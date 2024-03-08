颞骨骨折发生在严重头部钝器伤之后有时累及耳部结构，引起听力丧失、眩晕、平衡障碍或面神经麻痹。

颞骨骨折特征为

Battle征（耳后瘀斑）

耳出血

血可能通过破裂的鼓膜或耳道内的骨折线自中耳（鼓室积血）流出。血鼓室使鼓膜呈现蓝黑色。脑脊液耳漏提示中耳与蛛网膜下腔相通。

颞骨骨折根据颞骨岩部的长轴分为纵向骨折和横向骨折。 纵向骨折占颞骨骨折的70％~90％，横向骨折占10％~30％。一些骨折可能有纵向和横向骨折的共同特点。

纵向骨折 可延伸至中耳并破坏鼓膜；有20%的病例会出现面神经麻痹和可能出现听力损失（通常是传导性的）。

横向骨折 穿过面神经管和耳蜗。其中40%可导致面神经麻痹，有时会出现听力丧失（通常是感觉神经性的），也可导致前庭功能异常（比如眩晕，平衡障碍）。

少数情况下，颞骨骨折发生波动性感音神经性耳聋和前庭功能障碍，可能源于外淋巴瘘。迅速完全性面神经麻痹可能提示严重或粉碎性面神经损伤，而缓慢完全的面神经麻痹通常提示神经完整但有水肿。

颅底颅骨骨折的表现（Battle征） 图片 © Springer Science+Business Media

颞骨骨折的诊断 CT

评估听力和面神经功能 如果怀疑颞骨骨折，推荐立即行头部CT检查并特别注意颞骨部位。清醒病人最初体格检查时，使用Weber和Rinne音叉试验可帮助分辨传导性耳聋和感音神经性耳聋。然而，所有颞骨骨折的病人需要规范的听力检测。如果存在面神经麻痹，必须进行面神经的电生理检查。

颞骨骨折的治疗 治疗面神经损害，听力丧失，前庭功能障碍和脑脊液漏 治疗是基于处理面神经损伤，听力丧失，前庭功能障碍和脑脊液漏。如果面神经麻痹迅速发生，电生理反应消失，必须外科手术探查。迟缓性或不完全性面神经麻痹给予保守治疗。迟缓性或不完全性面神经麻痹给予保守治疗后可恢复，包括皮质类固醇的应用，可逐渐减量应用。 传导性耳聋需要在损伤后数周到数月行听骨链重建。较好的恢复是可能的。感音神经性耳聋常是永久性的，目前没有内外科治疗可以改善听力。但是少见的波动性感音神经性耳聋，鼓室探查术可能发现存在外淋巴瘘。 如果前庭功能障碍源于外淋巴瘘，修复术可以减轻眩晕发作的严重程度和频率。源于前庭神经或前庭迷路损伤的前庭功能障碍，几乎没有干预可改善预后。应用苯二氮䓬类药物可以缓解症状。前庭功能康复训练可以带来更持续的改善。 颞骨骨折和脑脊液耳漏的病人因为存在脑膜炎的危险应当住院。耳漏通常几天内可自行停止，尽管少数情况下需应用腰椎穿刺引流或手术闭合缺损。不对耳道进行冲洗或操作。在一些机构使用预防性抗生素。