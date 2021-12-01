临床评估

真菌镜检

培养或聚合酶链反应（PCR）

过碘酸希夫（PAS）染色的指甲碎片和甲下碎片的组织病理学检查

（另见最新甲真菌病诊断和治疗的最新方法。）

同时伴有脚癣的患者通过外观疑诊甲癣；提示性的临床特征包括累及第三或第五趾甲，同一只脚的第一和第五趾甲受累，单侧指甲畸形。亚临床甲癣可见于反复发作的足癣患者。

与银屑病 和扁平苔藓 的鉴别很重要，因为涉及治疗方法的不同，所以诊断需要依靠皮屑的显微镜检查，另外，除非镜检结果明确，皮屑的真菌培养也是必要的，或剪下甲组织行聚合酶链式反应检查。 在受影响的指甲上最近的位置取得碎片，并在氢氧化钾湿法支架上检查菌丝并培养。尽管价格昂贵，但PCR已成为确认甲癣诊断的更常用技术，尤其是在培养阴性或需要明确诊断的情况下（1, 2, 3)。 PAS染色的指甲剪和甲下碎屑的组织病理学检查也可能有帮助。

要获得足够的指甲样本进行培养是很困难的，因为远端甲下碎屑很容易采样，但通常不含活的真菌。在取材前用剪刀剪去这些碎屑或用刮匙刮取更多的近端甲下组织可增加阳性率。