如何用胶水修复撕裂伤

伤口胶水或粘合剂——或可生物降解的粘合剂——可用于闭合小的、直的、浅的、低张力的伤口。
用胶水修复撕裂伤的适应症
不需要深层闭合且伤口边缘没有明显张力的简单浅表伤口
用胶水修复撕裂伤的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
位于关节上方或附近或非常靠近眼睛、潮湿或粘膜表面，或处于显着静态或动态皮肤张力下的伤口的部位
感染伤口
涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口应转诊给外科专家，那些覆盖大面积或涉及面部或手的伤口也应转诊给外科专家。
用胶水修复撕裂伤的并发症
如果组织粘合剂进入伤口，会出现渗出物、疼痛、压痛、肿胀和异物反应
如果胶水封口被乳胶手套、纱布或塑料器械接触，会导致胶水脱落和伤口污染
感染
用胶水修复撕裂伤的设备
伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作员更喜欢无菌手套，更合身和更好的屏障保护。
清洁程序，屏障保护
面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套
无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）
温和的消毒清洁剂，如氯己定
粘合剂，最好使用尖端涂抹器
多孔手术胶带
无菌纱布
非封闭性敷料
使用胶水修复撕裂伤的其他注意事项
伤口闭合速度仅为缝合修复所需时间的六分之一。应用不仅快速，而且无痛，并且避免了伤口附近的缝合痕迹。
用组织粘合剂闭合的伤口在前 4 天的抗张强度低于缝合伤口，但 1 周后，用组织粘合剂和缝合线闭合的伤口的抗张强度和整体炎症程度相当。
用组织粘合剂或绷带覆盖的伤口具有相同的愈合率和并发症，但与缝合线相比，用组织粘合剂闭合伤口裂开的风险略高。
如果眼睛受到保护，例如使用纱布或一层凡士林，有时可以粘住眼睛附近的伤口。
美容效果与缝合修复相似。
用胶水修复撕裂伤的相关解剖学
面部皮肤张力线如图所示 代表最小皮肤张力线。
皮肤张力线示意图
每条示意线为张力的走向。 裂口垂直于这些示意线时受到的张力最大，最容易增宽。
用胶水修复撕裂伤的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
调整担架高度，让您无论是坐在床边还是站在床边都能感到舒适。
裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。
用胶水修复撕裂伤的分步说明
（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 有关伤口准备、麻醉和敷料的逐步说明和 如何用简单的间断缝合线修复撕裂伤 有关如何操作器械、使用针头以及使用器械为外科医生打结的说明。）
清洁并擦干伤口。
达到止血效果。
如果存在涂胶器尖端（通常是棉签），请通过挤压容器以通过涂胶器排出粘合剂来准备它。
用镊子、纱布垫或手指将伤口边缘固定在一起；助理可能会有所帮助。
挤压塑料容器，沿着伤口表面的长度涂抹组织粘合剂的液滴，并将其从伤口的每一侧延伸约 1 至 2 厘米。
在粘合剂干燥时，将伤口边缘支撑并保持在一起至少 1 分钟。
涂上 3 到 4 层粘合剂，让每一层在涂上另一层之前干燥。
用胶水修复撕裂伤的术后护理
一旦粘合剂完全干燥，用非封闭性绷带保护闭合。不要涂抹软膏或封闭绷带。
组织粘合剂作为其自身的伤口敷料，对革兰氏阳性菌具有抗菌作用。材料在 5 到 10 天内自行脱落；没有必要采取后续行动。
使用胶水修复撕裂伤的警告和常见错误
控制伤口出血尤为重要。如果止血不良，患者可能会经历聚合反应过热，导致灼烧感或实际灼伤。
当过量的粘合剂涂抹得太快时，也可能发生聚合过热。
如果清洗或浸泡，粘合剂可能会在伤口愈合前脱落。
一些物质，例如戴乳胶手套的手指、纱布或塑料器械，在使用粘合剂时可能会粘附在患者的皮肤上。 与乙烯基手套或纸巾器械没有粘连。
快速或不受控制的应用可能会导致粘合剂流动，偶尔会无意中粘合相邻的结构或材料。涂抹抗生素软膏或凡士林会溶解错位的粘合剂。
使用胶水修复撕裂伤的警告和常见错误
有些伤口需要 2 只手才能达到最接近边缘的效果，因此助手有时会有所帮助。
在使用粘合剂之前，可以通过用几条多孔手术胶带将伤口边缘拉到对合处来加强伤口闭合。
组织粘合剂可以用丙酮去除。也可以用抗生素软膏或凡士林去除。
使用高粘度组织粘合剂有助于防止低粘度粘合剂在使用过程中渗入或从伤口滴落。