眼睑挫伤（导致黑眼圈，通常同时影响上眼睑和下眼睑）在美容方面比临床更重要，尽管有时可能会伴随更严重的伤害，但不应忽视。 单纯的眼睑挫伤可以用冰袋外敷来抑制头24~48小时内的肿胀。

眼周区域严重钝性创伤可导致眼眶出血和 眶隔室综合征 并有可能导致视力丧失。检查视功能并检查眼球是所有眼睑损伤中必不可少的步骤。如果眼睑肿胀过于严重以至于无法检查眼球，应紧急咨询眼科医生（1）。