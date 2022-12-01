悬吊固定

如果喙锁韧带断裂，通常需手术修补

许多骨折较轻微，悬吊固定4-6周即可。不再建议使用8字形支架；临床结果并未显示比使用简单的吊带更好（1)，简单的吊带通常更舒适。

即使是成角骨折，一般不需进行复位。

然而，如果皮肤显著撑起时（通常在A类骨折），需请骨科医生会诊。通常悬吊固定是有效的，但偶尔断骨可刺破皮肤，造成开放性骨折。

在B类II型骨折，断裂的喙锁韧带通常需要手术治疗。如果锁骨远端骨折伴近端骨片向上移位，应转诊至骨科医生行喙锁韧带的手术修补。

B类III 型骨折，早期活动可能有助于减少骨关节炎的危险。

经验与提示

C类骨折需要由骨科医生进行复位。