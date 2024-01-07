Q 热是由贝氏柯克斯体感染引起的急性或慢性感染 Coxiella burnetii，急性感染表现为骤起发热、头痛、乏力和间质性肺炎。慢性病情的表现依据受累脏器的情况而不同。诊断可以依靠血清学、病原学或聚合酶链反应（PCR）等。用强力霉素治疗。
（参见立克次体及其相关病原体感染概述。）
Coxiella burnetii贝氏柯克斯体是一种胞内寄生性多形杆菌，菌体较小，现在已不再归为 Rickettsia立克次体，分子生物学鉴定已将它重新划为蛋白菌（Proteobacteria）类，与军团菌属 类似。
Q热可表现为
急性感染
慢性感染
急性疾病 引起发热性疾病，往往会影响呼吸系统，部分情况下可累及肝脏。孕期感染增加自发流产的风险。
慢性Q热 发生率<5％。它通常表现为感染性心内膜炎或肝炎;可能出现骨髓炎。
Q 热在全球都有分布，主要是家禽或农场动物，表现为隐性感染，例如绵羊、牛和山羊等，是人类的主要传染源。C. burnetii贝氏柯克斯体可以在动物粪便、尿液、乳汁以及组织（如胎盘）中存活，因此容易造成污染并可形成病原悬浮微粒，导致感染扩散。C. burnetii另外，贝氏柯克斯体也同样有着一个动物--蜱循环，但是在人类感染中，蜱虫未参与其中。
Q热的病因
Q热发生于因职业密切接触农场动物（通常无症状）或其产品的农场工人中。传播通常是通过吸入感染性气溶胶传播的，这些气溶胶可以传播很长的距离，影响居住在受感染的山羊或绵羊农场下风的人。 这种疾病也可以通过摄入有感染性的生牛奶感染。
C. burnetii贝氏柯克斯体毒力较强，单个菌株就可致病；另外，它还可长期维持非激活状态，并可在粪便和尘埃中存活数月。由于上述特征, C. burnetii 可用于 生物武器。
人与人之间的传播非常罕见。
Q热的症状和体征
潜伏期平均18～21日（长短不一，9-28天）。急性Q热通常无症状，在某些患者中，Q热发病急骤，可表现为流感样症状：发热，剧烈头痛，寒战，严重的不适，肌痛，厌食和盗汗。体温可达40°C，并持续1周到>3周。
急性Q热很少表现为脑炎或脑膜脑炎。
发病后4至5天出现可呼吸道症状（干咳，胸痛）。这些症状在老年人或体弱者可能尤为严重。体格检查通常可发现肺部湿啰音，提示肺部实变。与立克次体病不同，急性Q热不会引起皮疹。
急性Q热累及肝脏表现与病毒性肝炎类似，会有发热、乏力、肝大、上腹痛以及黄疸等临床表现。常常没有头痛和呼吸道症状。
据报道，高达 20% 的急性 Q 热患者会出现 Q 热后疲劳综合征(1)。患者报告严重疲劳、肌肉疼痛、头痛、畏光和/或情绪和睡眠变化。
慢性Q热 可出现于初次感染后几周至几年内。有心脏瓣膜缺损、动脉瘤或血管移植病史的人患慢性 Q 热的风险增加。怀孕和免疫抑制也与慢性 Q 热的发展有关。肝炎可表现为 不明原因发热。 肝活检可能显示肉芽肿，应与肝肉芽肿的其他原因（例如，结核病，结节病，组织胞浆菌病，布鲁氏菌病，土拉热病，梅毒）区分开。
心内膜炎与培养阴性的亚急性细菌性心内膜炎类似，主动脉瓣最常受累，但任何瓣膜上都可能形成赘生物。任何瓣膜产生，也可伴有杵状指、动脉栓子、肝大、脾大以及紫癜等。只有 20% 到 40% 的 Q 热心内膜炎患者有急性感染症状。
在未经治疗的患者中，急性 Q 热的病死率仅为 1% 左右。未经治疗的慢性 Q 热心内膜炎总是致命的。适当的抗生素治疗可将 Q 热心内膜炎的死亡率降低至 <5%（2）。部分累及神经系统者还会出现永久性损伤。
症状和体征参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Q Fever
2.Million M, Thuny F, Richet H, et al: Long-term outcome of Q fever endocarditis: a 26-year personal survey.Lancet Infect Dis 10(8):527-35, 2010.doi: 10.1016/S1473-3099(10)70135-3
Q热的诊断
感染组织或血液样本的免疫荧光试验（IFA）或聚合酶链式反应（PCR）
有时进行急性期和恢复期血清学检测
单纯依靠临床表现很难对Q热做出诊断， 因其发病早期可与多种感染相类似，如流感、沙门菌感染、疟疾、肝炎或布氏菌病等。发病晚期也与多种细菌、病毒和支原体以及其他非典型肺炎类似，因此诊断比较困难。若有动物或动物产品接触史，往往对诊断十分有提示作用。
