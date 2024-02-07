糖钳臂夹板是一种用于固定手腕和手臂以防止手腕和前臂的旋后和旋前的装置。
适应证
桡骨远端骨折
尺骨远端骨折
禁忌证
无
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
Stockinette（足以覆盖从掌指 [MCP] 关节到肱骨中部的区域）
卷填料（例如棉卷） 7.5 厘米（3 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料，7.5 至 10 厘米（3 至 4 英寸）宽——足够覆盖从肘部周围的 MCP 关节的一侧到 MCP 关节的另一侧
强力剪刀和/或剪切机
弹性绷带，通常为 7.5 至 10 厘米（3 至 4 英寸）宽
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
糖钳夹板
体位
患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手。
腕部夹板应处于中立或稍稍伸展的位置，角度为 10 至 20°
用夹板固定以保持肘部90度屈曲。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套。
应用弹力袜，覆盖从远端到 MCP 关节到肱骨中部的区域。
在绷带上打一个洞，让拇指伸出。
将 MCP 关节的衬垫包裹到肱骨中部；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。
根据需要平滑填充。撕掉任何多余填充物的区域，以防止局部皮肤压力增加。
铺设一段夹板材料，其长度与从近端到 MCP 关节的距离相匹配，该距离围绕肘部延伸并返回到 MCP 关节。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。
或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
将夹板材料从 MCP 关节掌侧表面沿肘部周围的前臂掌侧表面涂抹, 然后沿前臂背侧涂抹回 MCP 关节的背侧表面 （在掌骨头处）。
在手中，将额外的长绷带和棉垫折叠在夹板材料的边缘。
将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。
将手腕保持在中立位，即伸展约 10 至 20° °，肘关节屈曲 90°，直到夹板材料变硬。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。
缝合后治疗
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。
如果在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
为了避免僵硬和功能丧失，请勿将手腕固定在 0° 伸展/屈曲，同时避免手腕屈曲。
技巧和窍门
温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。