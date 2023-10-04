如何用简单的间断缝合修复撕裂伤

简单的表皮闭合通常使用简单的间断缝合线完成。每条缝合线由单个、大致圆形（即，简单）的缝合材料环组成，单独打结。这种技术允许单独拉紧每根缝合线，如果一个缝合线后来失败，其他缝合线不受影响。
所有缝合线闭合的目的是使伤口边缘（尤其是真皮）无间隙或无张力地贴合。(见图皮肤间断缝合。)
（参见撕裂伤 和 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口）。
简单间断缝合的适应症
伤口足够深，如果不闭合，它们会因过多的疤痕而愈合
使用这些缝合线可以令人满意地接近具有边缘的伤口
相对较新且未受污染的伤口
简单间断缝合的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
简单的间断缝合不应是高压下缝合伤口的唯一方法；对于这些伤口，其他措施，例如 深埋真皮缝线 或破坏，在表皮闭合之前可能是必要的。
任何类型的缝合线都可能不适用于受污染的、相对陈旧的伤口，或者缝合后感染风险较高的伤口，例如手或脚的小咬伤、刺伤或高速导弹伤口。
涉及深层结构（例如，神经、血管、导管、关节、肌腱、骨骼）的伤口以及覆盖大面积或涉及面部或手部的伤口可能需要特定的修复技术或转诊给外科专家。
简单间断缝合的并发症
感染
由于缝合线对皮肤的压力而导致皮肤切割或留下疤痕
缝合线过紧导致缺血和坏死
简单间断缝合设备
伤口卫生和闭合技术不必是无菌程序。 尽管接触伤口的器械（如镊子、针、缝合线）必须是无菌的，但对于免疫功能正常的患者，可以使用干净的非无菌手套以及干净但非无菌的水。一些操作者更喜欢无菌手套、更合身和更好的屏障保护。
清洁程序，屏障保护
面罩和安全眼镜（或面罩）、头帽、防护服、手套
无菌布巾、毛巾（用于伤口清创和缝合）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘）
无菌纱布方块（例如，10 厘米 × 10 厘米 [4 英寸 × 4 英寸])
持针器、齿钳或组织钩、剪刀和缝合材料（通常为不可吸收的单丝缝合线）。有关缝合材料的各种类型和尺寸的详细讨论，请参阅 撕裂伤。
有时使用夹板或其他材料（用于后期护理）来限制可能拉动缝合线的运动或皮肤张力
用于包扎伤口的材料
简单间断缝合的其他注意事项
在清洁和闭合的任何方面，伤口组织都容易受到进一步伤害。切勿用止血钳夹住伤口边缘，因为这样做会压碎组织；相反，在提起和外翻伤口边缘时，请使用组织钳或组织钩。
仅使用持针器（而不是止血钳或镊子）操作缝合线，因为持针器最牢固地握住针头而不会损坏它。
修复裂伤处的过度张力会增加伤口疤痕的程度。
简单间断缝合的定位
使患者舒适地斜躺或仰卧。
调整担架的高度，使您可以舒适地坐在或站在床边。
对于较长的撕裂伤，调整自己的位置，使撕裂伤与身体前部大致平行。
裂伤处应光线充足，最好有头顶手术灯。
间断缝合的分步描述
（见如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口 有关伤口准备、麻醉和敷料的分步说明。）
必要时清洁、麻醉、冲洗和清创伤口。
在伤口上放一块无菌的有孔布单。根据需要在附近放置额外的窗帘，以提供足够大的无菌工作区。
处理仪器
用惯用手握住持针器，食指沿侧面伸展。这种抓持提供了最大的控制力。一些专家建议在使用缝合线时不要将手指放在持针器的指孔中；这样做会使垂直皮肤插入针头变得更加困难。但是，从持针器上松开针时以及使用仪器（仪器系带）打结时，您可能会将手指放在孔中。
