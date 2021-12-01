甲癣是一类真菌感染累及甲板和（或）甲床的疾病。典型损害为甲变形或甲发白或发黄。诊断主要可以通过外观、真菌涂片、培养和聚合酶链反应。一旦确诊，治疗可以使用口服特比萘芬或者伊曲康唑。
（参见甲病概述。）
人群中大约有10%的比例患有甲癣。
甲真菌病的危险因素包括
足趾的发病率是手指的10倍。有60%～80%是由皮肤癣菌引起（例如红色发癣菌Trichophyton rubrum），所以皮肤癣菌引起的甲感染称为甲癣。 其他致病菌为非皮肤癣菌型（例如，曲真菌Aspergillus,、帚霉属 Scopulariopsis,、梭真菌属 Fusarium）。免疫缺陷或慢性黏膜皮肤念珠菌病的患者可由念珠菌感染引起甲癣（指甲更多见）。亚临床甲癣可见于反复发作的足癣患者。甲癣对于有足部的蜂窝织炎的患者有倾向性。
症状和体征
甲癣的临床表现为指甲出现无症状性白点、变黄和畸形。有3种常见的分型：
远端甲下型：远端甲下出现甲增厚、变黄、角质碎屑堆积，同时甲板与甲床分离（甲分离）。
近端甲下型：从近端开始出现异常，提示免疫低下。
浅表性变白型：由表及里出现白垩样改变。
诊断
临床评估
真菌镜检
培养或聚合酶链反应（PCR）
过碘酸希夫（PAS）染色的指甲碎片和甲下碎片的组织病理学检查
（另见最新甲真菌病诊断和治疗的最新方法。）
同时伴有脚癣的患者通过外观疑诊甲癣；提示性的临床特征包括累及第三或第五趾甲，同一只脚的第一和第五趾甲受累，单侧指甲畸形。亚临床甲癣可见于反复发作的足癣患者。
与银屑病 和扁平苔藓 的鉴别很重要，因为涉及治疗方法的不同，所以诊断需要依靠皮屑的显微镜检查，另外，除非镜检结果明确，皮屑的真菌培养也是必要的，或剪下甲组织行聚合酶链式反应检查。 在受影响的指甲上最近的位置取得碎片，并在氢氧化钾湿法支架上检查菌丝并培养。尽管价格昂贵，但PCR已成为确认甲癣诊断的更常用技术，尤其是在培养阴性或需要明确诊断的情况下（1, 2, 3)。 PAS染色的指甲剪和甲下碎屑的组织病理学检查也可能有帮助。
要获得足够的指甲样本进行培养是很困难的，因为远端甲下碎屑很容易采样，但通常不含活的真菌。在取材前用剪刀剪去这些碎屑或用刮匙刮取更多的近端甲下组织可增加阳性率。
诊断参考
1.Joyce A, Gupta AK, Koenig L, et al: Fungal Diversity and Onychomycosis: An analysis of 8,816 toenail samples using quantitative PCR and next-generation sequencing.J Am Podiatr Med Assoc 109(1):57–63, 2019.doi: 10.7547/17-070
2.Haghani I, Shams-Ghahfarokhi M, Dalimi Asl A, et al: Molecular identification and antifungal susceptibility of clinical fungal isolates from onychomycosis (uncommon and emerging species).Mycoses 62(2):128–143, 2019.doi: 10.1111/myc.12854
3.Gupta AK, Mays RR, Versteeg SG, et al: Update on current approaches to diagnosis and treatment of onychomycosis.Expert Rev Anti Infect Ther 16(12):929–938, 2018.doi: 10.1080/14787210.2018.1544891
治疗
治疗甲癣可选择性口服伊曲康唑或特比萘芬。
偶尔采用局部治疗（如艾氟康唑、他伐硼罗、8％环吡酮、阿莫罗芬）
甲癣可以不治疗因为许多都没有症状或者症状很轻，而且不易造成并发症。口服药物虽然最有效但是可能造成肝毒性和严重的药物间反应。以下情况建议治疗：
甲真菌病的治疗方法通常为口服特比萘芬或伊曲康唑。特比萘芬250mg每天1次连服12周（指甲为6周）或者每天一次250毫克的脉冲治疗，坚持一周，一个月，直到指甲完全干净，可达75～80%治愈率，伊曲康唑200mg每日2次，每月一周，连用3月可达40～50%治愈率，然而复发率约为10～50%。完全没必要等指甲完全恢复正常后方停药，因为药物会残留在甲板中，在停药后仍有效，然而，复发的风险在这种情况下可能更高。受累的甲无法转为正常，但新生的甲可变为正常。氟康唑也可能是一种选择。
新型局部外用药艾氟康唑和tavaborole可以穿透甲板，且比老的局部外用药更有效。
研究型治疗包括新的特比萘芬给药系统。单独局部外用10%艾氟康唑、8%环吡司或5%阿莫罗芬（美国无此药）的涂剂对某些病例有效（治愈率约为30%），联合口服抗真菌药物治疗甲癣可提高治愈率，特别是顽固性甲癣。
为了减少复发，患者需剪短指（趾）甲，洗澡后擦干脚，穿吸水性好的袜子和使用抗真菌足粉。旧的鞋子可能潜伏有相当多的孢子，如有可能的话，不继续穿。
关键点
甲真菌病是非常普遍的，尤其老年人、肢端循环欠佳的患者、甲营养不良和/或足癣患者好发。
根据外观及累及指甲的模式考虑该诊断，通过显微镜镜检以及真菌培养或PCR明确诊断。
仅当甲癣引起并发症或复杂的症状时必须治疗。
如果治疗是必要的，首选特比萘芬（最有效的治疗），并采取措施防止复发（例如，限制湿度，丢弃旧鞋，修剪指甲短）。
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