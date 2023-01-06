复位

复位手法包括

旋后屈曲

旋前复位

无论哪种手法都无需镇静或镇痛；患儿仅经历几秒钟的疼痛。极度旋前可有更高的首次尝试成功率（1)。 （参见如何复位桡骨头半脱位。）

如何复位桡骨头半脱位（扯肘症） 视频

旋后屈曲, 时，肘部完全伸展和旋后，然后弯曲。桡骨头复位时可感受到轻微的噼啪声或喀哒声。

旋前复位 时，医生握住患儿的肘部，并用一根手指在桡骨小头上适度的加压。然后用另一只手握住前臂远端并旋前。桡骨头复位时可感受到轻微的噼啪声。

患儿10～20分钟后可自由活动肘关节。如果没有活动，应行肘关节X线检查。如果有活动，则不用X线和制动。

如果疼痛或功能障碍持续时间> 24小时，应高度怀疑不完全复位或隐性骨折。桡骨头半脱位有20至40％的复发率。