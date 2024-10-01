眼睑损伤包括挫伤和撕裂伤，通常由物理创伤引起。
（参见眼外伤概述。）
眼睑损伤
眼睑撕裂伤
不涉及眼睑缘或跗骨板的轻微眼睑撕裂可用尼龙或聚丙烯缝线（或在某些人群，如儿童，使用可吸收缝线，如普通肠）6-0或7-0缝线修复。如果伤口边缘没有张力并且缝合良好，则表皮撕裂伤可能不需要缝合修复。有时可能会使用伤口闭合条或组织粘合剂。如果使用组织粘合剂，必须格外小心，确保上下眼睑不会意外粘在一起。
眼睑边缘的撕裂伤最好由眼科医生修复，以确保准确的对位，并避免在眼睑轮廓上留下切口。有并发症的眼睑撕裂伤也应由眼科医师进行修复，包括上下眼睑内侧撕裂伤（可能累及泪小管）、穿通伤、出现上睑下垂或有眼眶脂肪暴露或累及睑板的损伤 (2)。
参考文献
1.Scoville NM, Ding L, Stacey AW: Success rates of lateral canthotomy and cantholysis for treatment of orbital compartment syndrome.Am J Emerg Med 70:140-143, 2023.doi: 10.1016/j.ajem.2023.05.037
2.Chang EL, Rubin PA: Management of complex eyelid lacerations. Int Ophthalmol Clin 2002;42(3):187-201.doi:10.1097/00004397-200207000-00020
关键点
如果眼睑撕裂伤较为复杂（如损伤穿透睑缘、睑板，或泪小管，出现眼睑下垂，或可见眶下脂肪），应咨询眼科医生。
眼球外伤可导致眼球裂伤、白内障、晶状体脱位、青光眼、玻璃体出血或视网膜损伤（出血、脱落，或水肿）。
如果外伤导致可见的角膜或巩膜裂伤、房水渗漏、前房深度异常浅或深、或瞳孔形状不规则时，应怀疑眼球破裂可能。