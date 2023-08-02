支睾吸虫病由肝吸虫即Clonorchis sinensis华支睾吸虫感染所致。感染通常通过食用未煮熟的淡水鱼。大多数感染是无症状的，但当出现时，症状包括右上腹痛、消化不良、疲劳和腹泻。诊断主要通过在粪便或十二指肠内容物中发现虫卵。治疗药物为吡喹酮或阿苯达唑。

吸虫为一类可感染人体多处部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。

Clonorchis华支睾吸虫主要流行于东亚（中国、韩国、越南北部、中国台湾和俄罗斯部分地区），此外，人们食用来自流行地区的生的或未煮熟的鱼，有时是虾也可发生本病。华支睾吸虫感染人数正在增长，从20世纪90年代的估计700万增加到2010年代的1500万至2000万（1， 2）。

另请参阅世界卫生组织 (WHO)和疾病控制和预防中心 (CDC)有关华支睾吸虫病的信息。

参考文献 1.Fürst T, Keiser J, Utzinger J: Global burden of human food-borne trematodiasis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 12(3):210-221, 2012.doi:10.1016/S1473-3099(11)70294-8 2.Tang ZL, Huang Y, Yu XB: Current status and perspectives of Clonorchis sinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control. Infect Dis Poverty 5(1):71, 2016.2016 年 7 月 6 日发布。doi:10.1186/s40249-016-0166-1

华支睾吸虫病的病理生理学 华支睾吸虫 生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria. 华支睾吸虫C. sinensis 的成虫寄生在胆管。虫卵随粪排出并被螺类摄入。尾蚴（自由游动的幼虫）从受感染螺类中释放后，可感染多种淡水鱼类和虾。人因吃含有囊蚴(休养或成熟阶段)的生鱼、未熟的、鱼干、盐鱼或腌鱼，或较少见的淡水虾而感染。囊蚴在十二指肠释出，进入胆总管并移行至肝内胆小管（或偶尔进入胆囊或胰管），约1个月发育成熟为成虫。成虫的寿命可长达≥25年，并从3~5mm生长到10~25mm。一些美国越战退伍军人在战争结束50年后，经检测有血清学证据表明曾感染过肝吸虫病，但粪便检查均未发现可检测到的肝吸虫寄生虫（1)。 病理生理学参考文献 1.Psevdos G, Ford FM, Hong S-T: Screening US Vietnam veterans for liver fluke exposure 5 decades after the end of the war.Infectious Diseases in Clinical Practice 26(4):208–210, 2018.doi: 10.1097/IPC.0000000000000611

华支睾吸虫病的诊断 粪便显微镜检 在粪便或十二指肠内容物中发现虫卵可诊断华支睾吸虫。通常在感染后仅 3 至 4 周，便可以在粪便中检测到虫卵。但这种虫卵很难与Opisthorchis后睾吸虫鉴别胆道梗阻期间，粪便中无法检测到虫卵。偶尔在手术样本中或通过经皮肝穿刺胆道造影发现成虫也可诊断。 其他检测不具有诊断价值但也可出现异常；碱性磷酸酶、胆红素可能升高。高水平的循环嗜酸性粒细胞和血清 IgE 也很常见。嗜酸性粒细胞增多区分肝吸虫感染 急性病毒性肝炎。 腹部X线平片有时可显示肝内钙化。肝脏超声、CT、MRI、内镜逆行胰胆管造影（ERCP）或胆管造影可出现不规则管状和瘢痕形成。 对流行地区的高危患者（男性，> 50 岁）进行导管周围纤维化超声筛查可以提高胆管癌的早期发现率，从而提高生存率（1)。 诊断参考文献 1.Chamadol N, Khuntikeo N, Thinkhamrop B, et al: Association between periductal fibrosis and bile duct dilatation among a population at high risk of cholangiocarcinoma: a cross-sectional study of cholangiocarcinoma screening in Northeast Thailand [published correction appears in BMJ Open 9(5):e023217corr1, 2019]. BMJ Open 9(3):e023217, 2019.2019 年 3 月 20 日发布。doi:10.1136/bmjopen-2018-023217