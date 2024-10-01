眼球钝伤或穿透伤可能导致眼球损伤。

眼球创伤可能导致以下情况：

眼球破裂（撕裂）

眼球内异物

前房积血

眼眶爆裂性骨折

急性眶腔综合征

外伤性视神经病变

（参见眼外伤概述。）

本手册其他部分涵盖的下列伤害可能有多种原因，包括诱发的创伤性损伤：

白内障

晶状体脱位

青光眼

其他常见的眼球损伤包括结膜、结膜下和巩膜出血，通常不需要治疗；视网膜出血、视网膜水肿或 视网膜脱离；玻璃体出血；虹膜裂伤；晶状体脱位，所有这些情况通常都需要眼科医生紧急评估。

当眼睑出现大面积水肿、瘀斑或撕裂时，评估可能会很困难。即便如此，除非病情明显需要即刻手术处理（需要尽快由眼科医生做出评估），否则应撑开眼睑，注意避免像眼球施加额外压力，并尽可能地进行全面检查。至少应该应注意到以下内容：

如何行外眦切开术 视频

视力

瞳孔形状和瞳孔反应

眼外肌活动

前房深度或出血

视网膜红反射

眼压

评估视力

可以使用止痛药或抗焦虑药来协助检查。如果患者需要帮助，可以轻柔小心地使用眼睑牵开器或眼睑窥器来打开眼睑。如果没有现成器械能用的话，也临时自制牵引器将上下眼睑分开，即将回形针打开并掰成S型，然后将U型末端折成180°即可。器械使用时不应对眼球施加压力。有以下情况之一者应怀疑眼球撕裂伤：

肉眼可见角膜或巩膜撕裂伤。

房水渗漏（Seidel征阳性）。

前房太浅（如角膜呈折皱状）或太深（因晶状体后极破裂）。

瞳孔不规则或变形（可能表明眼球穿孔或虹膜突出）。

红色反射消失（可能表明玻璃体出血或视网膜损伤）。

如果怀疑眼球裂伤，在就诊眼科医生之前应采取的措施包括 施加保护罩 并静脉注射抗生素（如头孢他啶和万古霉素）（1）。应进行 CT 扫描以寻找异物和其他损伤，例如骨折；由于可能存在隐匿性金属异物，因此应避免使用 MRI。避免局部应用抗生素。呕吐可使眼内压（IOP）增高致眼内容物溢出，必要时用止吐剂治疗。由于开放性伤口发生真菌污染是很危险的，因此在伤口在外科愈合前禁忌使用糖皮质激素。开放性眼球外伤后应预防破伤风。手术修复通常需要眼球探查、移除任何异物、巩膜和角膜分层闭合，并在全身麻醉下注射玻璃体内抗生素和/或抗真菌剂。术后，眼睛受到保护。根据最初损伤的具体病因和术中发现，使用散瞳剂和外用抗生素/抗真菌药物。监测眼压，如发现眼压升高则用外用药物治疗。由于存在创伤后眼内炎的风险，需要对患者进行几天的密切跟踪。极少数情况下，眼球撕裂后，未受伤的对侧眼睛会发炎（交感性眼炎)，除非得到治疗，否则视力可能会丧失到失明的程度。该机制是一种自身免疫反应，时间进程是可变的（2）。

眼球内异物 眼部穿透性创伤也可能导致眼内残留异物（例如，断掉的铅笔、旋转工具的金属碎片）。眼球内异物需立即由眼科医师进行手术取出。玻璃体内、全身性和局部抗生素适用于对蜡样芽孢杆菌的有效性，这些抗生素可能存在于任何被土壤或植被污染的伤口中；这些抗生素包括玻璃体内头孢他啶与万古霉素联合使用，随后静脉注射剂量，以及局部万古霉素和头孢他啶或氟喹诺酮类药物，如莫西沙星（1, 3）。如果有眼球撕裂伤应避免使用软膏。 将防护罩（如塑料或铝护眼罩或纸杯底部的三分之一）放在眼睛上并用胶带粘住，以避免无意中的压力将眼部内容物挤出穿透部位。必须避免使用贴片，因为它们也可能无意中对眼球施加压力。开放性眼球外伤后应行破伤风预防。 当伴有眼球撕裂伤时，呕吐（疼痛导致）等可使眼内压升高，应予预防。如果出现恶心，应开止吐药。

