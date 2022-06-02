避免胃排空

有时可通过口服液体稀释

一般来说，酸和碱摄入的处理方式相似，并给予支持性护理。（注意：禁忌以催吐和洗胃促使胃排空，这将使上消化道再度置于腐蚀物质之下。也禁忌用碱性物质（反之亦然）试图来中和酸性腐蚀物、纠正pH，此举可能导致严重的热反应。活性炭也属禁忌之列，因其可能穿透灼伤的组织，干扰内镜的评价结果。最后鼻胃管也是禁忌，因其可损伤已受伤的粘膜表面。）

经验与提示

口服牛奶或水稀释仅在吞食后的几分钟内有效，但如果吞食的是固体腐蚀剂，则延迟的稀释也可能会起效。患者有恶心、流涎、喘鸣和腹胀等表现时应避免口服稀释治疗。

食管或胃穿孔需予抗生素和外科手术治疗 (见急性穿孔)。不推荐静脉注射皮质激素或预防性使用抗生素。灼伤后狭窄可予探条扩张术治疗，如狭窄严重或对治疗无反应，用肠段施以食管旁路修复术。