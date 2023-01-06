skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

肘关节脱位

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 1月 2023
看法 进行患者培训

多数肘关节脱位是后位的，常由于手臂伸展时摔倒引起。

肘关节后脱位很常见，它是肩关节脱位之外最常见的第二关节脱位。相关损伤可能包括

  • 骨折

  • 尺神经或正中神经损伤

  • 可能损伤肱动脉

关节通常弯曲大约45°，鹰嘴向后突起至肱骨髁上;然而，这些解剖结构因为肿胀难以辨认。典型可见肘关节脱位患者出现前臂缩短和非常显著的鹰嘴。

X线有诊断意义。

（见脱位概述。）

肘关节脱位的治疗

  • 牵引以使肘关节复位，通常采取程序镇静。

对于肘关节脱位，一般复位方法为：在镇静镇痛下给予持续温和牵引，纠正变形(参见如何复位肘关节后脱位)。下列是常用的方法：

  • 患者仰卧，医生弯曲患侧肘部至约90°，且前臂掌面朝上。

  • 助手保持患侧上臂稳定。

  • 医师抓住手腕，对前臂施加缓慢、稳定的轴向牵引，同时保持肘部弯曲和前臂旋后。

  • 牵引被维持直到复位。

复位后，医生应检查肘关节的稳定性：前臂旋前旋后时充分屈肘伸肘。复位后这些动作应很易完成。复位后，应行X线检查以确保没有骨折。

关节固定不动。如果关节稳定，就用吊带固定，1周后开始进行活动范围训练。如果关节松弛，用夹板固定；患者与整形外科医生进行随访，整形外科医生决定进一步的治疗，包括何时开始运动范围训练。

关键点

  • 许多肘关节脱位患者具有前臂缩短和非常显著的鹰嘴骨折;由于肿胀，位置可能难以确定。

  • 用X线来诊断肘关节脱位。

  • 在镇静镇痛下给予持续温和牵引，使关节复位。

  • 复位后，检查关节的稳定性，拍x光片检查骨折，并固定关节，尤其是在松弛的情况下。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。