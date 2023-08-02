后睾吸虫病由麝猫后睾吸虫 Opisthorchis viverrini（东南亚肝吸虫）或 O. felineus猫后睾吸虫（猫吸虫）感染所致，感染主要通过食用被污染的、生的或未煮熟的含有传染性囊蚴(包囊期)的鱼所致。

吸虫为一类可感染人体不同部位（如血管、胃肠道、肺或肝脏）的扁平状的寄生虫，不同种类感染部位不同。

后睾吸虫分布在泰国、老挝、柬埔寨、越南、德国、意大利、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦和乌克兰（参见 美国疾病控制与预防中心：后睾吸虫感染）。

后睾吸虫 Opisthorchis完成生活史需要螺类和鱼类。狗，猫和其他以鱼类为食的哺乳动物也是确定的宿主。进入人体后，囊蚴脱囊并通过Vater壶腹上行进入胆管，在此黏附于黏膜并发育为成虫。成虫可从1~2mm长到5~10mm（O. viverrini麝猫后睾吸虫）或从2~3mm长到7~10mm（O. felineus猫后睾吸虫）。

Opisthorchis后睾吸虫的生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

后睾吸虫病类似 华支睾吸虫病，症状的发展取决于蠕虫负担和感染持续时间。大多 O. viverrini 感染仍无症状，约 5% 至 10% 的患者出现症状，包括右上腹痛、消化不良、腹泻、胀气和疲劳。急性症状更常见于 O. felineus感染，可能包括高烧、厌食、恶心、呕吐、腹痛、不适、肌痛、关节痛和荨麻疹。 症状通常在暴露后 10 至 26 天开始出现。

慢性感染的症状更严重，可能导致肝肿大和营养不良。罕见并发症包括胆囊炎、胆管炎及胆管癌（胆道癌)(1)。发生胆管癌的越南退伍军人在东南亚服役期间就已感染Opisthorchis viverrini或Clonorchis sinensis（2)。

诊断 在粪便中找到虫卵可诊断后睾吸虫病。超声、CT、MRI、胆管造影或内镜逆行胰胆管造影（ERCP）可能显示胆道异常。

后睾吸虫病的治疗 选择有以下一种：

吡喹酮25mg/kg，每日3次口服，连服2日。

阿苯达唑10 mg/kg po qd，连续7天

煮熟淡水鱼以预防感染

另请参阅世界卫生组织（WHO）和美国疾病控制与预防中心（CDC）有关蛇吸虫病的信息。