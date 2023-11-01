看法 进行患者培训
膝关节固定器是可移动的装置，可保持膝关节的稳定性。
膝关节固定器通常用于因固定而受益但可以在没有固定的情况下承受短时间的伤害，因此不需要铸造。
膝关节固定器的适应症
某些胫骨平台骨折
在等待非紧急手术修复或铸造时需要固定的膝关节骨折和韧带损伤
某些不需要修复的韧带损伤（作为最终治疗）
髌韧带损伤
一些髌骨脱位（例如，活动范围有限、表现出松弛和/或复位后没有完整伸肌机制的脱位）
股四头肌肌腱损伤
膝关节固定器的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
开放性骨折
膝关节固定器的并发症
下肢 深静脉血栓形成
关节僵硬
膝关节固定器设备
市售膝关节固定器*
* 有不同的品牌，但它们通常都包含从小腿中部延伸到大腿中部的厚泡沫/布包裹。包裹物由一系列绷带固定到位，并通过其体积提供支撑。附加的稳定性是通过可拆卸的刚性绷带实现的，这些绷带应用于设备的内侧和外侧，并通过钩环连接固定到位。
膝关节固定器的其他注意事项
在使用膝关节固定器之前，任何开放性伤口都应得到适当的治疗和覆盖。
很少需要镇痛。
膝关节固定器的相关解剖结构
膝关节韧带损伤可能涉及内侧副、前交叉、外侧和/或后交叉。
膝关节固定器的定位
患者仰卧，双脚支撑，膝盖伸直。
应用膝关节固定器的分步说明
遵循任何可用的特定于产品的说明和建议。
准备膝盖固定器和肩带。
将防盗器放在腿后面，垂直和横向放在膝盖后面。
如果防盗器有髌骨切口，请将切口与髌骨对齐。
如果防盗器有可拆卸或可调节的稳定杆，请将稳定杆沿腿的长轴内侧和外侧放置。
用膝盖上方和下方（通常是膝盖上方 2 个和膝盖下方 2 个）的紧固带（例如，钩环）固定稳定杆和固定器。
检查远端感觉和毛细血管再充盈。
如何使用膝关节固定器
视频
膝关节固定器的术后护理
膝关节固定器的警告和常见错误
不要将固定器放在腿上太低的位置，因为这不能有效地固定膝盖。
如果稳定杆已连接到包装中的防盗器上，则它们不太可能位于正确的位置，必须重新定位。
如果腿明显变细（即，与腿的其余部分相比，大腿非常大），则防盗器可能会滑落；这在患者站立之前可能并不明显。
膝关节固定器的提示和技巧
除非您确认患者可以不用拐杖走路，否则请使用拐杖。