锁骨骨折是最常见的骨折，特别是儿童。摄X平片可予以诊断。大多数类型可用悬吊固定治疗。
(参见骨折概述。)
锁骨骨折的病因
锁骨骨折通常是摔倒时侧肩部着地所致，偶尔是因为直接的打击所致。
分类
根据分类采取不一样的治疗方法。
A类 骨折涉及骨的中间三分之一，占锁骨骨折约80％。胸锁乳突肌拉动近侧骨片向上位移。锁骨下血管很少受影响。
B类 骨折涉及骨的远端三分之一，占锁骨骨折约15％。多由直接外力作用引起。B级又分为三个亚型：
I 型： 位于关节外且无移位，提示喙锁韧带功能稳定
II 型： 位于关节外但伴位移，通常指示喙锁韧带的断裂，胸锁乳突肌拉动近侧骨片向上位移。
类型III： 涉及肩锁关节的关节内表面，从而增加骨关节炎的风险 (见图B类锁骨骨折)
C类 骨折涉及骨的近端三分之一，占锁骨骨折约5％。这类骨折通常是由暴力导致，多伴胸腔内与胸锁关节损伤。
B类锁骨骨折
锁骨骨折的症状和体征
骨折区域疼痛，患者可以感到骨折碎片移动和结构不稳定。有些患者主诉肩部疼痛。手臂外展时疼痛明显。
A类骨折和关节外的B类骨折通常会导致可见可触的畸形。广泛骨折移位可明显撑起皮肤。
锁骨骨折的诊断
X线平片
Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY
临床评估即可诊断，但仍需前后位X线平片检查，有时需前凸位和上45度摄片。 然而，一些C类及关节内B类骨折需要其他影像学检查（如CT）。
锁骨骨折的治疗
悬吊固定
如果喙锁韧带断裂，通常需手术修补
许多骨折较轻微，悬吊固定4-6周即可。不再建议使用8字形支架；临床结果并未显示比使用简单的吊带更好（1)，简单的吊带通常更舒适。
即使是成角骨折，一般不需进行复位。
然而，如果皮肤显著撑起时（通常在A类骨折），需请骨科医生会诊。通常悬吊固定是有效的，但偶尔断骨可刺破皮肤，造成开放性骨折。
在B类II型骨折，断裂的喙锁韧带通常需要手术治疗。如果锁骨远端骨折伴近端骨片向上移位，应转诊至骨科医生行喙锁韧带的手术修补。
B类III 型骨折，早期活动可能有助于减少骨关节炎的危险。
经验与提示
C类骨折需要由骨科医生进行复位。
治疗参考文献
1.Culver A, Messick B, Burroughs K: Is a figure of eight bandage better than a simple sling for midshaft clavicle fractures in adults?Evidence-Based Practice 24(9): 41–42.doi: 10.1097/EBP.0000000000001213
关键点
可根据临床表现诊断大多数锁骨骨折。
悬吊固定可用于多数锁骨骨折的治疗。
B类II型和C类骨折需要骨科医生手术或复位。