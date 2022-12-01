前后位和侧位X线

骨折线可能不可见，但其他X线表现可提示骨折。包括

后脂肪垫

前脂肪垫（船帆征）

异常肱骨前线

异常肱桡关系划线

后脂肪垫 是手肘侧位片的异常表现，提示关节积液，特异但不敏感。

前脂肪垫 也提示关节积液，但特异性稍差。

但如果前后脂肪垫同时显示或大量前脂肪垫（船帆征）存在时，可诊断骨折。

肱骨前线是侧位片上沿肱骨前缘走行的一条线，通常在中线位置横断肱骨小头。如果没有横断小头或是在小头的前部，则可能是肱骨远端骨折向后移位；此时需行斜位片或其他影像学检查。

肱桡关系划线 是侧位片上穿过桡骨中段的线；通常，它平分肱骨小头。否则应怀疑存在隐匿骨折。

经验与提示

若儿童的临床表现符合肱骨远端骨折，需仔细阅片检查是否存在隐匿性骨折（如后脂肪垫、肱骨前段或肱桡关系线异常。）

怀疑骨折时需仔细检查神经血管。应当特别注意正中神经、桡神经和尺神经。应该将远端脉搏与对侧肢体进行比较，特别是如果前臂内侧存在瘀斑或肿胀（这表明肱动脉损伤）。

肱骨前线和肱桡关系划线