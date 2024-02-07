戴无菌手套。

应用弹力袜，覆盖从远端到 MCP 关节到肱骨中部的区域。

在绷带上打一个洞，让拇指伸出。

将 MCP 关节的衬垫包裹到肱骨中部；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险。

根据需要平滑填充。撕掉任何多余填充物的区域，以防止局部皮肤压力增加。

铺设一段夹板材料，其长度与从近端到 MCP 关节的距离相匹配，该距离围绕肘部延伸并返回到 MCP 关节。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 8 到 10 层（使用单层衬垫时）。

或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

将夹板材料从 MCP 关节掌侧表面沿肘部周围的前臂掌侧表面涂抹, 然后沿前臂背侧涂抹回 MCP 关节的背侧表面 （在掌骨头处）。

在手中，将额外的长绷带和棉垫折叠在夹板材料的边缘。

将弹性包裹物从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。

将手腕保持在中立位，即伸展约 10 至 20° °，肘关节屈曲 90°，直到夹板材料变硬。