腹股沟肉芽肿是一种由肉芽肿克雷伯氏菌 （旧称鞘杆菌属荚膜杆菌）引起的生殖器和会阴皮肤的进行性感染。该疾病的特征是有无痛、凸起、常溃烂、呈牛肉样红色的缓慢渐进的皮肤改变;区域淋巴结肿大罕见。诊断依靠临床表现和显微镜检查。使用抗生素治疗，通常是四环素、大环内酯类或甲氧苄啶-磺胺甲噁唑。

(参见性传播感染疾病概述。）

肉芽肿克雷伯氏菌 在资源丰富的国家极为罕见，但在巴布亚新几内亚、澳大利亚、南部非洲、加勒比地区以及巴西和印度部分地区也有报道。

腹股沟肉芽肿的症状和体征 感染部位在 男性为阴茎，阴囊，腹股沟和股部

女性为外阴，阴道和会阴部

肛交病人为肛门和臀部

男女性的面部 潜伏期约1～12周不等。初期病变为一无痛性牛肉红色结节，缓慢肿大成圆形隆起的天鹅绒样的具有恶臭的肉芽溃疡性肿块。病变逐渐增大，通常形成溃疡，可扩散至其他的皮肤区域。愈合也缓慢，可形成瘢痕。继发性感染常见，并可引起大块组织破坏。淋巴结肿大较为少见。 偶可发生血行播散而到达骨骼，关节，偶可到达肝脏；如不治疗，可发生贫血，恶病质甚至死亡。 腹股沟肉芽肿图片 腹股沟肉芽肿 （男性） 这张照片显示了生殖器腹股沟肉芽肿。 Image courtesy of Joe Miller and Dr. Cornelio Arevalo via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腹股沟肉芽肿（女） 这张照片显示了生殖器腹股沟肉芽肿。 Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腹股沟肉芽肿（肛周） 这张照片显示了肛周腹股沟肉芽肿。 Image courtesy of Dr. Tabua via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腹股沟肉芽肿（慢性生殖器病变） 腹股沟肉芽肿是一种进行性溃疡性疾病，通常通过性传播，累及肛门、生殖器和腹股沟区域的皮肤和皮下组织。最初的结节慢慢增大，侵蚀周围的组织，发展成肥厚，大块的肉芽肿性肿块。 © Springer Science+Business Media 腹股沟肉芽肿 （男性） 这张照片显示了生殖器腹股沟肉芽肿。 Image courtesy of Joe Miller and Dr. Cornelio Arevalo via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腹股沟肉芽肿（女） 这张照片显示了生殖器腹股沟肉芽肿。 Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腹股沟肉芽肿（肛周） 这张照片显示了肛周腹股沟肉芽肿。 Image courtesy of Dr. Tabua via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腹股沟肉芽肿（慢性生殖器病变） 腹股沟肉芽肿是一种进行性溃疡性疾病，通常通过性传播，累及肛门、生殖器和腹股沟区域的皮肤和皮下组织。最初的结节慢慢增大，侵蚀周围的组织，发展成肥厚，大块的肉芽肿性肿块。 © Springer Science+Business Media

腹股沟肉芽肿的诊断 显微镜下检查在病损处渗液中找到杜诺凡菌体 流行区病人出现典型病变表现者应怀疑腹股沟肉芽肿。 显微镜下，从病变边缘刮取的分泌液涂片发现多诺万小体（吉姆萨或瑞氏染色可见巨噬细胞胞浆内有大量杆菌）可确诊腹股沟肉芽肿。组织分泌物含有大量浆细胞。 诊断未明确者或因为病变干燥、硬化或坏死而无法取到足够量的组织液时，采集活组织标本。这种微生物在常规培养基上不生长。