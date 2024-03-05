使用弹力袜覆盖将要应用石膏的区域近端和远端的区域（例如，约 5 至 10 厘米）。完成后，石膏应覆盖从手掌远端皱襞处的掌指关节近端到前臂中部和近端三分之一的交界处。

放置几层填充物（通常为 4层）。

将衬垫从远端到近端沿圆周包裹在将要施加石膏的区域上。用填充宽度的一半重叠底层。

将填充物牢牢贴在皮肤上，不要有缝隙，但不要太紧，以免影响血液循环。

根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉起皱区域的一些填充物以平滑填充物。

考虑在骨突出处添加填充物。

将铸型材料浸入温水中。

从铸型材料中轻轻挤出（不要拧出）多余的水。

将铸型材料从掌指关节的近端沿圆周涂抹到前臂的远端三分之一，与铸型材料宽度的一半重叠。在铸型材料的末端留下大约 2.5 厘米（1 英寸）的衬垫和弹力袜。

放置 8 到 10 层石膏（通常）以确保充分固定。每层重叠一半的宽度；这需要 2 到 3 次圆周形缠绕。

对于玻璃纤维，2 到 4 层通常就足够了（遵循产品特定的应用说明）。

抹平铸型材料以填充石膏中的空隙并符合手臂的轮廓。使用您的手掌而不是指尖来防止凹痕的形成，这会使患者容易患压疮。

在添加最后一层铸型材料之前，将弹力袜折回。将石膏外缘的额外的弹力棉布和棉垫回滚以覆盖夹板材料的毛边并形成光滑的边缘；将弹力袜固定在铸型材料下。

检查远端神经血管受损（例如，毛细血管再充盈和远端感觉和运动功能）。