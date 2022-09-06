如何复位肘关节后脱位

牵引-反牵引技术 可用于复位肘关节后脱位。 通常需要程序性镇静和镇痛（PSA）。
肘后脱位复位术的指征
肘关节后脱位
诊断后应尽快尝试复位（例如，在30分钟之内）。伴发的神经血管缺损需要立即复位。
开放性脱位需要手术，但是如果没有骨科医师，并且存在神经血管缺陷，应采用闭合复位技术和夹板术作为临时过渡治疗。
肘后脱位复位术的禁忌症
复杂脱位（伴有骨折的脱位）或神经血管受损，因为操作本身可能会增加损伤的严重程度
在这些情况下，如果需要复位，应与骨科医生协商。
肘后脱位复位术的并发症
肱动脉损伤并不常见，但在没有骨折的情况下也可能发生。
神经损伤（正中神经和尺神经）不常见，可能是由于复位过程中局部肿胀，卡压或牵引所致。
肘后脱位复位术的设备
程序性镇静和镇痛（PSA）所需的材料和人员
关节内麻醉：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
后臂夹板材料和吊带
需要一位助手。
肘后脱位复位术的其他注意事项
伴有韧带损伤（桡侧和内侧尺侧副韧带）常见于肘关节脱位，临床表现类似于肘关节后脱位。 因此，建议在手术前后进行X线检查。
肘关节后脱位疼痛；可以在X线检查之前进行静脉镇痛，该复位操作通常采取PSA单独或联合关节内麻醉。
可以使用区域麻醉（例如，腋神经阻滞），但缺点是限制了复位后神经系统检查。
肘后脱位复位术的相关解剖
由于肘部周围的侧支循环，远端脉搏的存在并不排除血管损伤。 如果存在动脉损伤的迹象（例如，苍白，疼痛，发，软组织扩张[可能的血肿]），则需要进行血管造影。
肘后脱位复位术的定位
将患者俯卧在担架上，肘部弯曲，前臂悬在担架的边缘。
将担架抬高至骨盆水平； 锁定担架的轮子。
替代体位：如果患者不能俯卧，或者如果俯卧位尝试复位失败，请仰卧或斜躺进行复位。
肘后脱位复位术的分步说明
神经血管检查
对患侧手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。评估以下内容：
远端脉搏，毛细血管再充盈和肢体温度（冰凉，提示肱动脉损伤）
鱼际和小鱼际隆起（正中神经和尺神经）的轻触感，以及第一指蹼的背部（桡神经）
腕部弯曲和旋前，拇指食指相对（“ OK”手势），手指弯曲以抵抗阻力（正中神经）
手指外展对抗阻力（尺神经）
手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）
止痛
通常会进行手术镇静和镇痛（PSA）。 此外，也可采用关节内镇痛（如预先），以降低PSA剂量。进行关节内镇痛：
在由桡骨头，鹰嘴外侧和肱骨外上髁形成的三角形的中心定位进针位置。
用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。
可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。
垂直于皮肤插入关节内针，对准内侧上髁； 向注射器柱塞施加吸力，将针头推进1~2厘米，或直到吸出血液。
关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。
注射3至5 mL麻醉药（例如2％利多卡因）。
等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
进行程序性镇静和镇痛.
复位肘关节-俯卧位
患者俯卧，前臂悬于担架一侧。
让助手将患侧上臂固定在担架上，用双手包裹肱骨远端，用拇指施加压力移动鹰嘴后侧。
稳定地向下牵拉前臂，同时保持肘部弯曲。成功复位的迹象通常包括前臂延长和明显的“沉闷声响”。
如果关节没有复位，请助手保持鹰嘴向下压的同时抬起肱骨，操作者尝试进一步弯曲肘部。
如有必要，在肘部保持这些力量至少10分钟。
如果最初的方法不能复位脱位，请考虑采用仰卧位牵引-反牵引技术。
复位肘关节-仰卧位
患者仰卧位，请助手用双手稳定肱骨。
握住患者的手腕，保持旋后状态，施加稳定的轴向牵引力，并稍微弯曲肘部以保持肱三头肌肌肉放松。
如有必要，在肘部保持这些力量至少10分钟。
成功复位的迹象通常包括前臂延长和明显的“沉闷声响”。
肘后脱位复位术的术后护理
复位后进行神经血管检查。操作后神经血管缺损需要进行骨科评估。
通过前臂旋前和旋后的同时充分弯曲和伸展肘部来检查肘部的稳定性。复位后这些动作应很易完成。
在操作后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。
以大约90度弯曲固定肘部，在臂后长夹板中前臂处于中立位或旋前位。不要 使用环形铸件。
观察患者2~3个小时。有明显软组织肿胀，血肿或可疑的血管/神经系统缺损的患者应住院，或到急诊科观察室或医院继续观察。与骨科医生一起协调安排。
如果患者出院，请安排骨科医生进行后续护理，若肿胀加剧，严重疼痛逐渐加重或手指发绀，发凉，无力或感觉异常，指示患者返回医院。
肘后脱位复位术的技巧和窍门
X线检查显示肱骨远端与鹰嘴之间的增宽表明血管损伤的风险较高。