鼠 （地方性） 斑疹伤寒

地方性斑疹伤寒是由 Rickettsia typhi 斑疹伤寒立克次体和蚤立克次体R. felis引起，以鼠蚤为传播媒介。临床表现与流行性斑疹伤寒类似，但相对较轻，有寒战、头痛、发热以及皮疹等。
（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）
鼠斑疹伤寒为 立克次体病。
动物宿主包括猫、野生负鼠、大鼠、家鼠以及其他啮齿动物。通过鼠蚤，可能还有猫虱和负鼠蚤能够将病原体通过叮咬传播到人类。跳蚤也是病原的天然储存库R. typhi;感染的雌性跳蚤可以将生物体传递给它们的后代。呈散发性，全球都有发病，不过发病率不高，但在老鼠较多的地方更高。
鼠斑疹伤寒的症状和体征
潜伏期为6～18天，平均10天，其后鼠型斑疹伤寒患者会出现寒战伴发热、头痛。发热持续约12天，然后逐渐恢复到正常水平。
皮疹等表现与流行性斑疹伤寒相似，但较为轻微。早期皮疹较为稀疏。
病死率很低，但老年人相对较高。
鼠斑疹伤寒的诊断
病史和体格检查
对皮疹进行荧光抗体染色活检以发现病原体
急性期和恢复期血清学检测（紧急血清学检测无用）
聚合酶链反应（PCR）
（参见立克次体和相关病原体感染的诊断。）
鼠斑疹伤寒的治疗
多西环素
主要治疗是多西环素，直至患者好转、无发热48小时并接受至少7日治疗。对于不能耐受强力霉素的患者，建议进行脱敏治疗。
虽然一些四环素会导致8岁以下儿童的牙齿染色，但美国疾病控制和预防中心(CDC)建议使用一个疗程的多西环素 (1）。研究表明，短疗程的强力霉素 （5至10天，用于立克次体病）可用于儿童，不会导致牙齿染色或牙釉质变弱（2）。
治疗详情见 立克次体及相关感染的治疗。
治疗参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Typhus Fevers
2.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever.J Pediatr 166(5):1246-51, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
预防鼠斑疹伤寒
通过减少大鼠和大鼠跳蚤的数量，鼠斑疹伤寒的发病率已经降低。没有有效的疫苗。
关键点
鼠型斑疹伤寒通过蚤叮咬传播给人类。
症状以寒战、头痛、发热为前驱表现，皮疹等表现与流行性斑疹伤寒相似，但较为轻微。
用强力霉素治疗。