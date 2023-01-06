髌骨脱位很常见，且几乎都是侧位的。可根据临床诊断; X线用于排除骨折。治疗包括镇痛和制动。

髌骨脱位与膝关节脱位不同，损伤更严重。

大多数患者是青少年女性，且有原发髌股骨畸形。许多髌脱位能自动复位。

通常髌骨脱位发生在人们突然改变方向或扭曲膝盖或向膝盖施加力时（如在足球，体操或棒球运动中挥动球棒时）。

合并伤包括

髌骨和股骨外侧髁软骨骨折

并发症包括

（见脱位概述。）

髌骨脱位的诊断 临床评估

X线排除骨折 除非自发地复位，髌骨脱位的临床表现很典型，如：髌骨移位可见且可触及，患者保持膝关节微曲，并不愿伸直。自发复位时常会出现关节积血，髌骨区域会有明显压痛。 髌骨脱位 髌骨脱位 特写比较一名男性患者因受伤导致膝盖骨（髌骨）脱位后的正常右膝（左）和肿胀的左膝。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 髌骨脱位（X线） 该膝前后视图显示髌骨脱位，其特征是髌骨在股骨髁间的正常位置之外，发生严重侧向移位。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 髌骨脱位 特写比较一名男性患者因受伤导致膝盖骨（髌骨）脱位后的正常右膝（左）和肿胀的左膝。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 髌骨脱位（X线） 该膝前后视图显示髌骨脱位，其特征是髌骨在股骨髁间的正常位置之外，发生严重侧向移位。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 正位、侧位以及髌骨片是为了除外骨折，即使脱位已经明显复位。

髌骨脱位的治疗 复位

制动 立即治疗髌骨脱位的方法是即刻复位，大多数患者不需要镇静剂或镇痛。复位时患者的髋关节需保持屈曲。医生轻轻的向内侧移动髌骨，同时伸直患者的膝盖。复位时可及明显的噼啪声，且畸形消失。 （参见如何复位外侧髌骨脱位。） 膝关节复位后，可立即通过其运动范围（屈曲和伸展）检查膝关节的稳定性。如果膝关节是稳定的，则可以用拐杖和弹性绷带进行治疗。如果膝关节不稳定，则需要膝关节固定器。 如何使用膝关节固定器 视频 如合并软骨损伤或是再发的关节不稳定需咨询骨科医生行门诊手术治疗。