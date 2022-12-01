体格检查

X线片

需拍摄正位，侧位和斜位片。X线检查可能只能给出骨折的间接证据，诊断主要依赖于体检。

桡骨头骨折 图片 DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

肘部侧位X线片 图片 Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

常规正侧位片无法诊断骨折，但可以显示异常脂肪垫征，提示关节积液。前脂肪垫的移位可提示关节积液，但不特异；侧位片上显示后脂肪垫特异性提示关节积液，但敏感度不够。有桡骨头部位局部触痛和肿胀者应作斜位摄片（较易发现骨折）或直接假定骨折治疗。

肱桡关系划线 是侧位片上穿过桡骨中段的线。通常在中线位置横断肱骨小头。有时在儿童，X线上骨折的唯一征象是这条线移位。

经验与提示

关节穿刺术抽尽血液后可鉴别关节活动受限是由于机械性原因还是疼痛和肌肉痉挛引起。然后局部注射麻醉剂缓解疼痛。

稳定性是在肘关节内侧和外侧应力时测试松弛度和活动度。如果关节不随外力活动表明骨折稳定且相关韧带未损伤。