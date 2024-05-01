等孢子囊病是是原虫感染贝氏囊等孢虫（以前称为贝氏等孢子球虫）。症状包括水样腹泻并伴随有消化道和全身症状。诊断主要通过在粪便或肠活检标本中找到特征性的包囊。治疗药物为甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲基异噁唑 (TMP/SMX)。

（参见肠道原虫和微孢子虫感染概述。）

囊等孢子虫病是由专性胞内球虫原虫感染肠上皮细胞引起的。主要是通过感染者粪便污染的食品或水经粪-口途径感染传播。囊等孢子虫病发生在世界各地，在热带和亚热带气候区最为常见。前往疫区的居民和旅行者都处于危险之中。

Cystoisospora belli 生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

贝氏等孢子虫的生活史与隐孢子虫相似，所不同的是随粪排出的卵囊不产生孢子。因此，新排出粪便中的卵囊不具感染性，并且不会发生直接的粪 - 口传播。卵囊需要几天到几周的时间才能在环境中形成孢子，因此不太可能发生人与人之间的直接传播。孢子化的卵囊通过受污染的食物或水被摄入人体，并在胃肠道中脱囊，释放孢子体。子孢子侵入小肠的上皮细胞，增殖并成熟成卵囊，并从粪便中排出。

等孢球虫病的诊断 粪便显微镜镜检 粪便镜检发现特征性的卵囊可诊断等孢子虫病。改良版Ziehl-Neelsen或Kinyoun抗酸染色技术可以帮助鉴别等孢子虫的卵囊。等孢子虫的卵囊都是自荧光的。Cystoisospora等孢子虫卵囊大于环孢子虫和隐孢子虫卵囊，呈椭圆形，并且可能包含一或两个孢子母细胞。 由于卵囊的排出是间歇性的，需行多次粪检（≥ 3次）。 有些时候，只有通过肠组织活检发现细胞内期的寄生虫，才能诊断。 等孢子球虫病患者的粪便中，常含有由嗜酸性粒细胞衍化的夏科-雷登结晶（六边形、两头尖通常为针状的结晶）。 等孢子球虫感染可导致外周血中嗜酸性粒细胞增多。