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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何行眼神经阻滞

（眶上神经阻滞；滑车上神经阻滞）

作者：Richard Pescatore, DO, Delaware Division of Public Health
已审核/已修订 10月 2024
看法 进行患者培训

眼神经阻滞麻醉同侧前额、额头皮，有时也麻醉上眼睑。

（参见 撕裂伤治疗的局部麻醉。）

如何行眼神经阻滞

  • 前额头皮、前额、眉毛或上眼睑的撕裂伤或其他手术治疗的病变

当精确接近伤口边缘（例如，皮肤修复）很重要时，可使用具有更多优越性的神经阻滞剂代替局部麻醉药浸润，因为神经阻滞不会像局部浸润那样使组织变形。

眼神经阻滞的禁忌症

绝对禁忌证

  • 对麻醉剂或输送载体过敏的病史

  • 缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）

相对禁忌证

  • 针头插入路径感染：使用 程序性镇静 或不同的麻醉方法。

  • 凝血障碍*：如果可行，在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。

*抗凝药物（如房颤）增加神经阻滞出血的风险，但这必须与抗凝逆转时增加的血栓形成风险（如中风）相平衡。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。

眼神经阻滞的并发症

  • 对麻醉剂的不良反应（见 局部麻醉治疗裂伤

  • 麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）

  • 麻醉剂或肾上腺素的血管内注射

  • 血肿

  • 神经炎

  • 针头穿过受感染区域会传播感染

大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。

眼科神经阻滞设备

  • 手套（无需无菌手套）

  • 个人防护设备（如口罩、护目镜或面罩、帽子和防护服）

  • 消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）

  • 可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因

  • 用于注射麻醉剂的注射器（例如，3 mL）和针头（例如，25 或 27 号）

* 局部麻醉药讨论于 局部麻醉治疗裂伤

†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。

眼神经阻滞的其他注意事项

  • 在进行神经阻滞之前，请在医疗记录中记录任何先前存在的神经缺陷。

  • 如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞程序。 对于无法合作或保持静止的患者考虑 程序性镇静

眼神经阻滞的相关解剖

  • 眼神经是三叉神经的第一支。

  • 眼神经通过眶上孔/切迹离开颅骨，当患者直视前方时，在瞳孔正上方的眶上缘可触及。眼神经可能在离开颅骨之前在眶内分支——作为眶上神经和（更内侧）滑车上神经。

  • 眼神经的几个皮支然后蔓延到前额。

眼神经阻滞的定位

  • 让患者采取坐位或仰卧姿势，以便能够对注射部位进行操作。

眼神经阻滞的分步描述

  • 检查眼神经分布的感觉。

  • 戴上手套和其他适当的个人防护设备。

  • 触诊眶上缘并确定眶上切迹（注射部位）。

  • 用消毒液清洁皮肤部位，使其远离眼睛。

  • 如果使用麻醉剂，则在眶上切迹处放置一个皮肤小丘（浅皮内注射）。

  • 将针头插入更远的地方，轻轻地向内侧和轻微的头侧探入，以引起感觉异常。 不要将针头插入眶上孔。

  • 当感觉异常发生时，将针头撤回 1 至 2 毫米。

  • 抽吸以排除血管内放置，然后缓慢（即超过 30 至 60 秒）注入约 3 mL 的麻醉剂。 注射时，在眶上缘下施加压力（使用手指或纱布）以防止上眼睑肿胀。

  • 如果在针插入过程中没有出现感觉异常，将麻醉剂注入眶上切口（通过触诊识别）。 

  • 按摩该区域约10秒钟，以加快麻醉生效。

  • 如果这些注射不成功, 沿眼眶边缘皮下注射一条麻醉线, 以阻塞眼神经的分支。

  • 等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。

眼神经阻滞的术后护理

  • 确保注射部位止血。

  • 指导患者有关麻醉消退的预期时间。

眼科神经阻滞的注意事项和常见错误

  • 为将针头断裂的风险降至最低，请勿在针座处弯曲针头，将其插入到完全深度（即针座），或在插入时尝试改变针头的方向。

  • 为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在神经阻滞过程中报告感觉异常或疼痛。

  • 为帮助防止血管内注射，注射前回吸。

眼神经阻滞的技巧和提示

  • 通过缓慢注射（例如，30 - 60秒），将麻醉溶液加热至体温，并用碳酸氢钠缓冲麻醉来减少注射疼痛

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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