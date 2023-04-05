气压伤是由压力变化引起人体腔隙中气体量变化所导致的组织损伤。它可以影响耳（导致耳痛、失聪、和/或前庭症状）或鼻窦（引起疼痛和充血）。有时诊断需要行听力测试和前庭检查。治疗上，病情需要时给予减充血剂、止痛剂、有时可口服糖皮质激素，对严重内耳、中耳或窦损伤患者可予手术修复。

(参见潜水伤概述和气压伤概述。)

潜水可影响外耳，中耳和内耳。通常潜水者在下潜过程中觉耳胀和耳痛；如果压力不能很快平衡就可能出现中耳出血和鼓膜破裂。潜水时冷水流入中耳可导致眩晕、恶心和丧失方向。耳道检查可发现鼓膜充血，鼓室积血，鼓膜穿孔，气耳镜吹气时鼓膜活动减弱等；经常出现传导性听力丧失。如果在潜水上升过程中或上升后中耳内的压力仍然升高，则面神经可能会受到压迫（面部气压轻瘫），导致同侧上面部和下面部麻痹。上面部和下面部的虚弱将面部气压轻瘫与中风或动脉气体栓塞区分开来 (1)。

内耳气压伤 (IEBT) 由于迷路窗（圆形或椭圆形窗）破裂或赖斯纳膜、基底膜或盖膜撕裂而发生。症状包括耳鸣、听力损失、头晕、不平衡、眩晕、眼球震颤、共济失调、恶心和呕吐，通常在活动和大声喧哗时加重，休息后好转。当难以平衡中耳压力时，症状通常在下降期间开始，但可能在上升期间发生，可能是由于耳蜗或前庭器官内的空气膨胀。潜水后几天也会出现症状，通常是由举重或用力引起的（2）。

窦气压伤大多影响额窦，其次筛窦和上颌窦 (3)。在上升或下潜过程中，潜水者可感觉到轻微的压力到剧烈疼痛，并有受累窦腔充血的感觉，有时出现鼻出血。疼痛可以很剧烈，有时伴有面部压痛。上颌窦过压会压迫三叉神经的上颌支，导致脸颊感觉过度。蝶窦的过度压迫偶尔会压迫视神经，导致视力下降或失明（3, 4)。

少数情况下，鼻窦可能破裂导致气颅，伴有面部或口腔疼痛、恶心、眩晕或头痛。上颌窦破裂可导致复视，归因于动眼神经功能障碍。上颌窦三叉神经受压可引起面部感觉异常。体格检查可发现鼻窦压痛或鼻出血。

气压创伤也可能是由于在上升到高空的过程中，环境压力的降低而发生的。

耳和鼻窦气压伤的诊断 临床评估

有时，听力测试和前庭测试 气压伤仅导致耳部或鼻窦疼痛，通常通过临床诊断。 有内耳损伤症状(如耳鸣、听力丧失或眩晕)的患者需检查是否有前庭功能不全的体征，并进行紧急的正规听力测试 、前庭检查，可能还需要手术。 这些患者应转诊给耳鼻喉科医生，因为及时手术治疗迷路窗撕裂可以逆转听力损失。 对于不复杂的窦气压伤，影像检查（如X线、CT）是没必要的，但对于怀疑有窦破裂的患者CT是有用的。

耳部和鼻窦气压伤的治疗 解充血药和镇痛药

有时需口服糖皮质激素，有时需手术修复，或两者都需要 大部分耳和窦气压伤能自行缓解，只需要对症治疗和门诊随访。 窦和中耳气压伤的药物治疗是一样的。解充血剂（通常0.05%氧甲唑啉，每鼻腔2喷，每天2次，3～5天；或伪麻黄碱，30～60mg口服，每天2～4次，最大剂量240mg，3～5天）可以帮助打开堵塞的腔隙。严重患者可给予经鼻皮质类固醇激素治疗。可使用非甾体类消炎药或阿片类药物缓解疼痛。 如果出现出血或有迹象表明存在渗出，需给予抗生素治疗（如阿莫西林500mg口服，12小时1次，连续治疗10天；甲氧苄胺嘧啶/磺胺甲噁唑口服，首剂加倍，每天2次，连续10天）。 对于中耳气压伤，有医生主张给予短疗程口服皮质类固醇激素治疗（如泼尼松60mg口服，每天1次，6天，然后7～10天后减量）。 如果症状严重或持久应求助耳鼻喉科专家。 对于严重的内耳、中耳或窦损伤患者可进行紧急手术治疗（如行鼓膜切开术直接修补破裂的圆窗或卵圆窗，行中耳液体引流或窦减压）。

耳部和鼻窦气压伤的预防 在潜水过程中，通过频繁吞咽或捏紧鼻孔呼气来开放咽鼓管，平衡中耳跟环境的压力来预防耳气压伤。耳塞后面的压力不能达到平衡，因此在潜水时不能使用。 从潜水前12至24小时开始，使用0.05%羟甲唑啉鼻喷剂进行预防，每天两次，每个鼻孔两次，或每天两次或四次口服30至60毫克的伪麻黄碱，最大剂量为240毫克/天，可降低耳朵和鼻窦气压伤的发生率。如果充血没有缓解，或存在上呼吸道感染，或过敏性鼻炎未得到控制者，不能进行潜水。