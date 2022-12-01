间隔综合征是指由于压力增加而使筋膜间隙过紧，引起组织缺血。早期症状为疼痛，其程度与损伤不成比例。依靠临床诊断，通过测定组织间隙压力确定诊断。治疗方法为筋膜切开术。

间隔综合征是一种自发持续性的恶性循环过程。 起初为组织损伤引起的水肿（软组织水肿或血肿）。 如果封闭筋膜室中的水肿继续发展，特别是小腿的前或后筋膜室，组织扩张空间较小，因此会使间质(筋膜腔)压力增加。隔室压力高于正常毛细管压力约8mmHg 时，细胞灌注会减缓并可能最终停止。（注：由于8 mmHg远低于动脉血压，细胞灌注可在脉搏消失前停止）。组织缺血进一步加重水肿，形成恶性循环。

随着缺血加重，肌肉出现坏死，并导致横纹肌溶解、感染和高钾血症。如不给予治疗，可导致截肢和死亡。低血压或动脉供血不足可损害组织灌注，哪怕仅是轻度升高的间隔室压力，从而导致间隔综合征恶化。坏死组织愈合后会出现挛缩。

间隔综合征主要发生在四肢，最常见于小腿和前臂。 但是，其他部位（例如，上臂，腹部，臀部）发生间隔综合征也有报道。

间隔综合征的病因 间隔综合征常见病因包括： 骨折

严重挫伤或挤压伤

血管损伤修复后的再灌注损伤 罕见的原因 包括毒蛇咬伤，烫伤，极度劳累，药物过量（海洛因或可卡因），过紧的石膏和绷带，以及其他用于限制肿胀的装备，都可升高隔内压力。昏迷期间长时间压迫肌肉可致横纹肌溶解。

间隔室综合征的症状和体征 间隔综合征最早出现的症状 是 疼痛加剧 表现为与损伤不成比例的疼痛，并由于室内肌肉被动牵拉加剧（例如，对于前腿的间隔综合征，被动踝关节跖屈和脚趾屈曲会牵拉隔内的肌肉）。紧随组织缺血5P症状之一疼痛的是：感觉异常、麻痹、苍白和无脉。触诊时，间隔有张力感。 经验与提示

间隔综合征的诊断 隔内压力测量 间隔综合征必须及时诊断并在发展成苍白和无脉等坏死征象前开始治疗。（参见如何测量前臂的隔室压力 和 如何测量小腿的隔室压力.)临床评估的难点： 有时并没有典型的症状和体征。

临床表现无特异性，可能是骨折本身引起的。

很多创伤病人精神状态会由于其他创伤和/或镇静药物而改变。 如何测量前臂的间隔室压力 视频 如何测量小腿的间隔室压力 视频 因此对高危患者，医生需常携带测压器进行压力测定并且熟记压力的低限值（正常≤8mmHg）。如果隔内压力大于30mmHg或在舒张压以下30mmHg内范围，可诊断间隔综合征。 （参见美国骨科医师学会的 clinical practice guideline 用于治疗急性筋膜室综合征。）

间隔综合征的治疗 筋膜切开术

监测钾水平并根据需要治疗高钾血症

根据需要治疗横纹肌溶解症 筋膜室综合征的初始治疗是移除肢体上所有的压迫性结构（如石膏、夹板），纠正低血压，镇痛并根据需要吸氧。监测钾水平并治疗患者 高钾血症 和 横纹肌溶解症。 除非隔内压力迅速降低，症状减轻，否则通常需要紧急筋膜切开术。筋膜切开时，皮肤切口需足够大，打开所有间隔，从而缓解压力。仔细检查所有肌肉，对无法存活的组织应清创。 如果坏死广泛需截肢。

关键点 间隔综合征一旦发生就会很严重。

如果疼痛与损伤程度不成比例，或隔室内肌肉被动拉伸引起疼痛加重，或者隔室张力较高时，都需要考虑间隔综合征。

如果隔内压力大于30mmHg或在舒张压以下30mmHg内范围，可诊断间隔综合征。

除非疾病在初始治疗后迅速缓解，否则应尽快行筋膜切开术。