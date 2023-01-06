软下疳是一种由杜克雷嗜血杆菌 Haemophilus ducreyi（haemophilus ducreyi，h.ducreyi）所致的生殖器皮肤或黏膜感染，其特征为丘疹、疼痛性溃疡和腹股沟淋巴结增大、化脓。诊断通常是根据临床，因为病原体培养很困难。治疗使用大环内酯类（阿奇霉素或红霉素）、头孢曲松或环丙沙星。

(参见性传播感染疾病概述。）

Haemophilus ducreyi杜克雷嗜血杆菌是一种短而细小的革兰氏阴性杆菌，两端呈圆形。

软下疳是美国和其他资源丰富国家罕见的性传播感染 (STI)，主要是发生在偶然的、地方性流行病中。在亚洲、非洲和加勒比地区资源匮乏地区，软下疳是生殖器溃疡的一个常见原因。与其他引起生殖器溃疡的性传播感染（STIs）一样，软下疳增加了HIV传播的风险。

杜克雷嗜血杆菌 可能会导致儿童和成人的非生殖器皮肤溃疡，这在南太平洋地区的国家和印度尼西亚已有报道（1, 2)。

参考文献 1.Mitjà O, Lukehart SA, Pokowas G, et al: Haemophilus ducreyi as a cause of skin ulcers in children from a yaws-endemic area of Papua New Guinea: A prospective cohort study.Lancet Glob Health 2:e235–41, 2014.doi: 10.1016/S2214-109X(14)70019-1 2.van Hattem JM, Langeveld TJC, Bruisten SM, et al: Haemophilus ducreyi cutaneous ulcer contracted at Seram Island, Indonesia, presented in the Netherlands.PLoS Negl Trop Dis 12(4):e0006273, 2018.doi: 10.1371/journal.pntd.0006273

软性下疳的症状和体征 经过3到7天的潜伏期后，生殖器上出现疼痛的小丘疹，并迅速分解为浅、软、疼痛的溃疡，边缘粗糙、破损（即有悬垂的组织）和红色边界。溃疡大小不一，常相互融合。较深处的糜烂偶可导致明显的组织破坏。 腹股沟淋巴结形淋巴结肿大（肿大且触痛的区域淋巴结群）。它们有时会结在一起、波动，或化脓，在某些情况下会形成脓肿。脓肿上方的皮肤发红，发亮并可破溃而形成窦道。感染可向皮肤的其他区域播散，引起新的病变。软下疳可引起包茎、尿路狭窄和尿路瘘管。 软下疳 图片 Image courtesy of Dr. Pirozzi via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

软下疳的诊断 病史和体格检查

有时做培养或聚合酶链反应（PCR） 患有不明原因的生殖器溃疡或淋巴结肿大（肿胀、压痛的淋巴结可能化脓或形成脓肿）以及正在或曾经在流行地区的患者应怀疑有软下疳。具有其他原因的生殖器溃疡（见表常见性传播生殖器病变的鉴别）可能类似于软下疳。 由于细菌难以培养，而且溃疡处的多种细菌使显微镜检查难以鉴别，诊断常常仅基于临床表现。 如果条件允许，应设法从腹股沟淋巴结炎的脓液或溃疡边缘渗出物中取材，在能鉴别 杜克雷嗜血杆菌的实验室作培养。PCR检测没有推广至商业领域，但几个机构的实验证实它对H. ducreyi度克雷嗜血杆菌具有高度敏感性（98.4％）和特异性（99.6％）。临床诊断的敏感性（53％～95％）及特异性（41％～75％）均较低。 应当予以梅毒和HIV血清学试验和疱疹病毒培养以排除其他病因导致的生殖器溃疡。由于其他病因导致的生殖器溃疡可能与H. ducreyi杜克雷嗜血杆菌同时感染患者，故相关检测的结果的解读会变得复杂。