如何进行程序镇静和镇痛

镇静催眠药（主要是镇静药、抗焦虑药和遗忘药）：

咪达唑仑 IV，IM，鼻内：短效镇静（苯二氮卓）； IV 起效 1 至 2 分钟，持续时间 10 至 40 分钟

丙泊酚 IV：超短效、深度镇静；开始 30 秒，持续 5 分钟

依托咪酯 IV：超短效、深度镇静；起效 5 至 15 秒；持续时间 5 到 15 分钟

镇静催眠药具有高度镇静作用（伴随着对疼痛的反应减弱），但它们不提供直接镇痛作用。当不需要控制疼痛时，它们可以单独给药。 如果需要，它们可能会辅以阿片类镇痛药（例如芬太尼）或可注射的区域或局部麻醉剂。

咪达唑仑通常单独用于在无痛或轻度疼痛手术前提供轻度镇静（抗焦虑）。它具有强大的记忆删除效果。

异丙酚和依托咪酯提供快速起效的深度镇静，适用于快速、痛苦的手术（如心律转复或关节复位）；它们的短持续时间也可以帮助减少由于在较长的程序中重复给药而导致的毒性药物水平积累的风险。

丙泊酚可能会引起低血压，这种低血压通常是短暂且易于控制的。它还可能引起短暂的呼吸抑制，通常通过打开患者的气道和刺激患者来控制。极少情况下，可能需要短时间使用【105979】球囊面罩通气支持【100003】。

依托咪酯既不会降低也不会升高血压或脉搏。低血压患者和心血管疾病患者（即有因脉搏和血压变化而失代偿风险的患者）可以考虑使用它。

阿片类药物（主要是镇痛药）：

芬太尼 IV：短效镇痛；起效 2 至 3 分钟，持续 30 至 60 分钟

阿片类药物产生镇痛作用，但也引起镇静。在 PSA 中，当需要镇痛时，阿片类镇痛剂通常用作镇静剂的辅助手段，这会增加呼吸抑制的风险。芬太尼常与咪达唑仑一起使用；每种都有一种逆转剂（纳洛酮和氟马西尼）。 如果患者的疼痛可能在手术后持续（例如，某些骨折或其他持续疼痛的损伤），则可以选择长效阿片类药物，如吗啡。

解离剂（主要是镇痛剂和遗忘剂）：

氯胺酮 IV，IM，鼻内：解离镇静；静脉起效 < 1 分钟，持续 10 到 20 分钟

氯胺酮会导致解离状态（恍惚状态的身心解离），可提供镇痛、镇静和健忘效果，但不会导致呼吸抑制或减弱上呼吸道张力或保护性反射，可能是有误吸风险的患者的首选。此外，氯胺酮不会引起低血压，但通常会适度增加脉搏和血压。氯胺酮可以单独给药或与镇静剂一起给药。但在 PSA 剂量下，* 氯胺酮不应与另一种镇痛剂一起补充。

*低剂量（亚解离性）氯胺酮（例如，0.1 至 0.2 毫克/千克）可提供显着镇痛而不引起解离；它可用于补充阿片类镇痛（例如，允许较小的芬太尼剂量）。

一氧化二氮（主要是抗焦虑）：

氧气中的一氧化二氮（30% 至 70%）：短效抗焦虑；起始和偏移 < 每次5分钟

一氧化二氮提供极好的抗焦虑作用，但仅具有轻微的健忘和镇痛作用。它通常不单独用于镇痛，但可以与（或作为辅助）镇痛剂、镇静剂或神经阻滞剂一起使用。它对儿童特别有用，因为它不需要静脉导管插入术。在儿童中，可能首选咪达唑仑或氯胺酮。在用于 PSA 的低剂量下，它是安全的。

逆转剂：