发生在长时间或高强度训练后的前脚疼痛、运动停止后很快消失，是跖骨应力性骨折早期典型表现。在随后的训练中，疼痛出现的时间越发提前，疼痛可加剧导致无法进行训练，即使在不负重时疼痛仍然持续。体征可能包括急性炎症的证据，或仅因局部压力或足部挤压而重现疼痛。

负重时持续深部腹股沟或大腿疼痛的患者必须接受股骨近端应力性骨折评估。有该骨折的患者应去专科就诊。