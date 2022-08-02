（FUO）不明原因发热

病史的目的是发现局灶症状和提示病因的事实（如旅游，职业，家族史，动物载体暴露史，饮食史）。

现病史应当包括发热的时程和类型（如间歇的或持续的）。热型通常对于FUO的诊断没有意义或意义不大，但隔天发热（间日）或每3天发热（三日）热型对于危险人群提示疟疾可能。局部疼痛常提示背景病变的部位（而不是病因）。临床医师通常应该先大体地然后精确地询问身体各部分的不适。

系统回顾应当包括非特异性体征，如体重下降，厌食，疲劳，夜汗或头痛。 另外，还应当搜寻结缔组织病变的症状（如肌痛，关节痛和皮疹）和胃肠道病变的症状（如腹泻、脂肪泻和腹部不适）。

既往医疗史应当包括已知能导致发热的病变，如肿瘤，结缔组织疾病，酒精性肝硬化，炎症性肠病，风湿热和甲状腺功能亢进症。 临床医师应当记录提示感染的病变或危险因素，如免疫缺陷（如由HIV感染、肿瘤、糖尿病，或免疫抑制剂使用），器质性心脏病，尿路异常，手术和植入装置（如静脉导管，起搏器或关节盘）。

药物史应当包括对于已知能导致发热的特定药物的询问。

社会史应当包括对于导致感染的危险因素的询问，如静脉使用毒品，高危性行为（如未保护性行为，多性伴），感染者接触（如结核），旅游和可能的动物或昆虫宿主暴露史。社会史还应包括社会交往中的疾病史问题（如邻居、同事、旅行同伴）。应当记录肿瘤的危险因素，如吸烟、饮酒，职业中化学物质暴露。

家族史应当包括对于导致发热的遗传因素的询问（如家族性地中海热）。

应当查看医疗记录里的过往检查结果，特别是可以排除某些疾病的检查。