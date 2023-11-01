看法 进行患者培训
应力性骨折是一种程度较轻的不完全骨折，常见于跖骨干。其由反复负重应力引起。
应力性骨折并非通常由离散的损伤（如跌落、击打）所致，而发生在反复受力和过度负载超过支撑肌肉吸收应力能力以后。应力性骨折见于近端股骨，骨盆或下肢。超过50％累及下肢，尤其是脚的跖骨干。近端应力性骨折提示存在代谢性骨病，例如 骨质疏松症。
跖骨应力性骨折（行军骨折）一般出现在下列情况
跑步者改变跑步强度，跑步时间过快，或两者均有。
缺乏运动者负重长途行走（如征募的新兵）
跖骨应力性骨折最多见于第二跖骨。其他危险因素包括以下因素：
弓形足（足弓高）
减震质量不佳的鞋子
骨质疏松症
应力性骨折也可能是女运动员三联征（闭经、饮食失调和骨质疏松症）的征兆。
应力性骨折的症状和体征
发生在长时间或高强度训练后的前脚疼痛、运动停止后很快消失，是跖骨应力性骨折早期典型表现。在随后的训练中，疼痛出现的时间越发提前，疼痛可加剧导致无法进行训练，即使在不负重时疼痛仍然持续。体征可能包括急性炎症的证据，或仅因局部压力或足部挤压而重现疼痛。
负重时持续深部腹股沟或大腿疼痛的患者必须接受股骨近端应力性骨折评估。有该骨折的患者应去专科就诊。
应力性骨折的诊断
X线摄片或骨扫描
建议行标准的X线摄片检查，在受伤后2～3周骨痂形成前可能无异常发现。早期诊断可能需要二磷酸锝骨扫描或 MRI。股骨近端或骨盆应力性骨折的女性可能患有未确诊的骨质减少，可能需要额外的检查（例如， 双能X射线吸收测定法。)
应力性骨折的治疗
限制负重运动
治疗包括停止负重，例如，在受累足(如果患者有跖骨应力性骨折)，并使用拐杖。虽然有时候会打石膏，但更推荐穿木鞋或其他市场可买到的治疗用鞋或靴子来避免肌肉萎缩。骨折愈合一般需6～12周时间。