用非惯用手握住组织钳，就像握铅笔一样。不要将钳子的尖端紧紧贴在皮肤上，因为这会损坏组织。处理组织时仅使用带齿镊子或组织钩，以帮助防止压碎组织。
用食指伸向尖端，握住缝合剪刀，以便更好地控制。
插入缝线
一般情况下，将第一根缝线放在伤口中间。
装入持针器：用持针器的最尖端以 90 度角抓住针。 在针的近端和中间三分之一的交界处抓住针。
使用镊子的尖端作为钩子（或使用组织钩子）轻轻提起组织并在放置缝合线时根据需要外翻伤口边缘。在此步骤中正确的伤口边缘外翻对于真皮的最佳接近至关重要，最终有助于最大限度地提高强度并最大限度地减少愈合伤口的疤痕。
通过轻轻旋转手腕来放置缝合线，使针头沿着皮肤弯曲。
针头应以 90 度角进出皮肤（见图 简单的皮肤缝合）。 匹配撕裂伤两侧的咬合深度和咬合宽度。咬合深度应大于咬合宽度。
如果阻力很小，则将针头穿过伤口的两个边缘。如果阻力很大——或者如果你将缝合线放置在一个相对较宽的空间（可能发生在中断缝合闭合的前几条缝合线）——在穿过第一个伤口后将针头从撕裂伤的中心拔出边缘，然后将其重新连接到持针器上。继续缝合第二口，将其插入伤口的另一侧。
轻轻地将缝合线拉过针的路径，让缝合材料的一些自由端（例如 2 到 3 厘米）暴露在外。
从持针器上松开针头，让针头搁在无菌布巾上。
如下所述，使用仪器系dai住缝合线。
重复这些步骤，将所有后续缝合线放置在每个开放部分的中间，直到伤口没有剩余的间隙。每针缝线之间的间距与进针口至伤口边缘之间的距离相等（见图缝线间距）。
皮肤间断缝合
缝线起始并终止于伤口边缘对应皮肤处。A、B点深度相同。 伤口较深时缝线离伤口边缘较远。 应该将伤口深部（而非皮肤表面）宽度扩大来翻转皮缘。
缝合间距
每针缝线之间的间距与进针口至伤口边缘之间的距离相等。进针口与出针口与伤口边缘的距离应相等。
仪表领带
将持针器的尖端放在缝合线的入口和出口位置上方和之间。用你的非惯用手手动握住缝合线的长端（针端）。注意针的位置，小心不要让针刺到你的手。
要放下第一次打结，将缝合线的针端（长端）缠绕在持针器的末端两次。缠绕两次形成外科医生结的底部，防止第一次松脱。接下来，将持针器旋转 90 度，并用它抓住缝合线的自由（短）端。向相反方向拉你的手，安全地放下第一针缝合线，但不要太紧；由于在接下来的几个小时内伤口水肿发展，紧密缝合可能会切入皮肤并导致缺血。
在第二次和随后的打结时，将缝合线的针端缠绕在持针器上一次。用持针器抓住缝合线的自由端并向相反方向拉动以收紧结。这些后续的缝线结可能会被拉紧。
请注意，缝合线总是在持针器上拉动，并且每次缝合时，您的手都会在撕裂伤处以交替方向移动。坚持这种方法可以确保所有的结都是方结。
总共放置大约 4 次打结。最后一次打结后，用剪刀剪断缝线，留下约 1 厘米长的尾巴。
间断缝合的术后护理
包扎伤口（见 撕裂伤 和 如何清洁、冲洗、清创和包扎伤口）。
运动会导致伤口张力的夹板关节（例如，肘部背侧撕裂伤的肘部夹板）。
指导患者保持敷料干燥和到位，并在 2 天内返回进行伤口检查。
如果出现感染迹象（例如，疼痛加剧、肿胀、发红、发热、近端传播红色条纹 [感染性淋巴管炎]），则指导患者返回。
指导患者何时返回拆线，一般根据伤口部位：面部3～5天，头皮和躯干6～10天，手臂和腿部10～14天，14天用于覆盖关节的伤口。早期拆线有伤口裂开的风险；然而，为了减少面部缝合线的疤痕和交叉影线，可以在第 3 天去除一半的缝合线（即每隔一条缝合线），其余的在第 5 天去除。另一种方法是在第 3 天去除所有缝合线，然后使用伤口胶带支撑闭合。
间断缝合的警告和常见错误
在伤口的术前准备过程中，仔细检查伤口，避免经常出现未能注意到附近组织、异物或体腔穿透的相关损伤的错误。
避免缝合过紧并谨慎使用烧灼剂，因为两者都会导致组织缺血。