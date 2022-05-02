眼外伤常见原因包括家庭意外或工业事故（如捶钉子时、接触化学药品或清洁剂）、斗殴、运动损伤（包括气枪或霰弹枪损伤）、交通事故（包括安全气囊损伤）。损伤可累及眼球（眼球体）、外周软组织（包括肌肉、神经和肌腱）或/和眶骨。

初级评估应包括：

视力检查

眼外肌的运动范围

对照视野检查

瞳孔形状及对光反射情况

眼睑和结膜裂伤位置及深度，是否有异物

前房深度

是否有前房或玻璃体出血、白内障或红色反射

视网膜检查

眼内压测定

最好用裂隙灯对巩膜、前段（角膜、结膜、前房、睫状体、虹膜）、晶状体和前玻璃体进行详细检查（见裂隙灯检查）。 虽然直接眼底镜可用于检查晶状体和眼后部结构，但眼科医生通常用间接眼底镜进行检查，因为后者能提供更详细的这些结构的双眼视图。 行间接眼底镜检查的指征包括怀疑玻璃体异常（如出血、异物）及视网膜异常；临床疑诊的依据包括症状、损伤机制、红色反射消失或直接眼检镜发现视网膜异常。

由于直接和间接眼底镜检查时最好是在瞳孔扩大的情况进行，因此在没有扩张眼检查禁忌症（如浅前房、过敏、眼球破裂）的情况下，可以在检查前15-30分向眼内滴扩瞳剂（如成人滴注1%环戊醇和2.5%苯肾上腺素），并且可以在怀孕期间谨慎使用。眼内或眼眶有异物或怀疑眶骨骨折时，应进行CT检查。

使用眼罩、护目镜或特制眼镜（如在环聚酰胺框架内放置聚碳酸酯镜片）是降低眼外伤简单有效的措施。

使用滴眼液时，一次用量仅为一滴。

（参见视网膜脱离。)