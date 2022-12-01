平衡异常感是一个不精确的词，患者常用来描述各种相关的感觉，包括

昏眩（一种即将晕厥的感觉）

头晕

不平衡感或不稳定感

一种精神恍惚的感觉

一种旋转的感觉

眩晕 是在没有实际运动时自我或环境运动的感觉。 通常患者感受到的运动是旋转性的—一一种旋转性感觉—一但某些患者仅感觉到向一侧倾倒感。眩晕不是一项诊断—一它仅是对一系列感觉的描述。

这些感觉可能还伴有恶心、呕吐、难以维持平衡或步态等。

可能是因为这些感觉常常难以用语言来描述，患者通常交替使用“头晕”、“眩晕”，以及一些其他的词汇来形容，并且常常前后不一致。不同的患者即使患有相同的疾病，他们对各自症状的描述常不一致。患者甚至在同一次就诊过程中因为医生提问方式的不同，对他们的“头晕”作出不同的描述。由于这些差异，尽管眩晕只是各种平衡异常感中的一类，许多临床医师仍将二者混为一谈。

无论如何描述，头晕和眩晕总是容易混淆，特别是当还伴有恶心与呕吐的时候。这些症状会影响患者从事一些精细的或危险性的工作，如驾驶，飞行或是操作重型机器等。

眩晕占所有患者就医原因的5%～6%。任何年龄均可发生，但老年人更多见；有时候，40%的40岁以上人群都曾有眩晕的经历。眩晕可以是暂时性的或慢性的。慢性眩晕的定义是持续 >一个月以上，在老年人中更为常见。

头晕和眩晕的病理生理学 前庭系统是涉及平衡的主要神经系统。这一系统包括 解剖与功能：内耳 图片 Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.All rights reserved. 内耳的前庭器

第8对脑（前庭蜗）神经，将前庭器产生的信号传递至中枢

位于脑干的前庭核和小脑 内耳和第8对脑神经的异常为外周性病变。前庭核、位于脑干的神经通路和小脑的异常为中枢性病变。 平衡感尚需整合来自眼的视觉信号输入和来自外周神经（通过脊髓）的本体感觉信号输入。大脑皮质接收并整合下级中枢的输出信息从而产生运动觉。 中耳和内耳 3D 模型 前庭器 感知静止，运动和重力的方向，由以下部分组成 3对半规管

2对耳石器—球囊和椭圆囊 旋转运动引起半规管内内淋巴液沿运动平面的流动。根据内淋巴液流动的方向，刺激或抑制沿半规管分布的毛细胞向神经元输出信号。球囊和椭圆囊中相似的毛细胞埋藏于碳酸钙晶体形成的基质（耳石）中。重力引起的耳石移位刺激或抑制毛细胞向神经元输出信号。

头晕和眩晕的病因 有许多结构性（创伤、肿瘤、退行性）、血管性、感染性、毒性（包括与药物有关）和特发性原因（见表眩晕和眩晕的一些原因), 但只有一小部分病例是由严重的疾病引起的。 头晕伴眩晕的最常见原因涉及周围前庭系统的某些部位： 良性阵发性位置性眩晕

梅尼埃病

前庭神经元炎

迷路炎 其他病因包括中央前庭病变（最常见的是偏头痛），与整体性大脑功能有关的病变，精神疾病，或是与视觉系统或本体感觉输入有关的病变。有时候并无明确的病因可循。 最常见的非眩晕性平衡感觉异常病因常不明确，但通常非耳源性的，原因可能是 药物作用