前房出血 前房积血通常是由于眼前节受损，特别是虹膜及其与巩膜的连接处受损，导致前房出血。前房积血后可能会出现反复出血、眼内压（IOP）异常和/或角膜出血，任何这些都可能导致永久性视力丧失。症状与损伤程度有关，除非前房出血量大而造成阻挡视野。直接检查通常显示前房有血细胞，有或没有血液分层，和/或前房有血栓。血平面看上去像新月形，位于前房重力部位（通常是在下部）。小前房积血是一种不太严重的前房积血，只能通过裂隙灯检查直接检查前房才能发现，这种检查可以看到悬浮的红细胞。 眼科医师应尽快参与病人的诊治。患者需卧床，床头太高30°至45°，并用眼罩保护眼睛避免遭受进一步的损伤（参见角膜擦伤和异物）。复发性出血高危患者（如有大前房积血、出血性糖尿病或镰状细胞病以及使用抗凝剂的患者）、IOP难以控制或可能不坚持推荐治疗的患者可住院治疗。如果前房积血的原因不明，应考虑检测出血异常。由于可能引起复发性出血，口服和局部使用非甾体抗炎药 (NSAIDs) 属于禁忌。抗纤维蛋白溶解剂，例如氨甲环酸，通常不常规使用，但对于再次出血或其他并发症风险高的患者可能有帮助（4）。 治疗前房积血主要集中在对眼内压的管理上。眼压可急速升高（数小时内，通常患者患有镰状细胞性疾病或出血体质），或延迟到数月至数年后升高。因此，每天监测IOP数天，然后在随后的几周和几个月内定期监测，如果出现症状（例如，眼痛、视力下降、恶心，所有这些症状都与急性闭角型青光眼的症状相似）。如果发现眼压升高，可予0.5%噻吗洛尔每天2次、0.2%或0.15%溴莫尼定0.2%每天2次，也可同时给予这两个药。疗效取决于眼压的变化，药物治疗后通常每隔1-2个小时测量一次眼压，直到眼压得到控制或明显下降，之后，一般每天测1-2次。 常给予扩瞳药滴眼液（如0.25%东莨菪碱，每天3次，或1%阿托品，每天3次，连续5天）以及局部用糖皮质激素（如1%醋酸泼尼松，每日4-8次，连续2-3周），以减少炎症反应和疤痕形成。然而，支持使用血管药和皮质类固醇治疗前房积血的证据并不明确（5）。 再出血因血块回缩而发生的报道显示，在高达 38%的患者中发生（4）。应咨询眼科医生进行治疗，因为再次出血可能比最初的出血更严重。可以考虑使用抗纤维蛋白溶解药物，并且缩瞳剂或散瞳药物也是可行的选择。眼内压应同时监测是否有再次出血的情况。少见反复性前房出血伴继发性青光眼者需要需要手术清除淤血的。 前房出血（前房积血） 图片 © Springer Science+Business Media

眼眶爆裂性骨折 眼眶爆裂性骨折是钝性外力通过眶壁最脆弱的地方使眼内容物突出，通常是眶底 (6)。内侧、外侧和顶部骨折也可能发生。患者可能出现面部或眼眶疼痛、复视、眼球内陷、脸颊和上唇感觉减退（由于眶下神经损伤）、鼻出血和/或皮下肺气肿。其他面部骨折或损伤也需要被排除。在所有眼眶骨折病例中，都必须考虑眼球、视神经和脑损伤，并根据情况进行评估。 诊断最好的方法是经额面骨的薄层CT检查。 如果眼动力受损（例如引起复视），则应评估眼外肌是否有损伤表现。 如果出现复视或临床上明显的眼内陷，可能需要手术修复。然而，许多甚至大多数患有眼眶底骨折的患者可以保守治疗，无需手术。应告知患者避免擤鼻涕，防止出现因空气流动导致的眼眶间隔综合征 (♦7♦)。局部使用血管收缩剂2-3天可缓解鼻衄情况。 如果患者有鼻窦炎，应使用口服抗生素。

急性眶腔综合征 眶腔综合征（OCS）是一种眼科急症。OCS发生在眼眶压力突然增加时，通常是由于外伤导致眼眶出血。任何增加眼眶体积（眼眶中的空气、血液或脓液）的事物都可能导致 OCS。症状可能包括突然视力下降、复视、眼部疼痛和眼睑肿胀 (8)。 体格检查结果可能包括视力下降、水肿、瘀斑、眼球运动受限和/或疼痛、传入瞳孔缺损、眼球突出、眼肌麻痹和眼内压（IOP）升高。诊断和治疗不应该因为完善检查而中断 (9)。 治疗方法是立即进行外眦切开术和眦松解术（手术暴露外眦肌腱并切开其下分支），然后： 监测住院病人情况，床头应抬高至45°

治疗高眼压；在急性期，可以静脉注射甘露醇作为短期临时措施（只要没有全身或神经外科禁忌症）(10)

逆转任何凝血障碍

防止眶内压力进一步增加（防止或减少疼痛、恶心、咳嗽、紧张、严重高血压）

冰敷或冷敷

咨询眼科医生，以考虑手术和/或其他特定专科治疗；药物治疗不应延误会诊和手术考虑