膝外伤会引起内韧带（前、后交叉韧带）外韧带（中央和两侧）扭伤和半月板损伤。症状为关节疼痛、渗出，不稳定（严重扭伤时）和锁定（一些半月板损伤）。诊断方法为体格检查，有时借助于MRI。处理遵从PRICE原则；重伤者需石膏固定或手术治疗。
(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)
帮助稳定膝关节的关节外组织为肌肉（股四头肌，腘绳肌），附着物（神经丛）和囊外韧带。外侧面韧带位于关节囊外。内侧韧带（胫部）分囊外表层部分和关节囊深层部分。
维持膝关节稳定的结构为关节囊，后部韧带和前方血管丰富的交叉韧带。内侧和外侧的半月板为关节囊内软骨结构，其功能为缓冲冲击力和有限的关节稳定作用（见图膝关节韧带）。
膝关节韧带
膝关节最常见的损伤为
内侧副韧带
前交叉韧带
损伤机制预示损伤类型：
向内（外翻）力：通常，内侧副韧带，接着前交叉韧带，则内侧半月板（此损伤机制是最常见的，通常伴随着一些外旋及屈曲，例如打橄榄球时被拦截）
向外（内翻）力：通常情况下，外侧副韧带，前交叉韧带，或两者（第二常见的机制）
膝关节前、后两处受力以及过度伸展一般会使交叉韧带损伤。
受伤同时伴负重和旋转：通常，半月板
膝扭伤和半月板损伤的症状和体征
受伤开始数小时出现肿胀和肌肉痉挛。Ⅱ度扭伤者呈中至重度疼痛。Ⅲ度扭伤者疼痛较轻，少数伤者甚至能独立行走。
受伤时，有的患者可听到或感觉到噼啪声。提示前交叉韧带撕裂，但并不是很可靠的依据。
压痛和疼痛的位置取决于损伤：
内侧或外侧韧带扭伤：受损的韧带压痛
内侧半月板损伤：关节面（关节线压痛）内侧压痛
外侧半月板受伤：关节面侧向压痛
内侧和外侧半月板损伤：极度屈曲或伸直，或限制被动关节活动时疼痛更剧烈（锁定）
任何膝盖韧带或半月板受伤后会引起可见和可触及的关节积液。
浮髌试验（髌骨冲击触诊法）可用于检查关节积液。最好在患者仰卧时进行。检查者用一只手将股四头肌肌肉牢牢地滑向膝盖，并停在膝关节上方几厘米处。另一只手，检查者轻拍髌骨。如果髌骨弹跳（浮bin），则髌骨漂浮在液体中，表明膝关节有明显的积液。
膝扭伤和半月板损伤的诊断
临床评估
X线排除骨折
有时行MRI
膝关节扭伤和半月板损伤的诊断主要是临床诊断。由于开始疼痛非常剧烈，常延缓应力测试。
有大量关节积液和（或）明显不稳定膝关节的患者应怀疑其 膝关节脱位自动复位；此时，由于腘动脉可能受损，应立即做详细血管评估，包括踝臂指数 (ABI)和CT血管造影。然后对膝关节进行全面检查。 有疼痛和积液表现的患者都应检查主动膝关节伸展情况以了解有无膝伸肌断裂（如四头肌或髌韧带撕裂；髌骨或胫骨结节骨折）。
经验与提示
应力试验
应力试验可评估韧带的完整性，判断是部分还是完全撕裂。但是，如果患者疼痛和肌肉肿胀、痉挛明显时，先进行X线检查排除骨折后再进行测试。此外，严重的肿胀和肌肉痉挛可能使关节的稳定性难以评估。此类患者应在2至3天后检查（肿胀和痉挛消退后）。延迟的膝关节检查比膝关节MRI在判断半月板及前交叉韧带损伤方面更为灵敏（86％vs 76％[1]）。
床旁应力试验是为了某些特殊的损伤，虽然大多数测试并非准确或可靠。测试时，医生移动关节应按被测试韧带常规保护关节避免过度运动的方向进行。
研磨试验, 时患者俯卧，医生压住患者的大腿。检查者使患膝屈曲90°， 并旋转小腿，同时向膝盖方向按压小腿（压缩），然后旋转同时牵拉小腿远离膝盖（牵引）。压缩和旋转过程中的疼痛提示半月板损伤;牵引和旋转时疼痛提示韧带或关节囊损伤。
检查内、外侧副韧带方法：患者仰卧位屈膝20°，腘窝肌肉放松。检查者一手置于膝关节被检测韧带的对侧面；另一手托住脚跟。将下肢向外侧弯曲测试内侧韧带，向内侧弯曲检测外侧韧带。急性损伤后关节中度不稳定提示半月板损伤或十字韧带和副韧带撕裂。
Lachman试验 是急性前交叉韧带撕裂最敏感的检测 (2)。患者仰卧时，检查者托住患者的大腿与小腿，保持膝关节弯曲20°. ，然后小腿向前移动。胫骨较股骨呈过度被动向前运动提示前十字韧带撕裂。
