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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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脚趾骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022
看法 进行患者培训

大多数脚趾骨折轻度移位，只需用绑带与相邻脚趾固定即可（双趾绷带）。

(参见骨折概述。）

脚趾骨折可能是重物砸落在脚趾上或踢碰到重物而造成的。

疼痛、肿胀和压痛是常见的表现。甲下血肿（指甲板和甲床之间）也是常见的，特别是挤压伤引起的骨折。

脚趾骨折的诊断

  • 如怀疑存在损伤，行X线检查。

除非出现旋转畸形，或累及关节，或大脚趾近端趾骨损伤，一般不需X摄片，因无论是否存在骨折，治疗方法相同。X线检查包括正位、侧位和斜位片。

脚趾骨折的治疗

  • 双趾绷带

  • 某些损伤，仅需复位和固定

处理脚趾骨折包括包裹伤趾并将其与相邻脚趾绑在一起（动态夹板固定，双趾绷带）。

如果脚趾出现位移或畸形，需在绑带固定前复位。 某些情况下需要固定（例如，对于有明显移位或大拇趾旋转畸形的骨折）。

如果大拇指骨折，患者不应该在受伤的脚上负重，应该穿一个硬底术后鞋;与骨科医生安排随访。

关键点

  • 骨折的脚趾通常是疼痛和肿胀的；常形成甲下血肿，特别是当脚趾被压碎时。

  • 如果出现旋转变形，或累及关节，或大脚趾近端趾骨损伤，行正位、侧位及斜位X线检查；除此以外X线检查是不必要的，因为无论是否存在骨折，治疗方法相同。

  • 将受累脚趾与相邻脚趾用绷带绑在一起，如果脚趾出现移位或畸形，需在绑带固定前进行复位。

  • 脚趾骨折患者，指导其不要在伤侧负重，用硬底术后鞋治疗，并确保患者安排骨科医生进行随访。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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