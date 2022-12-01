大多数脚趾骨折轻度移位，只需用绑带与相邻脚趾固定即可（双趾绷带）。

(参见骨折概述。）

甲下血肿（脚趾甲） 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

脚趾骨折可能是重物砸落在脚趾上或踢碰到重物而造成的。

疼痛、肿胀和压痛是常见的表现。甲下血肿（指甲板和甲床之间）也是常见的，特别是挤压伤引起的骨折。

如何引流甲下血肿 视频

脚趾骨折的诊断 如怀疑存在损伤，行X线检查。 大脚趾粉碎性骨折 图片 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY 除非出现旋转畸形，或累及关节，或大脚趾近端趾骨损伤，一般不需X摄片，因无论是否存在骨折，治疗方法相同。X线检查包括正位、侧位和斜位片。

脚趾骨折的治疗 双趾绷带

某些损伤，仅需复位和固定 处理脚趾骨折包括包裹伤趾并将其与相邻脚趾绑在一起（动态夹板固定，双趾绷带）。 如果脚趾出现位移或畸形，需在绑带固定前复位。 某些情况下需要固定（例如，对于有明显移位或大拇趾旋转畸形的骨折）。 如果大拇指骨折，患者不应该在受伤的脚上负重，应该穿一个硬底术后鞋;与骨科医生安排随访。