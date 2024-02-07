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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何应用固定手指夹板

作者：Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

手指夹板是固定受伤手指并保持其稳定性的装置。

适应证

  • 远端指骨骨折

  • 手指肌腱损伤（例如， 槌指, 泽西手指, 胸花受伤)

  • 远端指间关节 (DIP) 脱位

  • 不稳定的手指扭伤/脱臼，没有通过胶带充分固定

禁忌证

绝对禁忌证

  • 开放性骨折*

* 在等待手术干预时，可以使用临时手指夹板来稳定开放性骨折。

相对禁忌证

并发症

  • 循环损害（例如，由于胶带太紧引起）

  • 僵硬（例如，由未受影响的关节固定引起）

设备

  • 泡沫支撑的可锻铝夹板

  • 胶带 1.25 厘米（½ 英寸）

  • 坚固剪刀将夹板剪成一定长度

有多种市售夹板可用于治疗特定损伤（例如，青蛙形、弯曲的手指）。这种预制夹板通常只能用于手指；他们通常有弯曲的翅膀以固定夹板。还必须固定掌指 (MCP) 关节的手指夹板通常由一块扁平的、笔直的泡沫铝条制成，操作员将其切割并弯曲成适当的尺寸和角度。

其它考虑

  • 夹板固定前应减少脱位和成角骨折。

  • 如果需要操作，请在夹板之前考虑指神经阻滞。

  • 通常（例如，在槌状指中），为了尽量减少僵硬，只有受影响的指间关节被固定，而未受影响的关节则可以自由活动（例如， 槌指）。

  • 一些手指损伤（例如，成角或不稳定的近节指骨骨折）需要用阴沟夹板固定掌骨和手腕。

体位

患者的位置应使操作者能够适当接触患者受影响的手指。最终的关节定位和关节固定技术的选择取决于损伤的类型。以下是一些特定伤害的夹板位置。

  • 远端指骨骨折：DIP 关节完全伸展

  • 锤状指（远端指骨伸肌腱损伤）：在过度伸展时仅对 DIP 关节进行夹板固定

  • 泽西指（屈指深肌撕脱）；远端和近端指间关节（分别为 DIP 和 PIP）轻微屈曲（如 15 至 30°

  • MCP错位：MCP关节在50左右° 屈曲

逐步描述操作步骤

  • 选择（或制作）适当长度的夹板。

  • 对于全手指夹板，从 MCP 关节到指尖进行背侧测量。

  • 对于还包括 MCP 关节的夹板，剪一段从刚好经过指尖到掌骨底部的长度。

  • 模制夹板以将手指固定在适当的位置。

  • 将夹板放在手指的背面。

  • 在每个指骨周围使用胶带将夹板固定到手指上以固定目标关节（例如，对于 PIP 固定，在近端和中指骨周围应用胶带）。

缝合后治疗

  • 安排或推荐适当的后续行动。

  • 告诉患者保持夹板干燥以防止皮肤浸渍。

  • 建议 槌指 患者在夹板更换夹板时保持手指伸展，因为任何屈曲都会破坏愈合过程，并可能延长恢复时间。

  • 如果在家中口服药物无法控制疼痛，请指导患者寻求进一步护理。

警示和常见错误

  • 对于远端指骨损伤，将夹板伸出手指末端，以保护指尖。

  • 在夹板中形成弯曲时考虑患者指骨的实际长度。

  • 仅固定特定伤害所需的关节。并非所有手指损伤都需要完全固定手指，这会导致关节僵硬。

  • 由于屈肌腱和伸肌腱的复杂系统促进了手指运动，因此仔细且有时是详细的检查对于确定合适的夹板类型至关重要。

技巧和窍门

  • 可以使用多种特定的手指和拇指夹板（例如，DIP 关节伸肌夹板可用于 槌指 受伤）。

  • 在切割和弯曲直的泡沫铝夹板后，将切角修圆并弄平，以免它们戳伤患者。用布带包裹切割边缘，以防止锋利的边缘造成伤害。

  • 青蛙夹板应用于手指的掌侧表面。

  • U 形铝夹板可用于治疗远端指骨骨折，因为它们为指尖提供额外保护。

  • 伙伴胶带固定法（将两根手指绑在一起）是治疗轻微手指扭伤的另一种方法。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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