看法 进行患者培训
外伤性鼓膜穿孔可以引起疼痛，出血，听力下降，耳鸣和眩晕。诊断基于耳镜检查。常常不需要任何治疗。可能需要使用抗生素来预防或治疗感染。鼓膜穿孔超过>2个月未愈合，听骨链中断及伤及内耳的皆需要手术治疗。
外伤性鼓膜穿孔的病因包括
有目的（如棉签）或意外的将异物放入耳道。
受到爆炸的震荡伤或耳部的掌击伤。
头部外伤（伴或不伴颅底骨折）。
突然的耳部负压（置于耳道的强力吸引）。
耳气压伤（如空中旅行或配套水下呼吸器潜水）。
在使用器械进行冲洗，或取异物，或清除耵聍时导致的医源性穿孔。
鼓膜穿孔伤常导致听骨链脱位，镫骨底板骨折，听骨碎片的移位，出血，外淋巴液自卵圆窗或圆窗漏出形成外淋巴到中耳腔的渗漏，或面神经损伤。
外伤性 TM 穿孔的症状和体征
创伤性TM穿孔的诊断
外伤性TM穿孔的治疗
干耳预防措施
治疗污染伤口的局部抗生素
有时需手术治疗
通常，除了采取干耳预防措施外，不需要特殊治疗。防止耳部干燥的预防措施包括在洗澡和淋浴时堵住外道（例如，使用沾有凡士林的棉球）以及避免游泳。不需要常规使用抗生素滴耳液。然而，如果污染物可能通过穿孔进入，如脏伤那样，则需要使用抗生素滴耳液进行预防。
尽管大多数穿孔可以自愈，对持续>2个月的穿孔可考虑手术修补。持续性的传导性耳聋提示听骨链中断，需要考虑行手术探查修复。
如果耳朵感染，可以每 8 小时口服 500 毫克阿莫西林，连续 7 天，但通常单独使用氟喹诺酮滴耳液（环丙沙星或氧氟沙星）进行局部治疗就足够了。不应给患有鼓膜穿孔或鼓膜置管的患者开具含有氨基糖苷类（如新霉素、妥布霉素）或多粘菌素的滴耳液，因为这些药物有潜在的耳毒性。
关键点
许多的穿孔小且有自行愈合的可能。
指导患者在愈合期间保持耳朵干燥；除非污染严重或发生感染，否则不需要使用局部或全身抗生素。
通过手术修复持续存在的听小骨损伤和穿孔 > 2个月。