腹股沟肉芽肿是一种由肉芽肿克雷伯氏菌 （旧称鞘杆菌属荚膜杆菌）引起的生殖器和会阴皮肤的进行性感染。该疾病的特征是有无痛、凸起、常溃烂、呈牛肉样红色的缓慢渐进的皮肤改变;区域淋巴结肿大罕见。诊断依靠临床表现和显微镜检查。使用抗生素治疗，通常是四环素、大环内酯类或甲氧苄啶-磺胺甲噁唑。
(参见性传播感染疾病概述。）
肉芽肿克雷伯氏菌 在资源丰富的国家极为罕见，但在巴布亚新几内亚、澳大利亚、南部非洲、加勒比地区以及巴西和印度部分地区也有报道。
腹股沟肉芽肿的症状和体征
感染部位在
男性为阴茎，阴囊，腹股沟和股部
女性为外阴，阴道和会阴部
肛交病人为肛门和臀部
男女性的面部
潜伏期约1～12周不等。初期病变为一无痛性牛肉红色结节，缓慢肿大成圆形隆起的天鹅绒样的具有恶臭的肉芽溃疡性肿块。病变逐渐增大，通常形成溃疡，可扩散至其他的皮肤区域。愈合也缓慢，可形成瘢痕。继发性感染常见，并可引起大块组织破坏。淋巴结肿大较为少见。
偶可发生血行播散而到达骨骼，关节，偶可到达肝脏；如不治疗，可发生贫血，恶病质甚至死亡。
这张照片显示了生殖器腹股沟肉芽肿。
Image courtesy of Joe Miller and Dr. Cornelio Arevalo via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
这张照片显示了生殖器腹股沟肉芽肿。
Image courtesy of Dr. Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
这张照片显示了肛周腹股沟肉芽肿。
Image courtesy of Dr. Tabua via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
腹股沟肉芽肿是一种进行性溃疡性疾病，通常通过性传播，累及肛门、生殖器和腹股沟区域的皮肤和皮下组织。最初的结节慢慢增大，侵蚀周围的组织，发展成肥厚，大块的肉芽肿性肿块。
© Springer Science+Business Media
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腹股沟肉芽肿是一种进行性溃疡性疾病，通常通过性传播，累及肛门、生殖器和腹股沟区域的皮肤和皮下组织。最初的结节慢慢增大，侵蚀周围的组织，发展成肥厚，大块的肉芽肿性肿块。
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腹股沟肉芽肿的诊断
显微镜下检查在病损处渗液中找到杜诺凡菌体
流行区病人出现典型病变表现者应怀疑腹股沟肉芽肿。
显微镜下，从病变边缘刮取的分泌液涂片发现多诺万小体（吉姆萨或瑞氏染色可见巨噬细胞胞浆内有大量杆菌）可确诊腹股沟肉芽肿。组织分泌物含有大量浆细胞。
诊断未明确者或因为病变干燥、硬化或坏死而无法取到足够量的组织液时，采集活组织标本。这种微生物在常规培养基上不生长。
腹股沟肉芽肿的治疗
多种抗细菌药物
许多抗生素均可杀死这种细菌，但其中四环素、大环内酯和TMP-SMX最为有效，其次是头孢曲松、氨基糖苷类、氟喹诺酮类和氯霉素。
推荐的口服方案是阿奇霉素，每周一次，每次1克，或每天500毫克，至少持续3周，并持续到所有皮损完全愈合。
应继续采用替代性口服疗法，直到所有病变完全愈合，包括
多西环素100 mg，每天两次，至少持续3周或
TMP/SMX 160/800 mg bid，每天两次，至少持续3周或
红霉素500 mg，每天四次，至少持续3周
静注或肌注抗生素（如头孢曲松）可作为替代疗法。
治疗开始后应在7日内起效，但广泛的病变愈合缓慢并且可能复发，故需延长疗程。HIV感染者疗程也需要更长的疗程或者强效治疗。看上去已成功治疗后，还应继续观察6个月。
患者目前的性伴侣应当进行相关检查，若感染了，需要治疗
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