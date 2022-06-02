肠道原虫和微孢子虫感染概述

原生动物是某些有核单细胞生物（真核生物）的松散术语，这些生物缺乏细胞壁，既不是动物、植物，也不是真菌。引起人类肠道感染的最重要的肠道原生动物病原体包括

隐孢子虫属 （见隐孢子虫病）

Cyclospora cayetanensis （见环孢子虫病)

贝氏囊等孢虫 （以前称为 贝氏等孢子球虫 —见囊虫病)

溶组织内阿米巴 （见阿米巴病）

Giardia duodenalis（以前被称为蓝氏贾第鞭毛虫，肠贾第鞭毛虫--见贾第鞭毛虫病）

微孢子虫门的成员过去被归类为原生动物，但现在，基于DNA研究，认为它们与真菌关系更为密切。

肠道内可同时存在大量的致病寄生虫和非致病共生生物。

肠道原虫经粪-口途径传播，因此在卫生及水源条件差的地区感染甚为广泛。在美国一些粪便失禁病人较多及卫生条件差的场所，肠道原虫感染也很普遍，如精神病院或日托中心等。美国有时也会发生大型食源性或因水源污染所致的肠道原虫感染暴发（如2018年新鲜蔬菜托盘被污染导致的环孢子虫感染；1993年密尔沃基发生的大规模水源性Cryptosporidium隐孢子虫暴发流行）。某些胃肠道原虫可通过性关系传播，特别多见于有口肛接触行为者。几种原生动物会在免疫功能低下的患者中引起严重的机会性感染，包括患有艾滋病的患者。

全身性原虫病 在别处讨论，包括 疟疾, 巴贝斯虫病, 弓形体病, 利什曼病, 恰加斯病， 和 非洲锥虫病。