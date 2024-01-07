潜伏期平均18～21日（长短不一，9-28天）。急性Q热通常无症状，在某些患者中，Q热发病急骤，可表现为流感样症状：发热，剧烈头痛，寒战，严重的不适，肌痛，厌食和盗汗。体温可达40°C，并持续1周到>3周。

急性Q热很少表现为脑炎或脑膜脑炎。

发病后4至5天出现可呼吸道症状（干咳，胸痛）。这些症状在老年人或体弱者可能尤为严重。体格检查通常可发现肺部湿啰音，提示肺部实变。与立克次体病不同，急性Q热不会引起皮疹。

急性Q热累及肝脏表现与病毒性肝炎类似，会有发热、乏力、肝大、上腹痛以及黄疸等临床表现。常常没有头痛和呼吸道症状。

据报道，高达 20% 的急性 Q 热患者会出现 Q 热后疲劳综合征(1)。患者报告严重疲劳、肌肉疼痛、头痛、畏光和/或情绪和睡眠变化。

慢性Q热 可出现于初次感染后几周至几年内。有心脏瓣膜缺损、动脉瘤或血管移植病史的人患慢性 Q 热的风险增加。怀孕和免疫抑制也与慢性 Q 热的发展有关。肝炎可表现为 不明原因发热。 肝活检可能显示肉芽肿，应与肝肉芽肿的其他原因（例如，结核病，结节病，组织胞浆菌病，布鲁氏菌病，土拉热病，梅毒）区分开。

心内膜炎与培养阴性的亚急性细菌性心内膜炎类似，主动脉瓣最常受累，但任何瓣膜上都可能形成赘生物。任何瓣膜产生，也可伴有杵状指、动脉栓子、肝大、脾大以及紫癜等。只有 20% 到 40% 的 Q 热心内膜炎患者有急性感染症状。

在未经治疗的患者中，急性 Q 热的病死率仅为 1% 左右。未经治疗的慢性 Q 热心内膜炎总是致命的。适当的抗生素治疗可将 Q 热心内膜炎的死亡率降低至 <5%（2）。部分累及神经系统者还会出现永久性损伤。