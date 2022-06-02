隐孢子虫病为Cryptosporidium隐孢子虫属原虫感染所致。主要的症状为水样泻，并常常伴有其他消化道症状。该病在免疫力正常的患者中为自限性，但在那些AIDS患者中则可导致持续性和严重的疾病。诊断主要通过在粪便中检测到微生物或抗原。免疫健全患者的治疗，有需要时，可用硝唑尼特。 对AIDS患者进行高效抗反转录病毒治疗以及支持治疗;硝唑尼特可以改善症状，但不能治愈未经治疗的艾滋病患者的感染。
（参见肠道原虫和微孢子虫感染概述。）
隐孢子虫病的病理生理
隐孢子虫是一种在脊椎动物宿主的小肠黏膜上皮细胞内复制繁殖的专性胞内球虫类原虫。
Cryptosporidium 隐孢子虫卵囊被摄入后，会消化道中释放孢子体，定植于消化道上皮细胞。在这些细胞中，孢子体转化为滋养体，增殖并产生卵囊。
有两种类型的卵囊：
宿主经常排出体外的是后壁卵囊
涉及自体感染的主要是薄壁卵囊。
厚壁的感染性卵囊排入肠腔，并由感染宿主粪便排出体外;后壁卵囊排出后可立即导致感染，且可通过粪 - 口途径直接在人际间传播。 极少量的卵囊（例如<100个）就可造成疾病，因此，人际传播的危险随之增加。
当人类或其他脊椎动物宿主摄入感染性卵囊时，隐孢子虫的生活史再次开始。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.
卵囊可抵抗恶劣的环境，包括公共水处理系统以及游泳池中使用的氯含量，尽管残留氯含量达到推荐值。
隐孢子虫病流行病学
Cryptosporidium种属可感染的动物种类繁多。人类隐孢子虫病大多由微小隐孢子虫 和人隐孢子虫（旧称小隐孢子虫基因1型）感染所致。感染者 C. felis, C. meleagridis, C. canis， 和 C. muris 也被举报了。摄入即使是相对少量的卵囊也会导致疾病。 感染源于下列情况：
误食被粪便污染的食物或水（公共和住宅游泳池、热水浴盆、水上公园、湖泊或溪流中的水）。
直接人对人接触传播。
人畜共患传播
本病呈全球分布。在拥有现代卫生系统的国家，隐孢子虫病导致了0.6%至7.3%的腹泻病，而在卫生条件较差的地区，这一比例甚至更高。在美国，从 2009 年到 2017 年，报告了 444 起隐孢子虫病爆发，导致 40 个州和波多黎各的 7,465 例病例。报告的爆发数量平均每年增加 13%。主要原因包括在游泳池或水上游乐场吞下受污染的水、接触受感染的牛以及在儿童保育场所接触受感染的人（1)。 1993年在威斯康星州的密尔沃基发生过一次由水源性传播导致的暴发，有>400,000人被感染，当时城市的供水系统被在春天雨季的污水污染，同时过滤系统也没能正常发挥作用。
儿童、去国外的旅行者、免疫受损的患者和照料隐孢子虫病患者的医务人员属高危人群。在日托中心发生过暴发流行。很少数量的卵囊即可造成感染，卵囊排出时间延长，卵囊抵抗氯化消毒，以及体积小等因素，提示需要关注使用游泳池的婴儿。
由隐孢子虫病导致的严重慢性腹泻也是AIDS患者所要面对的问题之一，尤其是那些没有接受过抗逆转录病毒疗法 (ART) 的人。
流行病学 参考文献
1.Gharpure R, Perez A, Miller AD, et al: Cryptosporidiosis Outbreaks—United States, 2009-2017.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 68:568-72, 2019.
