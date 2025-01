如何进行程序镇静和镇痛

1.American Society of Anesthesiologists Task Force on Moderate Procedural Sedation and Analgesia, American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, American College of Radiology, et al: Practice guidelines for moderate procedural sedation and analgesia 2018.Anesthesiology 128:437-479.

2.van der Merwe F, Vickery NJ, Kluyts HL, et al: Postoperative Outcomes Associated With Procedural Sedation Conducted by Physician and Nonphysician Anesthesia Providers: Findings From the Prospective, Observational African Surgical Outcomes Study.Anesth Analg.2022 Aug 1;135(2):250-263.doi: 10.1213/ANE.0000000000005819.Epub 2021 Dec 28.PMID: 34962901.

3.Beach ML, Cohen DM, Gallagher SM, et al: Major adverse events and relationship to nil per os status in pediatric sedation/anesthesia outside the operating room: A report of the pediatric sedation research consortium.Anesthesiology 124(1):80-88, 2016.doi: 10.1097/ALN.0000000000000933

4.Pergolizzi JV, Webster LR, Vortsman E, et al: Wooden chest syndrome: The atypical pharmacology of fentanyl overdose.J Clin Pharm Therapeutics First published online July 8, 2021.https://doi.org/10.1111/jcpt.13484

5.Zuarez-Easton S, Erez O, Zafran N, et al: Pharmacologic and nonpharmacologic options for pain relief during labor: An Expert review.Expert Rev 228(5 Supplement):S1246-S1259.doi: https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.03.003

6. Fujinaga M: Teratogenicity of nitrous oxide.Best Pract Res Clin Anaesthesiology 15(3):363-375, 2001.https://doi.org/10.1053/bean.2001.0180

7.Huang C, Johnson N: Nitrous oxide, from the operating room to the emergency department.Curr Emerg Hosp Med Rep4:11-18, 2016.doi: 10.1007/s40138-016-0092-3