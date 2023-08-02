支睾吸虫病由肝吸虫即Clonorchis sinensis华支睾吸虫感染所致。感染通常通过食用未煮熟的淡水鱼。大多数感染是无症状的，但当出现时，症状包括右上腹痛、消化不良、疲劳和腹泻。诊断主要通过在粪便或十二指肠内容物中发现虫卵。治疗药物为吡喹酮或阿苯达唑。
吸虫为一类可感染人体多处部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。
Clonorchis华支睾吸虫主要流行于东亚（中国、韩国、越南北部、中国台湾和俄罗斯部分地区），此外，人们食用来自流行地区的生的或未煮熟的鱼，有时是虾也可发生本病。华支睾吸虫感染人数正在增长，从20世纪90年代的估计700万增加到2010年代的1500万至2000万（1， 2）。
另请参阅世界卫生组织 (WHO)和疾病控制和预防中心 (CDC)有关华支睾吸虫病的信息。
参考文献
1.Fürst T, Keiser J, Utzinger J: Global burden of human food-borne trematodiasis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 12(3):210-221, 2012.doi:10.1016/S1473-3099(11)70294-8
2.Tang ZL, Huang Y, Yu XB: Current status and perspectives of Clonorchis sinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control. Infect Dis Poverty 5(1):71, 2016.2016 年 7 月 6 日发布。doi:10.1186/s40249-016-0166-1
华支睾吸虫病的病理生理学
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.
华支睾吸虫C. sinensis 的成虫寄生在胆管。虫卵随粪排出并被螺类摄入。尾蚴（自由游动的幼虫）从受感染螺类中释放后，可感染多种淡水鱼类和虾。人因吃含有囊蚴(休养或成熟阶段)的生鱼、未熟的、鱼干、盐鱼或腌鱼，或较少见的淡水虾而感染。囊蚴在十二指肠释出，进入胆总管并移行至肝内胆小管（或偶尔进入胆囊或胰管），约1个月发育成熟为成虫。成虫的寿命可长达≥25年，并从3~5mm生长到10~25mm。一些美国越战退伍军人在战争结束50年后，经检测有血清学证据表明曾感染过肝吸虫病，但粪便检查均未发现可检测到的肝吸虫寄生虫（1)。
病理生理学参考文献
1.Psevdos G, Ford FM, Hong S-T: Screening US Vietnam veterans for liver fluke exposure 5 decades after the end of the war.Infectious Diseases in Clinical Practice 26(4):208–210, 2018.doi: 10.1097/IPC.0000000000000611
华支睾吸虫病的症状和体征
轻度吸虫感染通常无症状；症状通常发生在蠕虫负担更大和感染持续时间更长的患者身上。感染急性期，感染较重可导致发热、寒战、上腹痛、肝轻度肿大伴有有触痛、轻度黄疸以及嗜酸性细胞增多。此后可出现腹泻。症状通常持续 2 至 4 周。
重度感染时的慢性胆管炎可发展为肝实质萎缩、门脉纤维化。虫团阻塞胆道可导致黄疸。
其他并发症包括化脓性胆管炎、胆结石、慢性胰腺炎以及在病程后期的胆管癌（胆道癌 [1]）。发生胆管癌的越南退伍军人可能在东南亚服役期间已感染 Clonorchis sinensis或Opisthorchis viverrini（2)。 东南亚部分地区患胆管癌的风险增加，40 至 65 岁男性的死亡率更高。
症状和体征参考文献
1.Xia J, Jiang SC, Peng HJ: Association between liver fluke infection and hepatobiliary pathological changes: A systematic review and meta-analysis.PLoS One 10 (7):e0132673, 2015.doi: 10.1371/journal.pone.0132673
2.Psevdos G, Ford FM, Hong S-T: Screening US Vietnam veterans for liver fluke exposure 5 decades after the end of the war.Infectious Diseases in Clinical Practice 26(4):208–210, 2018.doi: 10.1097/IPC.0000000000000611
华支睾吸虫病的诊断
粪便显微镜检
在粪便或十二指肠内容物中发现虫卵可诊断华支睾吸虫。通常在感染后仅 3 至 4 周，便可以在粪便中检测到虫卵。但这种虫卵很难与Opisthorchis后睾吸虫鉴别胆道梗阻期间，粪便中无法检测到虫卵。偶尔在手术样本中或通过经皮肝穿刺胆道造影发现成虫也可诊断。
其他检测不具有诊断价值但也可出现异常；碱性磷酸酶、胆红素可能升高。高水平的循环嗜酸性粒细胞和血清 IgE 也很常见。嗜酸性粒细胞增多区分肝吸虫感染 急性病毒性肝炎。
腹部X线平片有时可显示肝内钙化。肝脏超声、CT、MRI、内镜逆行胰胆管造影（ERCP）或胆管造影可出现不规则管状和瘢痕形成。
对流行地区的高危患者（男性，> 50 岁）进行导管周围纤维化超声筛查可以提高胆管癌的早期发现率，从而提高生存率（1)。
诊断参考文献
1.Chamadol N, Khuntikeo N, Thinkhamrop B, et al: Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: a cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand [published correction appears in BMJ Open 9(5):e023217corr1, 2019]. BMJ Open 9(3):e023217, 2019.2019 年 3 月 20 日发布。doi:10.1136/bmjopen-2018-023217
华支睾吸虫病的治疗
吡喹酮或阿苯达唑
华支睾吸虫病的治疗方法如下：
吡喹酮25mg/kg，每日3次口服，连服2日。
阿苯达唑10 mg/kg po qd，连续7天
胆道阻塞可能需外科手术治疗。
预防措施包括彻底烹饪来自流行区的淡水鱼和虾，而不是生吃，腌制或泡酒。在流行地区，使用吡喹酮进行大规模治疗减少了华支睾吸虫病的负担（1)。应通过粪便显微镜检查和血嗜酸性粒细胞计数来评估感染者的家庭成员是否感染。
治疗参考文献
1.Choi MH, Park SK, Li Z, et al: Effect of control strategies on prevalence, incidence and re-infection of clonorchiasis in endemic areas of China. PLoS Negl Trop Dis 4(2):e601, 2010.doi:10.1371/journal.pntd.0000601