如何行经皮眶下神经阻滞

绝对禁忌证

对麻醉剂或输送载体过敏的病史

缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）

相对禁忌证

* 抗凝药物（例如房颤）会增加神经阻滞出血的风险，但如果抗凝治疗逆转，则必须平衡这种风险和血栓形成（例如 中风）的风险。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。