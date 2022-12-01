桡骨头骨折通常因为摔倒时外展的手臂着地，X线很难发现。
(参见骨折概述。)
桡骨头在肘的侧面可以扪及，在做旋前、旋后动作时旋转，于外上髁同处于一个关节内。外上髁和径向头与鹰嘴一起构成等腰三角形。在其中可触及桡骨头骨折引起的关节积液。
桡骨头骨折成人比儿童常见。
桡骨头骨折的症状和体征
桡骨小头骨折会引起疼痛和局部压痛，旋后时明显。关节积血引起的肿胀很常见。肘关节被动活动受限。可能同时发生肱骨小头骨折。
桡骨头骨折的诊断
体格检查
X线片
需拍摄正位，侧位和斜位片。X线检查可能只能给出骨折的间接证据，诊断主要依赖于体检。
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常规正侧位片无法诊断骨折，但可以显示异常脂肪垫征，提示关节积液。前脂肪垫的移位可提示关节积液，但不特异；侧位片上显示后脂肪垫特异性提示关节积液，但敏感度不够。有桡骨头部位局部触痛和肿胀者应作斜位摄片（较易发现骨折）或直接假定骨折治疗。
肱桡关系划线 是侧位片上穿过桡骨中段的线。通常在中线位置横断肱骨小头。有时在儿童，X线上骨折的唯一征象是这条线移位。
经验与提示
关节穿刺术抽尽血液后可鉴别关节活动受限是由于机械性原因还是疼痛和肌肉痉挛引起。然后局部注射麻醉剂缓解疼痛。
稳定性是在肘关节内侧和外侧应力时测试松弛度和活动度。如果关节不随外力活动表明骨折稳定且相关韧带未损伤。
肱骨前线和肱桡关系划线
通常情况下，肱骨前线是侧位片上沿肱骨前缘走行的一条线，在中线位置横断肱骨小头。如果没有横断小头或是在小头的前部，则可能是肱骨远端骨折向后移位。
肱桡关系划线是侧位片上穿过桡骨中段的线；通常，它平分肱骨小头。如果没有，则应怀疑隐匿骨折。
桡骨头骨折的治疗
悬带和适度的活动。
几乎不手术修复。
极少移位的骨折和被动活动不受限的不稳定骨折都可以用悬带治疗，肘关节弯至90度可以增加悬带的舒适性。 只要患者可耐受，应尽早开始作肘关节活动度训练。
如果肘部不稳定或运动时存在机械性阻断，则需要手术治疗。
关键点
桡骨头压痛，手臂旋后时疼痛加重。
需拍摄正位，侧位和斜位片。 X线检查可能只能给出骨折的间接证据，体格检查在诊断中十分重要。
如桡骨头压痛且临床或影像学证据提示肘关节积液，即使X线显示无骨折，也需按照假定桡骨头骨折治疗。