看法 进行患者培训
多数肘关节脱位是后位的，常由于手臂伸展时摔倒引起。
肘关节后脱位很常见，它是肩关节脱位之外最常见的第二关节脱位。相关损伤可能包括
骨折
尺神经或正中神经损伤
可能损伤肱动脉
肘关节后脱位
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DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
关节通常弯曲大约45°，鹰嘴向后突起至肱骨髁上;然而，这些解剖结构因为肿胀难以辨认。典型可见肘关节脱位患者出现前臂缩短和非常显著的鹰嘴。
X线有诊断意义。
（见脱位概述。）
肘关节脱位的治疗
牵引以使肘关节复位，通常采取程序镇静。
对于肘关节脱位，一般复位方法为：在镇静镇痛下给予持续温和牵引，纠正变形(参见如何复位肘关节后脱位)。下列是常用的方法：
患者仰卧，医生弯曲患侧肘部至约90°，且前臂掌面朝上。
助手保持患侧上臂稳定。
医师抓住手腕，对前臂施加缓慢、稳定的轴向牵引，同时保持肘部弯曲和前臂旋后。
牵引被维持直到复位。
复位后，医生应检查肘关节的稳定性：前臂旋前旋后时充分屈肘伸肘。复位后这些动作应很易完成。复位后，应行X线检查以确保没有骨折。
关节固定不动。如果关节稳定，就用吊带固定，1周后开始进行活动范围训练。如果关节松弛，用夹板固定；患者与整形外科医生进行随访，整形外科医生决定进一步的治疗，包括何时开始运动范围训练。
关键点
许多肘关节脱位患者具有前臂缩短和非常显著的鹰嘴骨折;由于肿胀，位置可能难以确定。
用X线来诊断肘关节脱位。
在镇静镇痛下给予持续温和牵引，使关节复位。
复位后，检查关节的稳定性，拍x光片检查骨折，并固定关节，尤其是在松弛的情况下。