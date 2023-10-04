如何用胶水修复撕裂伤

（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 有关伤口准备、麻醉和敷料的逐步说明和 如何用简单的间断缝合线修复撕裂伤 有关如何操作器械、使用针头以及使用器械为外科医生打结的说明。）

清洁并擦干伤口。

达到止血效果。

如果存在涂胶器尖端（通常是棉签），请通过挤压容器以通过涂胶器排出粘合剂来准备它。

用镊子、纱布垫或手指将伤口边缘固定在一起；助理可能会有所帮助。

挤压塑料容器，沿着伤口表面的长度涂抹组织粘合剂的液滴，并将其从伤口的每一侧延伸约 1 至 2 厘米。

在粘合剂干燥时，将伤口边缘支撑并保持在一起至少 1 分钟。