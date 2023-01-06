桡骨头半脱位在幼儿中常见，是对前臂牵拉引起的，临床表现为拒绝移动手肘（假性麻痹）。
在成人中，桡骨头比桡骨颈宽，因此不能通过环绕颈的紧密韧带。2～3岁幼儿的桡骨头不比桡骨颈宽，容易穿过韧带滑出（桡骨小头半脱位）。
半脱位发生于成人牵着不愿向前走的幼儿前臂向前行走的场合。
（见脱位概述。）
经验与提示
桡骨小头半脱位的症状和体征
桡骨小头半脱位的症状包括疼痛和压痛。多数患者无法描述自己的症状，只是表现为不愿移动患臂。桡骨小头可能仅轻度压痛。
桡骨小头半脱位的诊断
通过病史
X线检查多正常，因此多数专家认为如果有明确牵拉病史，X线检查是不必须的，除非临床还怀疑存在其他诊断(1)。
关节复位具有诊断和治疗双重意义。
诊断参考文献
1.Eismann EA, Cosco ED, Wall EJ: Absence of radiographic abnormalities in nursemaid's elbows.J Pediatr Orthop 34 (4):426–431, 2014.doi: 10.1097/BPO.0000000000000126
桡骨小头半脱位的治疗
复位
复位手法包括
旋后屈曲
旋前复位
无论哪种手法都无需镇静或镇痛；患儿仅经历几秒钟的疼痛。极度旋前可有更高的首次尝试成功率（1)。 （参见如何复位桡骨头半脱位。）
旋后屈曲, 时，肘部完全伸展和旋后，然后弯曲。桡骨头复位时可感受到轻微的噼啪声或喀哒声。
旋前复位 时，医生握住患儿的肘部，并用一根手指在桡骨小头上适度的加压。然后用另一只手握住前臂远端并旋前。桡骨头复位时可感受到轻微的噼啪声。
患儿10～20分钟后可自由活动肘关节。如果没有活动，应行肘关节X线检查。如果有活动，则不用X线和制动。
如果疼痛或功能障碍持续时间> 24小时，应高度怀疑不完全复位或隐性骨折。桡骨头半脱位有20至40％的复发率。
治疗参考文献
1.Bek D, Yildiz C, Köse O, et al: Pronation versus supination maneuvers for the reduction of 'pulled elbow': A randomized clinical trial.Eur J Emerg Med 16 (3):135–138, 2009.doi: 10.1097/MEJ.0b013e32831d796a
关键点
桡骨小头半脱位发生于成人牵着不愿向前走的幼儿前臂向前行走或者在幼儿跌倒时抓住幼儿手腕的场合-多为一些家长无意识的动作。
多数患者无法描述自己的症状，不愿移动患臂提示损伤。
根据病史诊断，除非疑有其他诊断。
关节复位（采用旋后或旋前方式）时可感受到轻微的噼啪声或喀哒声。