跟腱撕裂常发生于踝关节做背屈运动，尤其是跟腱肌腱拉紧时。诊断是通过体格检查，有时需要MRI检查。治疗主要是足底屈曲夹板固定并立即转诊至整形外科医生；可能需要手术修复。

(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)

跟腱撕裂很常见。通常在跑步或跳跃过程中发生，常见于中年男性和运动员。少见的跟腱自发性断裂与使用氟喹诺酮类抗生素或皮质类固醇有关联。

肌腱撕裂可能是部分的或完全的。

跟腱撕裂的症状和体征 远端腓肠肌疼痛导致行走困难，特别是跟腱完全撕裂时。腓肠肌会有肿胀和瘀血。 完全撕裂时有可触及的缺损，通常发生在近端肌腱止点2-6cm处。

跟腱撕裂的诊断 临床评估

有时行MRI 跟腱撕裂的诊断根据临床表现（1)。 病人可以弯曲脚踝并不能排除撕裂的可能。 如果临床医生怀疑跟腱撕裂，可以进行3项主要检查来帮助确诊。 汤普森试验, （腓肠肌挤压试验）患者俯卧，挤压腓肠肌诱发跖屈。包括以下结果： 完全性撕裂，无踝关节跖屈或减弱。

部分撕裂，有时结果正常，因此容易漏诊。 跟腱撕裂的腓肠肌挤压试验 隐藏详情 Walter A 的视频Schrading, MD, FACEP, FAWM; Associate Professor, Department of Emergency Medicine; Director, Office of Wilderness Medicine; UAB Medicine, The University of Alabama at Birmingham. 单侧异常汤普森试验 隐藏详情 Video courtesy of Danielle Campagne, MD. Matles测试 是用来评估静息张力的。患者俯卧，膝盖弯曲90°以缩短腓肠肌。比较患者的双脚。包括以下结果： 如果跟腱完好无损，则会发生踝关节跖屈20至30°。

如果跟腱撕裂，脚会落到中立位置。 Matles测试对撕裂的敏感度为88％，特异度为85％。 Matles测试 隐藏详情 Matles 测试的目的是让检查员检查脚的自然跖屈，跟腱完整，以及受伤的脚踝没有跖屈（表明 Matles 测试呈阳性）。在 Matles 测试中，患者俯卧，膝盖弯曲，检查员评估脚的位置。在此图像中，前面的脚显示没有跖屈（即，脚完全平放（到中立位置，0° 跖屈）。该结果为阳性 Matles 测试。背景中的足部显示足底屈曲 20 至 30°，表明跟腱没有断裂（即跟腱完好）。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 触诊肌腱间隙, 要求患者受伤的腿站立（如果可能的话）。然后临床医生轻轻触诊跟腱并感觉是否有间隙;间隙表示肌腱撕裂。 检查跟腱撕裂体格检查比MRI更灵敏（2)。 一项关于跟腱撕裂患者的研究（2012）发现，如果所有3项测试（Thompson，Matles，间隙触诊）均为阳性，则对于跟腱撕裂的敏感性为100％。根据美国骨科医师学会的指导方针（2009），对撕裂的诊断只需要以下一项（3): 这3项测试中有2项阳性。

其中1例为阳性以及踝关节跖屈减弱。 超声检查越来越多地用于确认肌腱撕裂或在需要成像时区分部分撕裂和完全撕裂。由经验丰富的操作员完成的诊断准确性似乎很好。 诊断参考 1.Maffulli N: The clinical diagnosis of subcutaneous tear of the Achilles tendon: A prospective study in 174 patients.Am J Sports Med 26 (2):266–270, 1998.doi:10.1177/03635465980260021801 2.Garras DN, Raikin SM, Bhat SB, et al: MRI is unnecessary for diagnosing acute Achilles tendon ruptures: Clinical diagnostic criteria.Clin Orthop Relat Res 470 (8):2268–2273, 2012.doi: 10.1007/s11999-012-2355-y 3.Chiodo CP, Glazebrook M, Bluman EM, et al: Diagnosis and treatment of acute Achilles tendon rupture: Practice guideline.J Am Acad Orthop Surg 18 (8):503–510, 2010.doi: 10.5435/00124635-201008000-00007