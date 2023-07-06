膝外伤会引起内韧带（前、后交叉韧带）外韧带（中央和两侧）扭伤和半月板损伤。症状为关节疼痛、渗出，不稳定（严重扭伤时）和锁定（一些半月板损伤）。诊断方法为体格检查，有时借助于MRI。处理遵从PRICE原则；重伤者需石膏固定或手术治疗。

(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)

帮助稳定膝关节的关节外组织为肌肉（股四头肌，腘绳肌），附着物（神经丛）和囊外韧带。外侧面韧带位于关节囊外。内侧韧带（胫部）分囊外表层部分和关节囊深层部分。

维持膝关节稳定的结构为关节囊，后部韧带和前方血管丰富的交叉韧带。内侧和外侧的半月板为关节囊内软骨结构，其功能为缓冲冲击力和有限的关节稳定作用（见图膝关节韧带）。

膝关节韧带

膝关节最常见的损伤为

内侧副韧带

前交叉韧带

损伤机制预示损伤类型：

向内（外翻）力：通常，内侧副韧带，接着前交叉韧带，则内侧半月板（此损伤机制是最常见的，通常伴随着一些外旋及屈曲，例如打橄榄球时被拦截）

向外（内翻）力：通常情况下，外侧副韧带，前交叉韧带，或两者（第二常见的机制）

膝关节前、后两处受力以及过度伸展一般会使交叉韧带损伤。

受伤同时伴负重和旋转：通常，半月板

右膝纤维结缔组织 3D 模型

膝扭伤和半月板损伤的症状和体征 受伤开始数小时出现肿胀和肌肉痉挛。Ⅱ度扭伤者呈中至重度疼痛。Ⅲ度扭伤者疼痛较轻，少数伤者甚至能独立行走。 受伤时，有的患者可听到或感觉到噼啪声。提示前交叉韧带撕裂，但并不是很可靠的依据。 压痛和疼痛的位置取决于损伤： 内侧或外侧韧带扭伤：受损的韧带压痛

内侧半月板损伤：关节面（关节线压痛）内侧压痛

外侧半月板受伤：关节面侧向压痛

内侧和外侧半月板损伤：极度屈曲或伸直，或限制被动关节活动时疼痛更剧烈（锁定） 任何膝盖韧带或半月板受伤后会引起可见和可触及的关节积液。 浮髌试验（髌骨冲击触诊法）可用于检查关节积液。最好在患者仰卧时进行。检查者用一只手将股四头肌肌肉牢牢地滑向膝盖，并停在膝关节上方几厘米处。另一只手，检查者轻拍髌骨。如果髌骨弹跳（浮bin），则髌骨漂浮在液体中，表明膝关节有明显的积液。

膝扭伤和半月板损伤的治疗 轻度扭伤：保护、休息、冰敷、压迫和抬高（PRIZE原则）和早期制动

严重扭伤：夹板或者膝盖稳定装置，然后转诊至骨科医生行手术修复 大量积液（见图膝关节穿刺术）时给予引流可减轻疼痛和痉挛。膝关节置换的禁忌症包括抗凝治疗和受累膝关节的蜂窝织炎。 大多数 1 度和中度 2 度损伤最初可以通过PRICE方法治疗。鼓励早期适度运动。膝盖固定器很少被推荐用于扭伤和拉伤。 如何使用膝关节固定器 视频 大多数Ⅲ度和严重Ⅱ度扭伤需要石膏制动≥6周。 然而，一些Ⅲ度内侧副韧带损伤、前交叉韧带损伤需要行关节镜手术修补。严重受伤的病人需转诊至骨科医师接受手术治疗。 半月板损伤特点和治疗存在很大的不同。广泛的，复杂的，或垂直撕裂均可导致持续性积液或失能症状更可能需要手术治疗。患者的意愿可以影响治疗的选择。 物理治疗也许有用，这取决于损伤的性质和程度。 轻微扭伤不建议早期活动。固定器只能用于膝关节不稳定或骨折的患者，并且只能在整形外科医生诊治之前使用。最佳固定时间尚不清楚（1）。 治疗参考文献 1.Sommerfeldt M, Bouliane M, Otto D, et al: The use of early immobilization in the management of acute soft-tissue injuries of the knee: results of a survey of emergency physicians, sports medicine physicians and orthopedic surgeons. Can J Surg 58(1):48-53, 2015.doi:10.1503/cjs.004014