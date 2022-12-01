肱骨远端髁上骨折通常因为摔倒时外展的手臂着地或直接打击，常会引起神经血管损伤。
(参见骨折概述。)
肱骨远端骨折最常见于3岁~11岁儿童。多见于摔倒时手臂外展，肘关节着地或直接打击，往往造成向后移位或成角。
肱动脉或正中神经或桡神经可能受损，尤其是骨折后移位或者成角时。神经血管损伤有时可导致前臂隔室综合征，引起福克曼缺血性挛缩（在导致爪形手畸形手腕一个屈曲挛缩）。骨折通常在关节内，引起关节积血。
肱骨远端骨折的症状和体征
肘部疼痛肿胀、活动范围受限。
前臂内侧的瘀斑提示肱动脉损伤。
肱骨远端骨折的诊断
前后位和侧位X线
骨折线可能不可见，但其他X线表现可提示骨折。包括
后脂肪垫
前脂肪垫（船帆征）
异常肱骨前线
异常肱桡关系划线
后脂肪垫 是手肘侧位片的异常表现，提示关节积液，特异但不敏感。
前脂肪垫 也提示关节积液，但特异性稍差。
但如果前后脂肪垫同时显示或大量前脂肪垫（船帆征）存在时，可诊断骨折。
肱骨前线是侧位片上沿肱骨前缘走行的一条线，通常在中线位置横断肱骨小头。如果没有横断小头或是在小头的前部，则可能是肱骨远端骨折向后移位；此时需行斜位片或其他影像学检查。
肱桡关系划线 是侧位片上穿过桡骨中段的线；通常，它平分肱骨小头。否则应怀疑存在隐匿骨折。
经验与提示
若儿童的临床表现符合肱骨远端骨折，需仔细阅片检查是否存在隐匿性骨折（如后脂肪垫、肱骨前段或肱桡关系线异常。）
怀疑骨折时需仔细检查神经血管。应当特别注意正中神经、桡神经和尺神经。应该将远端脉搏与对侧肢体进行比较，特别是如果前臂内侧存在瘀斑或肿胀（这表明肱动脉损伤）。
肱骨前线和肱桡关系划线
通常情况下，肱骨前线是侧位片上沿肱骨前缘走行的一条线，在中线位置横断肱骨小头。如果没有横断小头或是在小头的前部，则可能是肱骨远端骨折向后移位。
肱桡关系划线是侧位片上穿过桡骨中段的线；通常，它平分肱骨小头。如果没有，则应怀疑隐匿骨折。
肱骨前线和肱桡关系划线正常。但是，存在前脂肪垫，提示关节积液。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
后脂肪垫通常是异常的。同样在这张x光片上，肱骨前线并没有横切小头的中部。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
肱骨前线和肱桡关系划线正常。但是，存在前脂肪垫，提示关节积液。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
后脂肪垫通常是异常的。同样在这张x光片上，肱骨前线并没有横切小头的中部。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
肱骨远端骨折的治疗
早期骨科会诊
夹板治疗无移位骨折或隐匿骨折
移位的骨折需要切开复位和内固定（ORIF）
对于临床可疑的骨折，夹板固定并密切随访
移位的肱骨髁上骨折应该在他们所在的位置进行固定;不应该进行复位，因为存在与复位相关的正中神经和桡动脉损伤的风险。
因远期并发症的关系，大多数骨折是由骨科医生来处理的。大多数患者需留院观察，但如果患者可复诊的话即使存在移位也可以用夹板固定后出院。
向后移位或成角的肱骨远端骨折需骨科医生复位，因复位时可能损伤神经和/或桡动脉。可尝试在闭合复位时石膏固定，但不推荐因为通常情况下ORIF是不可避免的。
如果在临床上怀疑骨折（例如，儿童不能在正常运动范围内移动肘部）并且X线显示正常，则应该对关节进行夹板固定并进行随访。
经验与提示
关键点
肱骨远端骨折在儿童常见。
可损伤桡动脉或正中神经。
X线的前、后脂肪垫征以及肱骨前线和肱桡关系划线，可用于诊断。
治疗时需咨询骨科医生。