿和接受静脉输注含脂质高营养物质的虚弱成人。尝试隔离时应通知微生物实验室人员 Malassezia 来自临床标本，因为需要特殊的培养基。

马尔尼菲篮状菌（曾被称为 马尔尼菲青霉菌）是一种机会性病原体，在东南亚艾滋病患者中引起播散性感染，在访问该地区后返回美国的旅行者中也发现了病例。T. marneffei马尔尼菲篮状菌引起的皮肤病变可与传染性软疣相似。

在多种环境中存在的真菌Fusarium 和 Scedosporium apiospermum可引起人体，尤其是中性粒细胞减少症患者局灶性血管侵袭性病变，病变与侵袭性曲菌病类似，这些真菌包括镰刀菌属真菌 和尖端赛多孢子菌，这两类真菌引起的病例在不断增多。 Fusarium 镰刀菌属真菌在免疫健全者中引起浅表感染（如角膜炎, 灰指甲），在免疫力严重低下的患者，如长时间，严重的中性粒细胞减少症患者和/或严重的T细胞免疫缺陷患者，可引起播散性感染播散性镰刀菌感染患者中分离的Fusarium 镰刀菌属真菌（不像Aspergilli）可在普通血培养条件下培养。伏立康唑被认为是Fusarium 镰刀菌和S. apiospermum尖端赛多孢子菌感染的治疗首选药物。

具体诊断需要培养和物种鉴定，这是至关重要的，因为并非所有这些生物体都对单一抗真菌药有反应。例如，足放线菌病菌属Scedosporium 真菌是典型的耐两性霉素B真菌。治疗这一类机会性真菌感染的最佳抗真菌治疗方案尚有待确定。