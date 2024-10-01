如何行经皮眶下神经阻滞

眶下神经阻滞麻醉同侧下眼睑，上脸颊，鼻翼和上唇。
经皮（口外）入路的使用频率低于口内入路（请参阅 如何做眶下神经阻滞，口内)，它的痛苦较小，并且可以提供更长的麻醉持续时间。
（参见 撕裂伤治疗的局部麻醉。）
经皮眶下神经阻滞的适应症
面部正中撕裂伤或其他手术治疗的损伤
当精确接近伤口边缘（例如，皮肤修复）很重要时，可使用具有更多优越性的神经阻滞剂代替局部麻醉药浸润，因为神经阻滞不会像局部浸润那样使组织变形。
经皮眶下神经阻滞的禁忌症
绝对禁忌证
对麻醉剂或输送载体过敏的病史
缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）
相对禁忌证
针头插入路径感染：使用 程序镇静 或采用不同的麻醉方法。
凝血障碍*：如果可行，应在手术前纠正 或使用不同的镇痛方法。
* 抗凝药物（例如房颤）会增加神经阻滞出血的风险，但如果抗凝治疗逆转，则必须平衡这种风险和血栓形成（例如 中风）的风险。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
经皮眶下神经阻滞的并发症
对麻醉剂的不良反应（见 局部麻醉治疗裂伤）
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）
麻醉剂或肾上腺素的血管内注射
血肿（例如，由于眶下静脉丛穿刺）
神经炎
针头穿过受感染区域会传播感染
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
经皮眶下神经阻滞设备
手套（无需无菌手套）
适当的个人防护设备（例如面罩、安全眼镜或面罩、帽子和防护服）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）
可注射的局部麻醉药，如不含肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，不含肾上腺素‡的0.5％布比卡因
用于注射麻醉剂的注射器（例如 3 mL）和针头（例如 25 或 27 号）
* 局部麻醉药将单独讨论（见 局部麻醉治疗裂伤）。
† 为了防止面动脉血管收缩（面动脉非常靠近经皮眶下神经阻滞的麻醉沉积部位），不推荐使用肾上腺素。
‡ 局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：1％的溶液（任何物质）表示10 mg/mL（1g/100 mL）。
经皮眶下神经阻滞的其他注意事项
在进行神经阻滞之前，请在医疗记录中记录任何先前存在的神经缺陷。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞程序。 对于无法合作或保持静止的患者考虑 镇静。
经皮眶下神经阻滞的相关解剖
眶下神经是上颌神经的末端，上颌神经是三叉神经的第二分支。
眶下神经通过眶下孔离开颅骨，眶下孔位于眶下嵴下缘下方 1 cm 处，当患者直视前方时，位于瞳孔正下方。
眶下神经的几个皮支分布在同侧面中部、下睑、鼻侧和上唇。
因此，眶下阻滞麻醉同侧下眼睑，上脸颊，鼻翼和上唇。
经皮眶下神经阻滞的定位
让患者采取坐位或仰卧姿势，以便能够对注射部位进行操作。
逐步描述：经皮眶下神经阻滞
检查眶下神经分布区域的感觉。
戴上手套并使用其他适当的个人防护设备。
触诊眶下脊并确定眶下孔（注射部位）。
用消毒液清洁皮肤部位。
如果正在使用麻醉剂，则在进针部位放置一团麻醉剂。
将针插入眶下孔正下方，稍微指向头侧并推进，直到引起感觉异常或针刚好碰到孔上方的上颌骨。不要将针头插入眶下孔。如果在插入过程中出现感觉异常，将针头抽出 1 至 2 毫米。
抽吸以排除血管内放置，然后缓慢（即，超过 30 至 60 秒）注入约 2 至 3 毫升的麻醉剂，靠近眶下孔，但不要注入眶下孔。 用手指轻轻按压眶下缘以防止下眼睑肿胀。
按摩该区域约10秒钟，以加快麻醉生效。
等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。
经皮眶下神经阻滞术后护理
确保注射部位止血。
指导患者有关麻醉消退的预期时间。
警告和常见错误：经皮眶下神经阻滞
为将针头断裂的风险降至最低，请勿弯曲针头、将针头插入到其最大深度（即针座），或在插入针头时尝试改变针头的方向。
为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在神经阻滞过程中报告感觉异常或疼痛。
为帮助防止血管内注射，注射前回吸。
经皮眶下神经阻滞的技巧和窍门
通过缓慢注射（例如，30 - 60秒），将麻醉溶液加热至体温，和/或用碳酸氢钠缓冲麻醉来减少注射疼痛。