牵引以使肘关节复位，通常采取程序镇静。

对于肘关节脱位，一般复位方法为：在镇静镇痛下给予持续温和牵引，纠正变形(参见如何复位肘关节后脱位)。下列是常用的方法：

患者仰卧，医生弯曲患侧肘部至约90°，且前臂掌面朝上。

助手保持患侧上臂稳定。

医师抓住手腕，对前臂施加缓慢、稳定的轴向牵引，同时保持肘部弯曲和前臂旋后。

牵引被维持直到复位。

复位后，医生应检查肘关节的稳定性：前臂旋前旋后时充分屈肘伸肘。复位后这些动作应很易完成。复位后，应行X线检查以确保没有骨折。

关节固定不动。如果关节稳定，就用吊带固定，1周后开始进行活动范围训练。如果关节松弛，用夹板固定；患者与整形外科医生进行随访，整形外科医生决定进一步的治疗，包括何时开始运动范围训练。