耳镜检查

听力测定

在耳镜检查过程中通常会发现穿孔。任何遮蔽耳道的血液都要在低压下小心抽吸。避免冲洗和应用鼓气耳镜。极小的穿孔可能需要进行耳镜检查或中耳阻抗研究以进行明确的诊断（例如，如果穿孔未闭合）。如果可能的话，治疗前后做电测听避免混淆外伤引起的听力下降和治疗引起的听力下降。

鼓膜外伤性穿孔 图片 Image provided by Piet van Hasselt, MD.

伴有明显听力下降或严重眩晕的病人要尽早由耳鼻喉专家来评估病情。需要行鼓室探查来评估和修复损伤。有较大鼓膜缺失的病人也应进行评估，因为移位的鼓膜瓣可能需要复位。