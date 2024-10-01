绝对禁忌证

对麻醉剂或输送载体过敏的病史

缺少引导针插入所需的解剖标志（例如，由于外伤）

相对禁忌证

*抗凝药物（如房颤）增加神经阻滞出血的风险，但这必须与抗凝逆转时增加的血栓形成风险（如中风）相平衡。与管理患者抗凝治疗的临床医生讨论任何预期的逆转，然后与患者讨论。