影像学
不是每个病人都需要X线检查。然而，正位，侧位和斜位X线可用于除外骨折。渥太华膝盖规则可用于界定那些更可能患有骨折、需要特别治疗的患者。任一下列条件存在时需行X线检查：
年龄>55岁
孤立的髌骨压痛（膝关节没有其他骨骼压痛）
腓骨小头压痛
不能屈膝90°
受伤后立即无法承重，且在急诊不能完成4步行走试验，无论是否有跛行
初步评估通常不需要MRI。合理的做法是保守治疗数周后症状仍没有缓解再行MRI检查。然而，严重创伤或怀疑关节内损伤，不能以其他方式排除时，还是应该行MRI。
可能会进行其他测试以检查相关损伤：
如果怀疑膝关节脱位或严重过度伸展，则进行动脉造影或 CT 血管造影检查是否有可疑的动脉损伤
肌电图和/或神经传导检查很少直接进行，但用于损伤后数周至数月仍存在典型神经症状的患者
诊断参考
1.Rayan F, Bhonsle S, Shukla DD: Clinical, MRI, and arthroscopic correlation in meniscal and anterior cruciate ligament injuries.Int Orthop 2009 33 (1):129–132, 2009.doi: 10.1007/s00264-008-0520-4
2.Benjaminse A, Gokeler A, van der Schans CP: Clinical diagnosis of an anterior cruciate ligament rupture: A meta-analysis.J Orthop Sports Phys Ther 36 (5):267–288, 2006.doi:10.2519/jospt.2006.2011
膝扭伤和半月板损伤的治疗
轻度扭伤：保护、休息、冰敷、压迫和抬高（PRIZE原则）和早期制动
严重扭伤：夹板或者膝盖稳定装置，然后转诊至骨科医生行手术修复
大量积液（见图膝关节穿刺术）时给予引流可减轻疼痛和痉挛。膝关节置换的禁忌症包括抗凝治疗和受累膝关节的蜂窝织炎。
大多数 1 度和中度 2 度损伤最初可以通过PRICE方法治疗。鼓励早期适度运动。膝盖固定器很少被推荐用于扭伤和拉伤。
大多数Ⅲ度和严重Ⅱ度扭伤需要石膏制动≥6周。
然而，一些Ⅲ度内侧副韧带损伤、前交叉韧带损伤需要行关节镜手术修补。严重受伤的病人需转诊至骨科医师接受手术治疗。
半月板损伤特点和治疗存在很大的不同。广泛的，复杂的，或垂直撕裂均可导致持续性积液或失能症状更可能需要手术治疗。患者的意愿可以影响治疗的选择。
物理治疗也许有用，这取决于损伤的性质和程度。
轻微扭伤不建议早期活动。固定器只能用于膝关节不稳定或骨折的患者，并且只能在整形外科医生诊治之前使用。最佳固定时间尚不清楚（1）。
治疗参考文献
1.Sommerfeldt M, Bouliane M, Otto D, et al: The use of early immobilization in the management of acute soft-tissue injuries of the knee: results of a survey of emergency physicians, sports medicine physicians and orthopedic surgeons. Can J Surg 58(1):48-53, 2015.doi:10.1503/cjs.004014
关键点
应力试验（通常在受伤后几天完成的）在鉴别部分还是完全的韧带撕裂方面是必需的，并且比MRI灵敏度更高。
患者损伤后出现关节积液，需考虑前交叉韧带和其它关节内的结构损伤。
大量关节积血和/或关节严重不稳定，需考虑膝关节脱位和腘动脉损伤。
膝关节疼痛和积液时，查看膝关节伸展情况以了解有无神膝装置断裂（如四头肌或髌韧带撕裂；髌骨或胫骨结节骨折）。
数周保守治疗后症状不缓解或严重创伤及怀疑明显关节内损伤却无法用其他方法除外时，可行MRI检查。