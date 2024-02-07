如何应用固定手指夹板

泡沫支撑的可锻铝夹板

胶带 1.25 厘米（½ 英寸）

坚固剪刀将夹板剪成一定长度

有多种市售夹板可用于治疗特定损伤（例如，青蛙形、弯曲的手指）。这种预制夹板通常只能用于手指；他们通常有弯曲的翅膀以固定夹板。还必须固定掌指 (MCP) 关节的手指夹板通常由一块扁平的、笔直的泡沫铝条制成，操作员将其切割并弯曲成适当的尺寸和角度。