鼠 （地方性） 斑疹伤寒

地方性斑疹伤寒是由 Rickettsia typhi 斑疹伤寒立克次体和蚤立克次体R. felis引起，以鼠蚤为传播媒介。临床表现与流行性斑疹伤寒类似，但相对较轻，有寒战、头痛、发热以及皮疹等。

（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）

鼠斑疹伤寒为 立克次体病。

动物宿主包括猫、野生负鼠、大鼠、家鼠以及其他啮齿动物。通过鼠蚤，可能还有猫虱和负鼠蚤能够将病原体通过叮咬传播到人类。跳蚤也是病原的天然储存库R. typhi;感染的雌性跳蚤可以将生物体传递给它们的后代。呈散发性，全球都有发病，不过发病率不高，但在老鼠较多的地方更高。

鼠斑疹伤寒的症状和体征 潜伏期为6～18天，平均10天，其后鼠型斑疹伤寒患者会出现寒战伴发热、头痛。发热持续约12天，然后逐渐恢复到正常水平。 皮疹等表现与流行性斑疹伤寒相似，但较为轻微。早期皮疹较为稀疏。 病死率很低，但老年人相对较高。

鼠斑疹伤寒的诊断 病史和体格检查

对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原体

急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）

聚合酶链反应（PCR） （参见立克次体和相关病原体感染的诊断。）

预防鼠斑疹伤寒 通过减少大鼠和大鼠跳蚤的数量，鼠斑疹伤寒的发病率已经降低。没有有效的疫苗。