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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肱骨近端骨折

（肩部骨折）

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

近端肱骨骨折很接近外科颈区域 (见图肱骨近端关键解剖标志)。大部分是轻度移位和成角。诊断是X线平片或CT。悬带、绷带和早期制动可治疗大多数患者。

(参见骨折概述。)

老年人中较常见。少数病人有腋神经损伤（三角肌中部感觉下降）或腋动脉损伤。制动数天后可产生挛缩，尤其是老年患者。

肱骨近端的重要解剖标志

肱骨外科颈骨折。

肱骨近端骨折的病因

大多数骨折是因为摔倒时外展的手着地，少部分是因为直接打击。

分类

根据骨折将整体结构分为多少个“部分”（parts）进行分类。“一部分”被定义为1个关键解剖结构移位（> 1厘米）或成角（> 45°）。肱骨近端的4个关键解剖结构是

  • 解剖颈

  • 外科颈

  • 大结节

  • 小结节

例如，如果没有结构移位或成角，骨折属于“一部分”。如果一个解剖结构成角或移位，骨折属于“二部分” (见图肱骨近端的一部分和二部分骨折)。肱骨近端骨折几乎80％属于“一部分”，因整体解剖结构通过关节囊，肩袖，和/或骨膜保持稳定。≥三部分骨折少见。

肱骨近端的一部分和二部分骨折

如果没有结构被移位或角形，属于一部分如果一个结构成角或移位，属于二部分。

肱骨近端骨折的症状和体征

肩部和上臂疼痛和肿胀;患者无法上提手臂。

肱骨近端骨折的诊断

  • X线平片

  • 必要时CT

X线至少需包括

  • 前后内旋转面。

  • 斜位面。

  • 腋窝面，评估盂肱关节

骨折复杂且X线无法辨识时行CT检查。

肱骨近端骨折的治疗

  • 悬带和早期适度功能锻炼

  • 有时切开复位和内固定（ORIF）或人工关节置换。

一部分骨折很少需要复位;大部分（近80％）悬吊固定即可，有时联合绷带固定 (见图关节固定术作为急性治疗:一些常用的技术)，和早期的适度运动，比如Codman 运动。这些运动对老年人特别有用。由于挛缩的危险，早期活动是有益的，即使骨折断端对齐不佳。

Codman 运动

患者弯腰，患侧手臂下垂，垂直于地面。手臂和肩膀要放松，膝盖弯曲。患者应该

  • 缓慢的按以下方向甩动手臂：从一侧到另一侧，自后向前，以及顺时针和逆时针绕圈。

  • 然后按照手臂甩动的方向将全身重量从一只脚转移到另一只脚。

  • 耐受后逐渐增加甩动幅度。

该锻炼会引起轻微疼痛。每套动作各两次，每天做数套。应逐渐增加锻炼时间。

≥二部分骨折 需制动，患者应转诊至骨科医生，常需要ORIF或手术置入人工关节（肩关节置换）。

关键点

  • 肱骨近端骨折分类基于重要解剖结构（解剖颈，外科颈，大结节，小结节）发生移位和成角的数量。

  • 80％的患者只需要悬带治疗。

  • 患者，尤其是老年人，应尽快启动适度的运动练习。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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