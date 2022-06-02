Cryptosporidium种属可感染的动物种类繁多。人类隐孢子虫病大多由微小隐孢子虫 和人隐孢子虫（旧称小隐孢子虫基因1型）感染所致。感染者 C. felis, C. meleagridis, C. canis， 和 C. muris 也被举报了。摄入即使是相对少量的卵囊也会导致疾病。 感染源于下列情况：

误食被粪便污染的食物或水（公共和住宅游泳池、热水浴盆、水上公园、湖泊或溪流中的水）。

直接人对人接触传播。

人畜共患传播

本病呈全球分布。在拥有现代卫生系统的国家，隐孢子虫病导致了0.6%至7.3%的腹泻病，而在卫生条件较差的地区，这一比例甚至更高。在美国，从 2009 年到 2017 年，报告了 444 起隐孢子虫病爆发，导致 40 个州和波多黎各的 7,465 例病例。报告的爆发数量平均每年增加 13%。主要原因包括在游泳池或水上游乐场吞下受污染的水、接触受感染的牛以及在儿童保育场所接触受感染的人（1)。 1993年在威斯康星州的密尔沃基发生过一次由水源性传播导致的暴发，有>400,000人被感染，当时城市的供水系统被在春天雨季的污水污染，同时过滤系统也没能正常发挥作用。

儿童、去国外的旅行者、免疫受损的患者和照料隐孢子虫病患者的医务人员属高危人群。在日托中心发生过暴发流行。很少数量的卵囊即可造成感染，卵囊排出时间延长，卵囊抵抗氯化消毒，以及体积小等因素，提示需要关注使用游泳池的婴儿。

由隐孢子虫病导致的严重慢性腹泻也是AIDS患者所要面对的问题之一，尤其是那些没有接受过抗逆转录病毒疗法 (ART) 的人。