如何复位桡骨头半脱位（扯肘症）

过度内旋或仰卧起坐可用于复位桡骨头半脱位（保姆肘）。这些技术是安全的，不需要特殊的设备，助手，镇痛/镇静或术后固定。
保姆肘复位术的适应症
桡骨头半脱位
保姆肘复位术的禁忌症
远端神经血管损害，表明损伤比桡骨头半脱位更严重
桡骨头区域以外的身体损伤迹象（畸形，肿胀，瘀伤，疼痛和压痛），除非表现轻微且已排除严重损伤
感染的证据
护手肘复位术的并发症
如果损伤范围比桡骨头半脱位更广泛且未能识别，则存在进一步损伤的可能
保姆肘复位术的设备
无
保姆肘复位术的其他注意事项
如果临床评估表明为单纯的桡骨头半脱位，则无需进行术前X线检查。但是，如果存在其他并发损伤的体征（畸形，肿胀，瘀伤，疼痛，压痛），则需要对可疑区域进行术前X线检查。
与旋后屈曲技术相比，极度旋前技术引起的疼痛更少，并且成功复位的几率也更高。
保姆肘复位术的相关解剖
环状韧带环绕桡骨并在两端附着于尺骨，因此在桡尺关节处将桡骨固定在尺骨上。
桡骨头与肱骨外上髁的关节联合处可在浅表部位触及。不同于上髁，当腕部旋前或旋后时，桡骨头会旋转。
保姆肘复位术的定位
将孩子放在照顾者旁边或照顾者的膝上，让照顾者握住孩子的躯干和未受影响的手臂。
保姆肘复位术的分步说明
对患肢进行术前检查：神经血管检查包括评估远端脉搏和毛细血管再充盈。触诊周围区域是否有触痛可能提示有其他损伤。
面对孩子，用一只手手掌握住患肘，将拇指放在桡骨头上。
用另一只手握住手腕，拇指和其他手指分别放在手腕的两侧。
向看护者解释该技术会引起短暂的疼痛。
保持肘部90度屈曲。
对于极度旋前技术, 迅速使前臂旋前。一些专家建议极度旋前后立即进一步屈肘。
对于旋后-屈曲技术, 用一个连续动作，快速，牢固地后旋前臂，然后充分屈肘。
聆听桡骨头处的咔嗒声或明显的爆裂声，这可能伴随复位成功。
保姆肘复位术的术后护理
成功复位后，孩子可能会哭几分钟。 不必要镇痛。
离开操作间，让孩子有时间开始使用手臂。几乎所有儿童都将在30分钟内自发开始使用手臂，或者开始使用手臂对别人提供的玩具或点心做出反应。
如果孩子在30分钟后没有移动手臂, 与父母一起制定护理计划，在以下选项中选择
尝试再次复位
如果孩子在回到家时没有完全使用手臂，则指示出院患者和家人返回（或去看家庭医生）
出院前进行肘部X线检查
注意以下事项:
复位成功后无需固定。
指导照顾者在抱起孩子时使用腋窝。
保姆肘复位术的提示和技巧
将拇指放在桡骨头上方可能有助于通过可触碰的咔嗒声或爆裂声识别复位成功。当使用旋后的方法复位时，一些专家建议在前臂屈曲时按压桡骨头，同时或不同时使腕部旋前或旋后。