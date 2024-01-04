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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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鼓膜外伤性穿孔

作者：Taha A. Jan, MD, Vanderbilt University Medical Center
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

外伤性鼓膜穿孔可以引起疼痛，出血，听力下降，耳鸣和眩晕。诊断基于耳镜检查。常常不需要任何治疗。可能需要使用抗生素来预防或治疗感染。鼓膜穿孔超过>2个月未愈合，听骨链中断及伤及内耳的皆需要手术治疗。

外伤性鼓膜穿孔的病因包括

  • 有目的（如棉签）或意外的将异物放入耳道。

  • 受到爆炸的震荡伤或耳部的掌击伤。

  • 头部外伤（伴或不伴颅底骨折）。

  • 颞骨骨折

  • 突然的耳部负压（置于耳道的强力吸引）。

  • 气压伤（如空中旅行或配套水下呼吸器潜水）。

  • 在使用器械进行冲洗，或取异物，或清除耵聍时导致的医源性穿孔。

鼓膜穿孔伤常导致听骨链脱位，镫骨底板骨折，听骨碎片的移位，出血，外淋巴液自卵圆窗或圆窗漏出形成外淋巴到中耳腔的渗漏，或面神经损伤。

外伤性 TM 穿孔的症状和体征

外伤性鼓膜穿孔引起突然的严重耳痛，有时随后出现耳内出血，听力下降,和耳鸣。如果听骨链中断或内耳损伤，听力下降会更严重。眩晕提示有内耳损伤。脓性耳漏常在24~48小时后开始，尤其在水进入中耳后易发。

创伤性TM穿孔的诊断

  • 耳镜检查

  • 听力测定

在耳镜检查过程中通常会发现穿孔。任何遮蔽耳道的血液都要在低压下小心抽吸。避免冲洗和应用鼓气耳镜。极小的穿孔可能需要进行耳镜检查或中耳阻抗研究以进行明确的诊断（例如，如果穿孔未闭合）。如果可能的话，治疗前后做电测听避免混淆外伤引起的听力下降和治疗引起的听力下降。

伴有明显听力下降或严重眩晕的病人要尽早由耳鼻喉专家来评估病情。需要行鼓室探查来评估和修复损伤。有较大鼓膜缺失的病人也应进行评估，因为移位的鼓膜瓣可能需要复位。

外伤性TM穿孔的治疗

  • 干耳预防措施

  • 治疗污染伤口的局部抗生素

  • 有时需手术治疗

通常，除了采取干耳预防措施外，不需要特殊治疗。防止耳部干燥的预防措施包括在洗澡和淋浴时堵住外道（例如，使用沾有凡士林的棉球）以及避免游泳。不需要常规使用抗生素滴耳液。然而，如果污染物可能通过穿孔进入，如脏伤那样，则需要使用抗生素滴耳液进行预防。

尽管大多数穿孔可以自愈，对持续>2个月的穿孔可考虑手术修补。持续性的传导性耳聋提示听骨链中断，需要考虑行手术探查修复。

如果耳朵感染，可以每 8 小时口服 500 毫克阿莫西林，连续 7 天，但通常单独使用氟喹诺酮滴耳液（环丙沙星或氧氟沙星）进行局部治疗就足够了。不应给患有鼓膜穿孔或鼓膜置管的患者开具含有氨基糖苷类（如新霉素、妥布霉素）或多粘菌素的滴耳液，因为这些药物有潜在的耳毒性。

关键点

  • 许多的穿孔小且有自行愈合的可能。

  • 指导患者在愈合期间保持耳朵干燥；除非污染严重或发生感染，否则不需要使用局部或全身抗生素。

  • 通过手术修复持续存在的听小骨损伤和穿孔 > 2个月。

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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