多种因素影响或特发性的 与整体性大脑功能有关的非神经性病变有时表现为平衡异常感而很少有眩晕。这些病变通常与低血压、低氧血症、贫血、低血糖等引起体内某些物质（如氧、葡萄糖）输送异常的疾病有关，严重时，上述异常可导致晕厥。这些病变通常与低血压、低氧血症、贫血、低血糖等引起体内某些物质（如氧、葡萄糖）输送异常的疾病有关，严重时，上述异常可导致晕厥。 此外，一些激素水平异常（如：甲状腺疾病、月经、怀孕）可引起平衡异常感。许多作用于中枢神经系统的药物可导致平衡异常感，这些作用通常非对于前庭系统的毒性。 有时候平衡异常感和眩晕可能是心因性的。患有恐慌症、过度通气综合征、焦虑或者抑郁症的患者可能会出现头晕。 持续性知觉性姿势性眩晕（PPPD），有时被描述为慢性内部摇摆，平躺时会消失，持续3个月以上，其持续性没有临床解释，被归类为慢性功能性疾病。它可以由其他急性病症引起，如 良性阵发性位置性眩晕（BPPV） 或前庭偏头痛，也可能是 焦虑症的表现。 未补偿的外周前庭无力会导致平衡失调，而不是眩晕，并且经常会导致转头时的视觉模糊。它可能是前庭神经元炎、偏头痛伴眩晕、梅尼埃病、头部外伤或内耳手术的结果。 在老年患者中，平衡异常感通常与由药物的副作用和年龄引起的视觉，前庭功能和本体感觉下降等多重因素有关。两种最常见的内耳相关疾病是：良性阵发性位置性眩晕和梅尼埃病。 表格 平衡异常感和眩晕的病因 表格

头晕和眩晕的评估 病史 现病史应包括患者的感觉，最好用开放性的问题（如：“不同的人对眩晕有不同的表述，你能尽量大致描述一下你的感觉吗？”）大致上，有特指的问题如，是否有昏眩，头晕，失去平衡或旋转感，等等，这种虽能让患者的描述更清楚，但却将患者的感觉人为分类的做法是不必要的。其他更有价值且清晰明了的要素有： 发病初期的严重程度

后续发病的严重程度和特点

症状持续或是呈周期性

如果是周期性发病，发作频率和持续时间

诱发和缓解因素（如，有头/身体的位置改变诱发）

相关耳部症状（如，听力损失、耳闷、耳鸣）

对患者的影响及是否引起相关功能障碍 患者的平衡异常感是单次、突然、急性发作还是慢性、反复性发作？首次发作是最严重的一次（前庭危象）吗？每一发作周期持续多久，诱发因素或加重因素是什么？需特别向患者询问头部的运动情况，起身，曾处于焦虑或抑郁状态及月经史。重要的伴随症状包括头痛、听力损失、耳鸣、恶心和呕吐、视觉损害、局部无力和行走困难。应估计疾病对患者生活影响的严重程度：患者是否有跌倒？患者是否对驾驶和外出产生犹豫？患者是否因疾病耽误工作？ 系统回顾应该寻找病因性的异常，包括上呼吸道感染症状（影响内耳）；胸痛，心悸（心脏疾病）；呼吸困难（肺病）；黑便（胃肠道失血引起的贫血）；以及体重改变或对冷、热的耐受力差（甲状腺疾病）。 既往史应注意最近有无头部外伤（通常有明确病史），偏头痛，心、肺疾病，以及麻醉品滥用和酗酒史。尚需了解目前服用的药物，服药史包括近期药物品种和剂量的改变。 体格检查 体格检查从检查生命体征开始，包括是否发热，心动过速或心律失常，立、卧位血压，注意起立后血压的下降（直立性低血压）及起立是否诱发眩晕。如果起立能够诱发眩晕，应让患者再取仰卧位，待眩晕症状消失后，转动患者头部，看是否诱发眩晕，以区别眩晕是由体位诱发还是由头部运动诱发。 耳科和神经科体检十分重要。具体来说，患者仰卧，检查眼睛是否存在自发性 眼震，方向和持续时间。需特别注意眼震的方向和持续时间，以及眩晕的发生。 行全面的 床旁耳科体检，观察外耳道有无耳漏和异物，检查鼓膜是否有感染或穿孔的迹象。 观察患者步态，行指鼻试验和Romberg试验了解大脑功能(见如何评估感觉)。由专科医生进行 Fukuda步进测试（闭眼就位，以前被称为Unterberger试验），以帮助发现单侧前庭病变。完善神经科体检，包括脑神经功能的检查。正在研究使用HINTS检查（头部冲动、眼球震颤、倾斜测试）来区分急性前庭综合征的中枢和外周原因。 危险信号 要特别注意以下情况： 头、颈部疼痛

