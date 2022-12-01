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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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锁骨骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

锁骨骨折是最常见的骨折，特别是儿童。摄X平片可予以诊断。大多数类型可用悬吊固定治疗。

(参见骨折概述。)

锁骨骨折的病因

锁骨骨折通常是摔倒时侧肩部着地所致，偶尔是因为直接的打击所致。

分类

根据分类采取不一样的治疗方法。

A类 骨折涉及骨的中间三分之一，占锁骨骨折约80％。胸锁乳突肌拉动近侧骨片向上位移。锁骨下血管很少受影响。

B类 骨折涉及骨的远端三分之一，占锁骨骨折约15％。多由直接外力作用引起。B级又分为三个亚型：

  • I 型： 位于关节外且无移位，提示喙锁韧带功能稳定

  • II 型： 位于关节外但伴位移，通常指示喙锁韧带的断裂，胸锁乳突肌拉动近侧骨片向上位移。

  • 类型III： 涉及肩锁关节的关节内表面，从而增加骨关节炎的风险 (见图B类锁骨骨折)

C类 骨折涉及骨的近端三分之一，占锁骨骨折约5％。这类骨折通常是由暴力导致，多伴胸腔内与胸锁关节损伤。

B类锁骨骨折

锁骨骨折的症状和体征

骨折区域疼痛，患者可以感到骨折碎片移动和结构不稳定。有些患者主诉肩部疼痛。手臂外展时疼痛明显。

A类骨折和关节外的B类骨折通常会导致可见可触的畸形。广泛骨折移位可明显撑起皮肤。

锁骨骨折的诊断

  • X线平片

临床评估即可诊断，但仍需前后位X线平片检查，有时需前凸位和上45度摄片。 然而，一些C类及关节内B类骨折需要其他影像学检查（如CT）。

锁骨骨折的治疗

  • 悬吊固定

  • 如果喙锁韧带断裂，通常需手术修补

许多骨折较轻微，悬吊固定4-6周即可。不再建议使用8字形支架；临床结果并未显示比使用简单的吊带更好（1)，简单的吊带通常更舒适。

即使是成角骨折，一般不需进行复位。

然而，如果皮肤显著撑起时（通常在A类骨折），需请骨科医生会诊。通常悬吊固定是有效的，但偶尔断骨可刺破皮肤，造成开放性骨折。

在B类II型骨折，断裂的喙锁韧带通常需要手术治疗。如果锁骨远端骨折伴近端骨片向上移位，应转诊至骨科医生行喙锁韧带的手术修补。

B类III 型骨折，早期活动可能有助于减少骨关节炎的危险。

经验与提示

  • 如果锁骨远端骨折伴近端骨片向上移位，应转诊至骨科医生行喙锁韧带的手术修补。

C类骨折需要由骨科医生进行复位。

治疗参考文献

  1. 1.Culver A, Messick B, Burroughs K: Is a figure of eight bandage better than a simple sling for midshaft clavicle fractures in adults?Evidence-Based Practice 24(9): 41–42.doi: 10.1097/EBP.0000000000001213

关键点

  • 可根据临床表现诊断大多数锁骨骨折。

  • 悬吊固定可用于多数锁骨骨折的治疗。

  • B类II型和C类骨折需要骨科医生手术或复位。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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