吞食腐蚀性物质（强酸和强碱），会灼伤上消化道，有时导致食管或胃穿孔。症状包括流涎、吞咽困难以及口腔、胸部、胃部疼痛；其后可能会发展成消化道的狭窄。有时需要断性内窥镜检查。治疗以支持为主。胃排空和活性炭治疗是禁忌的。发生穿孔则行外科治疗。
(参见 于中毒的基本原则。）
在世界范围内，80%的腐蚀性物质吞食发生在幼儿身上，通常是意外吞食少量物质，预后较好。在成人中，常见于自杀人群吞食大量腐蚀性物质，通常危及生命。常见的腐蚀剂来源包括固体和液体腐蚀剂的排放、便盆清洁剂。工业用品通常比家用品所含腐蚀剂的浓度大，因此所造成的损害也更严重。
腐蚀性狭窄的病理生理
强酸会造成凝固性坏死，形成焦痂，限制了进一步的损害。强酸对胃的损害甚于食管。
强碱会造成液化性坏死，不形成焦痂，损害呈持续性，直至碱性被中和或稀释为止。强碱对食管的损害甚于胃部，但大量食入时两者都会严重受损。
固体腐蚀剂易残留小颗粒，黏附并灼伤组织，阻碍进一步摄食并引起局部损伤。由于液态制剂不黏附，易致大量摄入，损害可能较广。液态腐蚀剂还可能被吸入气道，导致上呼吸道损伤。
腐蚀性狭窄的症状和体征
早期症状包括流涎和吞咽困难。严重病例口腔、喉部、胸部或腹部迅速出现疼痛、呕吐，有时可见出血。气道灼伤会引起咳嗽、气促、喘鸣。
口腔内可见红肿的组织；然而，腐蚀性液体也许已经造成深部消化道的损害不伴有口腔的灼伤。
食管穿孔会引起纵隔炎，伴随严重胸痛、心动过速、发热、气促和休克。胃穿孔会导致腹膜炎。食管和胃穿孔会在数小时、数周或期间任何时间内发生。
即使早期症状很轻并经治疗充分，数周后仍可能发生食管狭窄。狭窄可导致食道缩短或变窄以及吞咽困难和运动障碍。
摄入腐蚀性物质的幸存者发生以下疾病的风险更高 食管癌。
腐蚀性狭窄的诊断
内镜检查
根据口腔内有否灼伤来判断有无食管和胃的灼伤是不可靠的，所以当症状或病史提示摄入量不少时，存在精确内镜检查的指征，以明确食管和胃有无灼伤及其严重程度。不需要立即进行内窥镜检查；在考虑进行内窥镜检查之前，患者应该稳定下来。
胸部 X 线片对评估食管穿孔的敏感性有限，因此如果怀疑穿孔，应进行胸部和腹部的 CT 扫描。
腐蚀性灼伤的治疗
避免胃排空
有时可通过口服液体稀释
一般来说，酸和碱摄入的处理方式相似，并给予支持性护理。（注意：禁忌以催吐和洗胃促使胃排空，这将使上消化道再度置于腐蚀物质之下。也禁忌用碱性物质（反之亦然）试图来中和酸性腐蚀物、纠正pH，此举可能导致严重的热反应。活性炭也属禁忌之列，因其可能穿透灼伤的组织，干扰内镜的评价结果。最后鼻胃管也是禁忌，因其可损伤已受伤的粘膜表面。）
经验与提示
口服牛奶或水稀释仅在吞食后的几分钟内有效，但如果吞食的是固体腐蚀剂，则延迟的稀释也可能会起效。患者有恶心、流涎、喘鸣和腹胀等表现时应避免口服稀释治疗。
食管或胃穿孔需予抗生素和外科手术治疗 (见急性穿孔)。不推荐静脉注射皮质激素或预防性使用抗生素。灼伤后狭窄可予探条扩张术治疗，如狭窄严重或对治疗无反应，用肠段施以食管旁路修复术。
关键点
大量腐蚀性物质或具有工业强度的腐蚀产品摄入会产生很严重的后果。
碱通过液化造成破坏，直到被充分稀释。
不予洗胃，不予活性炭或用于中和的酸或碱治疗。
考虑食管和胃灼伤，需做胃镜检查，即使无口腔灼伤表现。
使用抗生素和手术治疗穿孔。