共济失调

意识丧失

局部神经功能损害

严重的、持续的症状> 1小时 临床表现解析 通常鉴别诊断需根据主诉的特点作出（如：眩晕是头部不稳定感还是旋转性）。但是患者对症状表述前后不一致及症状的特异性差让诊断变得不可靠。较好的方法是注意起病时间和症状持续时间，诱发因素，伴随症状和体检的发现，特别是耳科和神经科体检结果。 某些一组的表现具有高度的诊断价值（见表头晕和眩晕的一些病因），特别是那些帮助区别周围性和中枢性前庭疾病的表现。 周围性：耳部症状（如：耳鸣、耳闷、听力损失）通常指向周围性病变。它们通常表现为旋转性平衡异常感，而不是泛泛的头晕（除非是无法代偿的周围性前庭功能低下）。症状通常是阵发性的，较严重，呈周期性发作；周围性眩晕很少有持续性的平衡异常感。周围前庭病变引起的平衡异常感很少导致意识丧失。

中央性：很少有耳部症状，但是步态和平衡障碍很常见。眼震无固视抑制现象。 检查 突发的以及患者正在发作眩晕需行指氧饱和度和血糖测试。女性患者需行早孕测试。大多数临床医师还会为患者行心电图检查。根据患者表现决定是否行其他检查（见表头晕和眩晕的一些病因），但对于急性发作伴头痛、神经系统体征及其他提示中枢神经系统疾病的表现总体上建议行钆增强的MRI检查。 有中枢性前庭病理慢性症状的患者应进行钆增强 MRI 以寻找证据 中风, 多发性硬化症，或其他中枢神经系统病变。 床旁检查听力和前庭功能异常或可疑的患者需行正规的听力学检查和眼震电图检查。 可以做心电图、动态心电图监测心脏节律异常、超声心动图、运动负荷试验来评估心脏功能。 实验室检查通常帮助很小，除非是慢性眩晕和双侧听力损害的患者有梅毒血清学检查的指征。

头晕和眩晕的治疗 头晕和眩晕的治疗应针对病因进行，包括停用、减量或调换任何可能引起眩晕的药物。 如果患者存在前庭异常，并且是继发于活动性梅尼埃病、前庭神经元炎或迷路炎，最有效的前庭神经抑制剂是口服抗组胺/抗胆碱能药物（例如，美齐嗪25至50 mg，每天3次）或地西泮（每6至8小时口服2至5 mg，严重眩晕患者在监督下给予更高剂量）。所有此类药物可导致嗜睡，所以对某些患者限制使用。恶心可用丙氯拉嗪10mg肌注，一日4次，或25mg纳肛，一日2次治疗。良性阵发性位置性眩晕可由有经验的医师用Epley手法（耳石复位）治疗。梅尼埃病患者最好在耳鼻喉科医师指导下应对这一慢性疾病，初始治疗包括低盐饮食以及服用保钾利尿剂。 对继发于单侧前庭功能下降的持续性或复发性眩晕（如继发于前庭神经元炎）患者进行前庭康复可以获益，这需要由一名有经验的理疗师完成。大多数患者可以获得良好的代偿，尽管部分患者，特别是老年患者代偿比较困难。通过理疗使老年患者和部分残疾患者可以获得重要的安全知识。

老年医学药典: 头晕和眩晕 随着人们年龄的增长，掌管平衡的器官功能减退。 例如，在昏暗的光线下视物困难，内耳结构退化，本体感觉变得不灵敏，以及对血压的调节机制反应下降（如，体位改变，餐后的影响）。老年人因患心、脑血管疾病导致眩晕的可能性加大。他们也更多地服用可能导致眩晕的药物，如，抗高血压、心绞痛、心衰、癫痫、焦虑药物以及一些抗生素，抗组胺药，安眠药等。因此，老年人的平衡异常感常由多种原因引起。 尽管各年龄段的眩晕患者都会感到不适，但平衡异常感和眩晕给老年患者带来更多困扰。那些虚弱的患者因跌倒发生骨折的风险更高；害怕活动和跌倒常严重影响他们的日常生活。 除病因治疗，患有平衡异常感和眩晕的老年患者可能从理疗和增强肌肉力量的锻炼中获益，以尽量延长其独立行动的能力。