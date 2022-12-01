肱骨近端骨折 （肩部骨折） 作者： University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , 已审核/已修订 12月 2022 看法 进行患者培训

近端肱骨骨折很接近外科颈区域 (见图肱骨近端关键解剖标志)。大部分是轻度移位和成角。诊断是X线平片或CT。悬带、绷带和早期制动可治疗大多数患者。