如何复位肘关节后脱位

肘后脱位复位术的分步说明

肘后脱位复位术的分步说明

神经血管检查

对患侧手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。评估以下内容：

远端脉搏，毛细血管再充盈和肢体温度（冰凉，提示肱动脉损伤）

鱼际和小鱼际隆起（正中神经和尺神经）的轻触感，以及第一指蹼的背部（桡神经）

腕部弯曲和旋前，拇指食指相对（“ OK”手势），手指弯曲以抵抗阻力（正中神经）

手指外展对抗阻力（尺神经）

手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）

止痛

通常会进行手术镇静和镇痛（PSA）。 此外，也可采用关节内镇痛（如预先），以降低PSA剂量。进行关节内镇痛：

在由桡骨头，鹰嘴外侧和肱骨外上髁形成的三角形的中心定位进针位置。

用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。

可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。

垂直于皮肤插入关节内针，对准内侧上髁； 向注射器柱塞施加吸力，将针头推进1~2厘米，或直到吸出血液。 关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。

注射3至5 mL麻醉药（例如2％利多卡因）。

等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。

进行程序性镇静和镇痛.

复位肘关节-俯卧位

患者俯卧，前臂悬于担架一侧。

让助手将患侧上臂固定在担架上，用双手包裹肱骨远端，用拇指施加压力移动鹰嘴后侧。

稳定地向下牵拉前臂，同时保持肘部弯曲。成功复位的迹象通常包括前臂延长和明显的“沉闷声响”。 如果关节没有复位，请助手保持鹰嘴向下压的同时抬起肱骨，操作者尝试进一步弯曲肘部。

如有必要，在肘部保持这些力量至少10分钟。 如果最初的方法不能复位脱位，请考虑采用仰卧位牵引-反牵引技术。

复位肘关节-仰卧位