隐孢子虫病的临床症状和体征
隐孢子虫病的潜伏期约1周，>80%的感染者会出现临床症状。发病通常是突然的，伴有水样腹泻、腹部痉挛，更常见的是恶心、厌食、发烧和不适。 症状一般持续2~3周，偶可≥1个月，然后消退。临床症状消失后，粪便排卵囊还可持续数周。在卫生条件差的国家，无症状的卵囊脱落在儿童中很常见。隐孢子虫病也与生活在这些地区的儿童营养不良有关。
免疫缺陷的患者，起病可能较缓慢，但腹泻更严重。除非潜在的免疫缺陷得到纠正，否则感染可能会持续下去，导致终生顽固性腹泻。在一些AIDS患者中，液体丧失量每天甚至>5～10L。 免疫缺陷患者最常见的感染部位为肠道，但其他器官也可被累及（如胆道、胰腺、呼吸道）。
隐孢子虫病的诊断
粪便抗原酶联免疫检测或寄生虫DNA分子探针
粪便显微镜检查（需要特殊技术）
证实粪便中存在抗酸性卵囊可证实隐孢子虫病诊断，但传统的粪便检查方法（即常规“粪便找虫卵和寄生虫”检测）结果不可靠。由于卵囊的排出是间歇性的，因此需要反复收集粪便标本进行检测。多种浓集方法可提高检出率。可以通过相差显微镜或通过用改良的Ziehl-Neelsen或Kinyoun染色技术来鉴定Cryptosporidium 隐孢子虫卵囊。 用荧光素标记的单克隆抗体进行免疫荧光显微镜检查可以获得更高的灵敏度和特异性。
酶联免疫法检测粪便中的 Cryptosporidium 隐孢子虫抗原比通过显微镜检测卵囊更为敏感。
用于检测和物种形成的灵敏且特异的基于 DNA 的测定 C. parvum 和 C. hominis 可用。
肠活检可在上皮细胞中发现Cryptosporidium 隐孢子虫。
隐孢子虫病的治疗
非AIDS患者持续感染时选择硝唑尼特治疗
艾滋病患者的抗逆转录病毒治疗（ART）；硝唑尼特可改善症状，但不能治愈艾滋病患者的感染
免疫正常者的隐孢子虫病是自限性的。对于严重的或持续感染的情况，可口服硝唑尼特，按推荐的剂量治疗3日，具体为：
1～3岁：100mg每日2次
4～11岁：200mg每日2次
≥ 12岁：500 mg bid
没有药物被证明对免疫抑制患者有效。对于HIV感染者，使用ART进行免疫重建是关键。 硝唑尼特（500 至 1000 毫克，每天 2 次）持续 14 天或更长时间可有效减轻 CD4 计数 > 50/mcL 的成人的症状。 帕罗莫霉素，或帕罗莫霉和阿奇霉素的组合，可用于减少腹泻和抗微生物药物的顽固性吸收不良，这可能发生在慢性隐孢子虫病中(1)。
免疫缺陷的重症患者可能需支持疗法、口服或胃肠外补液以及肠外高营养治疗。
治疗参考文献
1. Pantenburg B, Cabada MM, White AC Jr: Treatment of cryptosporidiosis.Expert Rev Anti Infect Ther 7(4):385-91, 2009.doi: 10.1586/eri.09.24
隐孢子虫病的预防
预防隐孢子虫病需要
有效的公共水处理
卫生的食物准备措施
国际旅行期间的特殊预防措施
合适的粪-口卫生
接触人畜粪便后彻底洗手
在湖泊、河流、溪流、海洋、游泳池和热水浴缸中游泳时不吞咽水
安全的性行为
前往卫生条件差的地区时要特别小心
针对一般公众和因艾滋病或其他原因导致免疫力低下的人的具体建议可从 Centers for Disease Control and Prevention (CDC)。 隐孢子虫病患者的粪便有高度传染性；应严格执行粪便防护措施。已经对临床样本的处理制定了特殊的生物安全指南。将水煮沸持续1min（在海拔 > 2000 m [6562 英尺]地区持续3min）是最可靠的消毒方法；滤孔≤1μm（特指“绝对1微米”或由NSF[ANSI]第53号或第58标准认证）的过滤器才能清除 Cryptosporidium 隐孢子虫。
关键点
隐孢子虫病容易传播是因为症状缓解后粪便中仍持续有卵囊排出，并持续数周，导致感染需要的卵囊量并不多，传统的水过滤法很难清除卵囊而且它们可抵抗氯化消毒。
水样腹泻伴抽筋通常是自限性的，但在艾滋病患者中可能是严重的且终生的。
酶免疫法检测粪便中的隐孢子虫抗原和显微镜粪便镜检诊断。 后者的敏感性较低，需要专门的技术（如相差显微镜、抗酸染色等）。
非AIDS患者如果症状持续存在，可使用硝唑尼特。
艾滋病患者应用ART治疗；通过ART治疗，患者免疫功能改善后，症状可减轻。
硝唑尼特可以改善症状，但不能治愈艾滋病患者的感染。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
US Department of Health and Human Services: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Exposed and HIV-Infected Children
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Cryptosporidium Prevention & Control: Includes recommendations intended to help prevent and control cryptosporidiosis in the general public