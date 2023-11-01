如何使用膝关节固定器

市售膝关节固定器*

* 有不同的品牌，但它们通常都包含从小腿中部延伸到大腿中部的厚泡沫/布包裹。包裹物由一系列绷带固定到位，并通过其体积提供支撑。附加的稳定性是通过可拆卸的刚性绷带实现的，这些绷带应用于设备的内侧和外侧，并通过钩环连接固定到位。