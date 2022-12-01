近端肱骨骨折很接近外科颈区域 (见图肱骨近端关键解剖标志)。大部分是轻度移位和成角。诊断是X线平片或CT。悬带、绷带和早期制动可治疗大多数患者。
(参见骨折概述。)
老年人中较常见。少数病人有腋神经损伤（三角肌中部感觉下降）或腋动脉损伤。制动数天后可产生挛缩，尤其是老年患者。
肱骨近端的重要解剖标志
肱骨外科颈骨折。
肱骨近端骨折的病因
大多数骨折是因为摔倒时外展的手着地，少部分是因为直接打击。
分类
根据骨折将整体结构分为多少个“部分”（parts）进行分类。“一部分”被定义为1个关键解剖结构移位（> 1厘米）或成角（> 45°）。肱骨近端的4个关键解剖结构是
解剖颈
外科颈
大结节
小结节
例如，如果没有结构移位或成角，骨折属于“一部分”。如果一个解剖结构成角或移位，骨折属于“二部分” (见图肱骨近端的一部分和二部分骨折)。肱骨近端骨折几乎80％属于“一部分”，因整体解剖结构通过关节囊，肩袖，和/或骨膜保持稳定。≥三部分骨折少见。
肱骨近端的一部分和二部分骨折
如果没有结构被移位或角形，属于一部分如果一个结构成角或移位，属于二部分。
肱骨近端骨折的症状和体征
肩部和上臂疼痛和肿胀;患者无法上提手臂。
肱骨近端骨折的诊断
X线平片
必要时CT
X线至少需包括
前后内旋转面。
斜位面。
腋窝面，评估盂肱关节
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
骨折复杂且X线无法辨识时行CT检查。
肱骨近端骨折的治疗
悬带和早期适度功能锻炼
有时切开复位和内固定（ORIF）或人工关节置换。
一部分骨折很少需要复位;大部分（近80％）悬吊固定即可，有时联合绷带固定 (见图关节固定术作为急性治疗:一些常用的技术)，和早期的适度运动，比如Codman 运动。这些运动对老年人特别有用。由于挛缩的危险，早期活动是有益的，即使骨折断端对齐不佳。
Codman 运动
患者弯腰，患侧手臂下垂，垂直于地面。手臂和肩膀要放松，膝盖弯曲。患者应该
该锻炼会引起轻微疼痛。每套动作各两次，每天做数套。应逐渐增加锻炼时间。
≥二部分骨折 需制动，患者应转诊至骨科医生，常需要ORIF或手术置入人工关节（肩关节置换）。
关键点
肱骨近端骨折分类基于重要解剖结构（解剖颈，外科颈，大结节，小结节）发生移位和成角的数量。
80％的患者只需要悬带治疗。
患者，尤其是老年人，应尽快启动适度的运动练习。