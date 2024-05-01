等孢子囊病是是原虫感染贝氏囊等孢虫（以前称为贝氏等孢子球虫）。症状包括水样腹泻并伴随有消化道和全身症状。诊断主要通过在粪便或肠活检标本中找到特征性的包囊。治疗药物为甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲基异噁唑 (TMP/SMX)。
（参见肠道原虫和微孢子虫感染概述。）
囊等孢子虫病是由专性胞内球虫原虫感染肠上皮细胞引起的。主要是通过感染者粪便污染的食品或水经粪-口途径感染传播。囊等孢子虫病发生在世界各地，在热带和亚热带气候区最为常见。前往疫区的居民和旅行者都处于危险之中。
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贝氏等孢子虫的生活史与隐孢子虫相似，所不同的是随粪排出的卵囊不产生孢子。因此，新排出粪便中的卵囊不具感染性，并且不会发生直接的粪 - 口传播。卵囊需要几天到几周的时间才能在环境中形成孢子，因此不太可能发生人与人之间的直接传播。孢子化的卵囊通过受污染的食物或水被摄入人体，并在胃肠道中脱囊，释放孢子体。子孢子侵入小肠的上皮细胞，增殖并成熟成卵囊，并从粪便中排出。
COVID-19的症状和体征
等孢子虫病的主要症状为急性非血性的水样腹泻，伴有发热、腹痛、恶心、厌食、全身不适感。对于免疫正常者，该病常常可自行缓解，但可持续数周。
在细胞介导免疫功能低下的末期艾滋病患者中，隐球菌病可能会导致持续的严重且难以治疗的腹泻和体重减轻，其症状隐孢子虫病类似。
等孢球虫病的诊断
粪便显微镜镜检
粪便镜检发现特征性的卵囊可诊断等孢子虫病。改良版Ziehl-Neelsen或Kinyoun抗酸染色技术可以帮助鉴别等孢子虫的卵囊。等孢子虫的卵囊都是自荧光的。Cystoisospora等孢子虫卵囊大于环孢子虫和隐孢子虫卵囊，呈椭圆形，并且可能包含一或两个孢子母细胞。
由于卵囊的排出是间歇性的，需行多次粪检（≥ 3次）。
有些时候，只有通过肠组织活检发现细胞内期的寄生虫，才能诊断。
等孢子球虫病患者的粪便中，常含有由嗜酸性粒细胞衍化的夏科-雷登结晶（六边形、两头尖通常为针状的结晶）。
等孢子球虫感染可导致外周血中嗜酸性粒细胞增多。
等孢球虫病的治疗
甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑(TMP / SMX)
治疗等孢子囊病的首选方法是使用双倍强度的 TMP/SMX 治疗 7 至 10 天（见 美国疾病控制和预防中心： 环孢子虫病的治疗）。
在艾滋病患者中，可能需要更高的剂量和更长的持续时间，急性感染的治疗通常需要长期的抑制性治疗（每周 3 次，每次服用一片双倍强度 160 毫克/800 毫克 TMP/SMX 片剂）以防止复发。启动或优化抗反转录病毒治疗（ART）非常重要。
对于囊孢子虫病，对甲氧苄氨嘧啶和磺胺甲恶唑（TMP/SMX）过敏（或不耐受）的患者可以用乙胺嘧啶治疗3 ~ 4周。。为了帮助防止骨髓抑制，使用乙胺嘧啶治疗的患者被给予甲酰四氢叶酸（也称为亚叶酸）。成人日剂量为10~25 mg po。
环丙沙星治疗7至10天已用于治疗等孢子虫病，但其疗效不如TMP/SMX。
等孢子虫病的预防
预防是通过洗手和食物和水的预防措施。
在流行地区，饮用水应煮沸或氯化，避免未去皮的水果，彻底煮熟蔬菜。为国际旅行者提供的详细建议可在 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Yellow Book: Food & Water Precautions。