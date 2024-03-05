短臂石膏从远端掌纹延伸到前臂的近端三分之一，用于固定手腕和前臂远端。
适应证
某些腕骨骨折和/或脱位（如豌豆骨骨折）
第二至第五掌骨骨折
禁忌证
近端或前臂中部骨折（这些需要固定以包括肘部）
使用石膏后伤口可能会继续肿胀
需要手术治疗并应使用夹板暂时固定的骨折
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维硬化的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
斯托克尼特
滚垫
石膏或玻璃纤维浇铸材料*，7.5 至 10 厘米（3 至 4 英寸）宽
强力剪刀和/或剪切机
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
* 两种材料同样有效。 选择取决于可用性和用户偏好。 材料的长度和宽度取决于被固定的身体部位。
体位
患者的体位应使操作者能够适当接触受影响的肢体。
患者坐着，肘部支撑在坚固、平坦的表面上。
在铸型过程中，肘部应保持 90° 屈曲。
手腕应固定在中立位置（约 20° 伸展）。
逐步描述操作步骤
使用弹力袜覆盖将要应用石膏的区域近端和远端的区域（例如，约 5 至 10 厘米）。完成后，石膏应覆盖从手掌远端皱襞处的掌指关节近端到前臂中部和近端三分之一的交界处。
放置几层填充物（通常为 4层）。
将衬垫从远端到近端沿圆周包裹在将要施加石膏的区域上。用填充宽度的一半重叠底层。
将填充物牢牢贴在皮肤上，不要有缝隙，但不要太紧，以免影响血液循环。
根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉起皱区域的一些填充物以平滑填充物。
考虑在骨突出处添加填充物。
将铸型材料浸入温水中。
从铸型材料中轻轻挤出（不要拧出）多余的水。
将铸型材料从掌指关节的近端沿圆周涂抹到前臂的远端三分之一，与铸型材料宽度的一半重叠。在铸型材料的末端留下大约 2.5 厘米（1 英寸）的衬垫和弹力袜。
放置 8 到 10 层石膏（通常）以确保充分固定。每层重叠一半的宽度；这需要 2 到 3 次圆周形缠绕。
对于玻璃纤维，2 到 4 层通常就足够了（遵循产品特定的应用说明）。
抹平铸型材料以填充石膏中的空隙并符合手臂的轮廓。使用您的手掌而不是指尖来防止凹痕的形成，这会使患者容易患压疮。
在添加最后一层铸型材料之前，将弹力袜折回。将石膏外缘的额外的弹力棉布和棉垫回滚以覆盖夹板材料的毛边并形成光滑的边缘；将弹力袜固定在铸型材料下。
检查远端神经血管受损（例如，毛细血管再充盈和远端感觉和运动功能）。
将手腕保持在中立位置，直到铸型材料充分硬化，通常需要 10 到 15 分钟。
缝合后治疗
建议患者在最初的 48 至 72 小时内尽可能将铸型肢体抬高至高于心脏水平。
安排或推荐适当的后续行动。
提供口头和书面指示。
建议患者保持石膏清洁干燥。
建议患者不要在皮肤和石膏之间插入任何物体，也不要切割石膏。
嘱咐患者注意疼痛加剧、麻痹/麻木和/或手指颜色改变等并发症。
如果患者在家口服药物无法控制疼痛，或石膏远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，请指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
将石膏固定在肿胀的前臂上可能会使患者易患 间隔室综合征。
使用棉垫太紧可能会导致间隔室综合症。
考虑在桡骨茎突和尺骨茎突上应用额外的填充物，以尽量减少压力点。
务必将手腕固定在中立位置（约 20° 伸展）。
如果出院后出现麻木、刺痛或紧绷感，应指导患者立即就医。
技巧和窍门
掌指关节应保持自由。