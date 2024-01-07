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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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鼠 （地方性） 斑疹伤寒

（鼠虱斑疹伤寒; 马来半岛城市斑疹伤寒）

作者：William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

地方性斑疹伤寒是由 Rickettsia typhi 斑疹伤寒立克次体和蚤立克次体R. felis引起，以鼠蚤为传播媒介。临床表现与流行性斑疹伤寒类似，但相对较轻，有寒战、头痛、发热以及皮疹等。

（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）

鼠斑疹伤寒为 立克次体病。

动物宿主包括猫、野生负鼠、大鼠、家鼠以及其他啮齿动物。通过鼠蚤，可能还有猫虱和负鼠蚤能够将病原体通过叮咬传播到人类。跳蚤也是病原的天然储存库R. typhi;感染的雌性跳蚤可以将生物体传递给它们的后代。呈散发性，全球都有发病，不过发病率不高，但在老鼠较多的地方更高。

鼠斑疹伤寒的症状和体征

潜伏期为6～18天，平均10天，其后鼠型斑疹伤寒患者会出现寒战伴发热、头痛。发热持续约12天，然后逐渐恢复到正常水平。

皮疹等表现与流行性斑疹伤寒相似，但较为轻微。早期皮疹较为稀疏。

病死率很低，但老年人相对较高。

鼠斑疹伤寒的诊断

  • 病史和体格检查

  • 对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原体

  • 急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）

  • 聚合酶链反应（PCR）

（参见立克次体和相关病原体感染的诊断。）

鼠斑疹伤寒的治疗

  • 多西环素

主要治疗是多西环素，直至患者好转、无发热48小时并接受至少7日治疗。对于不能耐受强力霉素的患者，建议进行脱敏治疗。

虽然一些四环素会导致8岁以下儿童的牙齿染色，但美国疾病控制和预防中心(CDC)建议使用一个疗程的多西环素 (1）。研究表明，短疗程的强力霉素 （5至10天，用于立克次体病）可用于儿童，不会导致牙齿染色或牙釉质变弱（2）。

治疗详情见 立克次体及相关感染的治疗

治疗参考文献

  1. 1.Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers

  2. 2.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever.J Pediatr 166(5):1246-51, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015

预防鼠斑疹伤寒

通过减少大鼠和大鼠跳蚤的数量，鼠斑疹伤寒的发病率已经降低。没有有效的疫苗。

关键点

  • 鼠型斑疹伤寒通过蚤叮咬传播给人类。

  • 症状以寒战、头痛、发热为前驱表现，皮疹等表现与流行性斑疹伤寒相似，但较为轻微。

  • 用强力霉素治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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