感染组织的IFA是可以选择的诊断方法、也可以使用酶联免疫吸附试验（ELISA）。恢复期快速血清学检测（补体结合实验complement fixation tests）也可作为诊断方法之一。针对II期抗原的抗体可用于诊断急性疾病，针对I期和II期抗原的抗体用于诊断慢性疾病。
PCR可以鉴定活检或血液标本中的微生物，但阴性结果不能排除诊断。
C. burnetii 可能从临床标本中分离出来，但只能由特殊的研究实验室进行分离；常规血液和痰培养是阴性的。
胸片需作为常规检测之一，尤其是有肺部症状和体征者。表现可为肺不张、肺透明度下降、胸膜累及或小叶实变。肺部病变的大体改变类似于细菌性肺炎，但病理学检查类似于鹦鹉热或某些病毒性肺炎。
急性Q热患者的血细胞计数大多正常，约有30％的患者会出现白细胞升高； 在典型病例中，碱性磷酸酶、天冬氨酸转氨酶 (AST) 和丙氨酸转氨酶 (ALT) 水平轻度升高至正常水平的 2 至 3 倍。 肝组织活检示弥漫性肉芽肿样变。
Q热心内膜炎的诊断可能很困难，因为血培养阴性且植物性心脏瓣膜病变很小，只有约 12% 的患者通过超声心动图可 （见 CDC: Diagnosis and Management of Q Fever — United States, 2013: Recommendations from CDC and the Q Fever Working Group)。
Q热的治疗
多西环素
对于急性Q热，主要治疗是多西环素，直至患者好转，无发热约5天，并已接受治疗14天;严重疾病可能需要更长时间的治疗。尚未有四环素耐药报道。
虽然一些四环素类药物可能会导致 8 岁以下儿童牙齿染色，但疾病控制和预防中心 (CDC) 建议使用一个疗程的多西环素 (1)，轻症儿童需服用 5 天，高危儿童需服用 10 天。研究表明，短疗程的强力霉素（5 至 10 天，用于治疗立克次体病）可用于儿童，而不会导致牙齿染色或牙釉质变弱（2）。孕妇可以服用甲氧苄啶/磺胺甲恶唑，但不得超过妊娠 32 周。
心内膜炎的治疗时间需延长（数月至数年，甚至终身），一般至少18个月 (3)。目前建议使用强力霉素加羟氯喹。由于羟氯喹的心脏不良反应，使用这种药物的患者应通过重复的心电图监测 QTc 间期。 应监测临床症状、血沉、血细胞计数及抗体滴度，决定何时结束治疗。 感染病专家会诊对并发症处理及治疗有帮助。通常来说抗感染治疗部分有效，若瓣膜损伤必须通过手术瓣膜置换。但是部分病例亦有不经手术而只通过抗感染治疗而痊愈者。
对于 慢性肉芽肿性肝炎, 最优方案尚未确定。
治疗参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Information for Healthcare Providers, Q Fever
2.Todd SR, Dahlgren FS, Traeger MS, et al: No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain Spotted Fever.J Pediatr 166(5):1246-51, 2015.doi: 10.1016/j.jpeds.2015.02.015
3.Million M, Thuny F, Richet H, et al: Long-term outcome of Q fever endocarditis: a 26-year personal survey.Lancet Infect Dis 10(8):527-35, 2010.doi: 10.1016/S1473-3099(10)70135-3
Q热的预防
疫苗接种有效，在澳大利亚有市售Q热疫苗，建议屠宰场和牛奶场工人，以及林场、牧场、毛织品场、农场及其他高危人群进行免疫接种。
疫苗接种前，应该做皮肤和血液测试筛查来确定是否预先存在对Q热的免疫力，因为对已经有免疫力的人接种疫苗可引起严重的局部反应。
关键点
羊，牛和山羊是全球范围内发生的人类Q热感染的主要存储库。
传播给人类通常是通过吸入感染的气溶胶;节肢动物并不是传播载体。
急性症状类似于流感，呼吸系统症状在老年人或体弱者可能尤为严重。
慢性Q热 发生率<5％。 它通常表现为感染性心内膜炎或肝炎。
使用免疫荧光法或PCR检测感染组织或血液样本进行诊断。
用多西环素治疗急性Q热，通常持续2周或更长时间，用于治疗严重疾病；心内膜炎需要长期治疗（数月至数年甚至终身）。
预防Q热的疫苗有售，但仅限于澳大利亚。