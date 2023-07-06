跟腱撕裂常发生于踝关节做背屈运动，尤其是跟腱肌腱拉紧时。诊断是通过体格检查，有时需要MRI检查。治疗主要是足底屈曲夹板固定并立即转诊至整形外科医生；可能需要手术修复。
(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)
跟腱撕裂很常见。通常在跑步或跳跃过程中发生，常见于中年男性和运动员。少见的跟腱自发性断裂与使用氟喹诺酮类抗生素或皮质类固醇有关联。
肌腱撕裂可能是部分的或完全的。
跟腱撕裂的症状和体征
远端腓肠肌疼痛导致行走困难，特别是跟腱完全撕裂时。腓肠肌会有肿胀和瘀血。
完全撕裂时有可触及的缺损，通常发生在近端肌腱止点2-6cm处。
跟腱撕裂的诊断
临床评估
有时行MRI
跟腱撕裂的诊断根据临床表现（1)。 病人可以弯曲脚踝并不能排除撕裂的可能。
如果临床医生怀疑跟腱撕裂，可以进行3项主要检查来帮助确诊。
汤普森试验, （腓肠肌挤压试验）患者俯卧，挤压腓肠肌诱发跖屈。包括以下结果：
完全性撕裂，无踝关节跖屈或减弱。
部分撕裂，有时结果正常，因此容易漏诊。
Matles测试 是用来评估静息张力的。患者俯卧，膝盖弯曲90°以缩短腓肠肌。比较患者的双脚。包括以下结果：
如果跟腱完好无损，则会发生踝关节跖屈20至30°。
如果跟腱撕裂，脚会落到中立位置。
Matles测试对撕裂的敏感度为88％，特异度为85％。
触诊肌腱间隙, 要求患者受伤的腿站立（如果可能的话）。然后临床医生轻轻触诊跟腱并感觉是否有间隙;间隙表示肌腱撕裂。
检查跟腱撕裂体格检查比MRI更灵敏（2)。 一项关于跟腱撕裂患者的研究（2012）发现，如果所有3项测试（Thompson，Matles，间隙触诊）均为阳性，则对于跟腱撕裂的敏感性为100％。根据美国骨科医师学会的指导方针（2009），对撕裂的诊断只需要以下一项（3):
这3项测试中有2项阳性。
其中1例为阳性以及踝关节跖屈减弱。
超声检查越来越多地用于确认肌腱撕裂或在需要成像时区分部分撕裂和完全撕裂。由经验丰富的操作员完成的诊断准确性似乎很好。
诊断参考
1.Maffulli N: The clinical diagnosis of subcutaneous tear of the Achilles tendon: A prospective study in 174 patients.Am J Sports Med 26 (2):266–270, 1998.doi:10.1177/03635465980260021801
2.Garras DN, Raikin SM, Bhat SB, et al: MRI is unnecessary for diagnosing acute Achilles tendon ruptures: Clinical diagnostic criteria.Clin Orthop Relat Res 470 (8):2268–2273, 2012.doi: 10.1007/s11999-012-2355-y
3.Chiodo CP, Glazebrook M, Bluman EM, et al: Diagnosis and treatment of acute Achilles tendon rupture: Practice guideline.J Am Acad Orthop Surg 18 (8):503–510, 2010.doi: 10.5435/00124635-201008000-00007
跟腱撕裂的治疗
跖屈夹板固定
立即转诊至骨科医生
治疗
对于跟腱撕裂的初始治疗包括脚踝跖屈位夹板固定，然后立即转诊至骨科医生。
跟腱撕裂是否需要手术治疗还存在争议。
治疗主要为跖屈位踝关节后夹板固定4周且避免负重。