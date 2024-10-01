眼神经阻滞麻醉同侧前额、额头皮，有时也麻醉上眼睑。
（参见 撕裂伤治疗的局部麻醉。）
如何行眼神经阻滞
前额头皮、前额、眉毛或上眼睑的撕裂伤或其他手术治疗的病变
当精确接近伤口边缘（例如，皮肤修复）很重要时，可使用具有更多优越性的神经阻滞剂代替局部麻醉药浸润，因为神经阻滞不会像局部浸润那样使组织变形。
眼神经阻滞的禁忌症
绝对禁忌证
对麻醉剂或输送载体过敏的病史
缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）
相对禁忌证
针头插入路径感染：使用 程序性镇静 或不同的麻醉方法。
凝血障碍*：如果可行，在手术前纠正，或使用不同的镇痛方法。
*抗凝药物（如房颤）增加神经阻滞出血的风险，但这必须与抗凝逆转时增加的血栓形成风险（如中风）相平衡。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。
眼神经阻滞的并发症
对麻醉剂的不良反应（见 局部麻醉治疗裂伤）
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）
麻醉剂或肾上腺素的血管内注射
血肿
神经炎
针头穿过受感染区域会传播感染
大多数并发症是由于穿刺位置不准确引起。
眼科神经阻滞设备
手套（无需无菌手套）
个人防护设备（如口罩、护目镜或面罩、帽子和防护服）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）
可注射的局部麻醉药，如含1：100,000肾上腺素†的2％利多卡因，或长效麻醉剂，含1：200,000肾上腺素†的0.5％布比卡因
用于注射麻醉剂的注射器（例如，3 mL）和针头（例如，25 或 27 号）
* 局部麻醉药讨论于 局部麻醉治疗裂伤。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg；含肾上腺素的利多卡因，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：（任何物质）1％的溶液表示10 mg/mL（1 g/100 mL）。肾上腺素引起血管收缩，从而延长麻醉作用。心脏病患者应仅接受有限的肾上腺素（最多3.5 mL含有1：100,000肾上腺素的溶液）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。
眼神经阻滞的其他注意事项
在进行神经阻滞之前，请在医疗记录中记录任何先前存在的神经缺陷。
如果您不确定针头在哪里或患者不合作，请停止神经阻滞程序。 对于无法合作或保持静止的患者考虑 程序性镇静。
眼神经阻滞的相关解剖
眼神经是三叉神经的第一支。
眼神经通过眶上孔/切迹离开颅骨，当患者直视前方时，在瞳孔正上方的眶上缘可触及。眼神经可能在离开颅骨之前在眶内分支——作为眶上神经和（更内侧）滑车上神经。
眼神经的几个皮支然后蔓延到前额。
眼神经阻滞的定位
让患者采取坐位或仰卧姿势，以便能够对注射部位进行操作。
眼神经阻滞的分步描述
检查眼神经分布的感觉。
戴上手套和其他适当的个人防护设备。
触诊眶上缘并确定眶上切迹（注射部位）。
用消毒液清洁皮肤部位，使其远离眼睛。
如果使用麻醉剂，则在眶上切迹处放置一个皮肤小丘（浅皮内注射）。
将针头插入更远的地方，轻轻地向内侧和轻微的头侧探入，以引起感觉异常。 不要将针头插入眶上孔。
当感觉异常发生时，将针头撤回 1 至 2 毫米。
抽吸以排除血管内放置，然后缓慢（即超过 30 至 60 秒）注入约 3 mL 的麻醉剂。 注射时，在眶上缘下施加压力（使用手指或纱布）以防止上眼睑肿胀。
如果在针插入过程中没有出现感觉异常，将麻醉剂注入眶上切口（通过触诊识别）。
按摩该区域约10秒钟，以加快麻醉生效。
如果这些注射不成功, 沿眼眶边缘皮下注射一条麻醉线, 以阻塞眼神经的分支。
等待大约 5 到 10 分钟让麻醉剂生效。
眼神经阻滞的术后护理
确保注射部位止血。
指导患者有关麻醉消退的预期时间。
眼科神经阻滞的注意事项和常见错误
为将针头断裂的风险降至最低，请勿在针座处弯曲针头，将其插入到完全深度（即针座），或在插入时尝试改变针头的方向。
为了帮助防止神经损伤或神经内注射，指导患者在神经阻滞过程中报告感觉异常或疼痛。
为帮助防止血管内注射，注射前回吸。
眼神经阻滞的技巧和提示
通过缓慢注射（例如，30 - 60秒），将麻醉溶液加热至体温，并用碳酸氢钠缓冲麻醉来减少注射疼痛。