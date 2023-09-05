双磷酸盐是一线治疗。该药通过抑制骨吸收来保存骨量，减少高达50%的椎体和髋部骨折 (3)。 在使用双膦酸盐治疗3个月后骨转化开始减少，最早在开始治疗一年后骨折风险降低。双磷酸盐可口服或静脉给药。双磷酸盐类药物包括以下：

有证据支持口服双膦酸盐（例如阿仑膦酸盐或利塞膦酸盐）的治疗持续时间为 5 年，或静脉注射唑来膦酸的治疗持续时间为 3 年；然而，对于一些骨折风险特别高的患者，可能需要更长的治疗时间（4）。

口服双磷酸盐必须空腹服用，并用一杯水（8 盎司，250 毫升）服用。给药后，患者必须保持直立至少 30 分钟（伊班膦酸钠 60 分钟），在此期间不得口服任何其他药物，因为食物会降低生物利用度。当肌酐清除率＞35毫升/分钟时，使用这些药物是安全的。口服双磷酸盐类药物可引起食道刺激。导致药物转化时间延迟的食道疾病及有上消化道疾病症状是口服双膦酸盐类药物的相对禁忌症。当患者不能忍受或者是无法依从口服双膦酸盐时可使用双磷酸盐的静脉制剂。

在使用双膦酸盐、罗莫单抗或地诺单抗(5)进行抗再吸收治疗的患者中，很少报道颌骨骨坏死和不典型股骨骨折。危险因素包括侵入性牙科手术，静脉使用双磷酸盐和肿瘤。其减少骨质疏松症相关骨折的 收益远远大于这个小风险。尽管一些牙医要求患者在进行侵入性牙科手术前数周或数月停止使用双膦酸盐，但尚不清楚这样做是否会降低下颌骨坏死的风险。

长期双膦酸盐的使用可能增加不典型股骨干骨折的风险 (6)。这些骨折发生在较小创伤后或无创伤，部位通常在股骨中段，可能之前数周或 数月有出现大腿疼痛。 即使症状只是单侧的，骨折也可能是双侧的。

为了尽量减少 骨折的发生率，如发生下列情况应考虑停止双膦酸盐 的使用

双膦酸盐治疗的开始和持续时间以及间歇性停药（停药期）取决于患者的风险因素，例如年龄，合并症，既往骨折史，DXA扫描结果和跌倒风险。禁药期为1年或更长时间。 在暂停双膦酸盐的患者中应严密监测新的骨折或DXA扫描中骨质流失加速的证据，尤其是在停止治疗 2 年或更长时间之后。

在使用抗骨吸收药物(如双膦酸盐)治疗期间，骨转换被抑制，如血清或尿液(空腹)n -端肽交联(NTX)或c -端肽交联(CTX)水平低。因此，骨转换标志物的测量可以帮助确定治疗的依从性以及充分的吸收，这对于监测服用口服双膦酸盐的患者特别有用。这些指标在治疗结束后至少2年内可能保持在低水平。在未经治疗的患者，骨转换指标水平增加，尤其是较高的水平，提示骨折风险增加。然而，骨转换指标水平是否应该被用作何时开始 或结束休药期的标准目前尚未明确。

骨质疏松性骨折后立即开始使用双膦酸盐一直存在争议，因为理论上担心这些药物可能会阻碍骨愈合。然而，大多数专家建议在骨折住院期间开始服用双磷酸盐（9）。没有理由推迟治疗以获得 DXA 扫描，因为髋部或椎骨脆性骨折确定存在骨质疏松症。

狄诺塞麦 是一种针对核因子 kappa-B 配体 (RANKL) 受体激活剂的单克隆抗体，通过抑制破骨细胞形成来减少骨吸收（10）。德诺苏单抗可能对不耐受或对其他疗法无反应的患者或肾功能受损患者有帮助。该药物治疗10年有良好的安全性 (11)。低血钙症患者禁用德诺苏单抗，因为它会引起钙转移，从而导致严重的低血钙症和诸如手足抽搐的不良反应。在服用地诺单抗的患者中，很少有关于颌骨骨坏死和非典型股骨骨折的报道。

服用地诺单抗的患者不应休药，因为停止使用该药可能会导致骨矿物质密度的快速损失，并且重要的是会增加骨折的风险，尤其是椎骨骨折，经常是多个锥体的骨折(12)。如果以及何时 地诺塞麦 停药后，患者应过渡到双磷酸盐，例如静脉注射唑来膦酸至少一年，如果存在持续的骨折风险，则需要更长时间（13）。

雷洛昔芬是一种选择性雌激素受体的调节剂（SERM），用于不适合双磷酸盐类或德尼单抗药物治疗的女性骨质疏松症患者。该药每日口服一次可使脊椎骨折降低50%，但目前尚无证据显示可以减少髋骨骨折 (14)。雷洛昔芬对子宫无作用，在乳腺组织中能抵消 雌激素的作用。它降低了浸润性乳腺癌的风险。雷洛昔芬 可能会增加血栓栓塞的风险。

雌激素可维持骨矿物质密度及预防骨折。然而，由于存在其他更有效的治疗方法以及与雌激素治疗相关的潜在危害，其使用仅限于选定的病例。使用 雌激素 可增加血栓栓塞和子宫内膜癌的风险，并可能增加患乳腺癌的危险。子宫完整的女性通过服用含雌激素孕激素可以降低子宫内膜癌的风险（参见 激素治疗）。然而，联合服用孕激素和雌激素会增加患乳腺癌、冠状动脉疾病、中风和胆道疾病的风险。因此，潜在的危害 雌激素 对于大多数女性来说，治疗骨质疏松症的危害超过了其潜在的好处。

鼻用鲑降钙素不应该常规被用于治疗骨质疏松症。鲑降钙素可以用于短期急性骨折后的镇痛，如椎体骨折引起内啡肽作用导致的疼痛(15)。它没有被证实可以减少骨折。